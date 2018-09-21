Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak

Android’in mimarı olarak tanınan Andy Rubin’in şirketi Essential, geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonu olan Essential Phone’u piyasaya sürmüştü. Ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan telefon, teknoloji dünyasına "çentikli tasarım" kavramını getirerek bu anlamda akıllı telefon tasarımlarında yepyeni bir devir başlatmıştı.

Essential, her ne kadar son günlerde şirketin iflas sürecine girmesi, yeni cihazının üretim sürecinin sonlandırılmak zorunda kalması gibi konularla gündeme geliyor olsa da hala orijinal modeli Essential Phone’u desteklemeyi sürdürüyor.

Essential Phone sahipleri, Android 9 Pie güncellemesine pek çok Android kullanıcısından daha erken ve Google Pixel kullanıcılarıyla neredeyse aynı zaman diliminde kavuşmuştu. Görünen o ki Essential, kullanıcılarını gelecek sene piyasaya sürülecek olan yeni Android sürümü Android Q konusunda da hayal kırıklığına uğratmayacak.

Essential, Reddit üzerinden düzenli olarak müşteri ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu soru-cevap seanslarının sonuncusuna şirketin teknoloji şefi, yazılım müdürü ve kalite-kontrol mühendisi katıldı. Soru-cevap etkinliğinde en çok dikkat çeken açıklama ise Essential Phone’un gelecek sene Android Q güncellemesini de alacağıydı. Böylelikle kullanıcılarına şimdiden Android Q müjdesi veren Essential, Android Q sonrasındaki sürümlerin ise ne yazık ki cihaza gelmeyeceğini açıkladı.

https://www.phonearena.com/news/Essential-Phone-to-get-Android-Q-next-year_id109046