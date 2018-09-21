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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak

Android 9.0 Pie güncellemesini pek çok akıllı telefon üreticisinden önce kullanıcılarına ulaştıran Essential, gelecek sene Android Q güncellemesini de Essential Phone kullanıcılarıyla buluşturacak.
8 ay
3,4b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Android’in mimarı olarak tanınan Andy Rubin’in şirketi Essential, geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonu olan Essential Phone’u piyasaya sürmüştü. Ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan telefon, teknoloji dünyasına "çentikli tasarım" kavramını getirerek bu anlamda akıllı telefon tasarımlarında yepyeni bir devir başlatmıştı.
Essential, her ne kadar son günlerde şirketin iflas sürecine girmesi, yeni cihazının üretim sürecinin sonlandırılmak zorunda kalması gibi konularla gündeme geliyor olsa da hala orijinal modeli Essential Phone’u desteklemeyi sürdürüyor.
Essential Phone sahipleri, Android 9 Pie güncellemesine pek çok Android kullanıcısından daha erken ve Google Pixel kullanıcılarıyla neredeyse aynı zaman diliminde kavuşmuştu. Görünen o ki Essential, kullanıcılarını gelecek sene piyasaya sürülecek olan yeni Android sürümü Android Q konusunda da hayal kırıklığına uğratmayacak.
Essential, Reddit üzerinden düzenli olarak müşteri ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu soru-cevap seanslarının sonuncusuna şirketin teknoloji şefi, yazılım müdürü ve kalite-kontrol mühendisi katıldı. Soru-cevap etkinliğinde en çok dikkat çeken açıklama ise Essential Phone’un gelecek sene Android Q güncellemesini de alacağıydı. Böylelikle kullanıcılarına şimdiden Android Q müjdesi veren Essential, Android Q sonrasındaki sürümlerin ise ne yazık ki cihaza gelmeyeceğini açıkladı.
Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak
 

https://www.phonearena.com/news/Essential-Phone-to-get-Android-Q-next-year_id109046 Yorum Yaz
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High Sierra 8 ay en beğenilen
Şirket gelecek modeli bile üretmezken elindeki modelin yazılımsal desteğini sürdürüyor. Evet ayrıca Oreo'ya kavuşan ilk cihazlardan.
Pixel 2 serisi hariç Q sözü alan herhangi bir cihaz da yok piyasada. Sonra neden Apple övülüyor, Google ve şimdi de Essential (bir de sıkı yama güncellemelerini takibinden dolayı Nokia) haricinde yazılım desteğini umursayan bir firma daha yok da ondan.
Şirket gelecek modeli bile üretmezken elindeki modelin yazılımsal desteğini sürdürüyor. Evet ayrıca Oreo'ya kavuşan ilk cihazlardan.Pixel 2 serisi hariç Q ...
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alemburda34 8 ay
Yazık oldu şu telefona resmen balon gibi patladı.
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zildjiann 8 ay
Diğer firmaların yazılım desteği konusunda ne kadar şeref... olduklarının da bir göstergesi bu haber.
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teknokaptan 8 ay
Kamera vasattı ama tasarımı işlemcisi güzeldi
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Infinitum 8 ay
Beni çok umutlandırmıştı ama satış seviyeleri 50 bin civarında durdu gibi şeyler okuyunca takibi bıraktım. Microsoft'un yaptığı hatalardan sonra Windows Phone'u takibi bıraktığım gibi.
Yine de hem bu güncelleme, hem de sonraki güncellemenin verilmeyeceğini açıkça söylemelerine bakacak olursak şu an sektörde gördüğüm en düzgün firma olabilir.
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High Sierra 8 ay en beğenilen
Şirket gelecek modeli bile üretmezken elindeki modelin yazılımsal desteğini sürdürüyor. Evet ayrıca Oreo'ya kavuşan ilk cihazlardan.
Pixel 2 serisi hariç Q sözü alan herhangi bir cihaz da yok piyasada. Sonra neden Apple övülüyor, Google ve şimdi de Essential (bir de sıkı yama güncellemelerini takibinden dolayı Nokia) haricinde yazılım desteğini umursayan bir firma daha yok da ondan.
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12 Angry Men 8 ay High Sierra
Güzel yorum hocam. Gel de bunu fandroidlere anlat.
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