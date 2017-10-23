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Essential Phone satmayınca 200 dolar indirim yapıldı

Andy Rubin'in şirketi tarafından piyasaya sürülen Essential Phone tüketiciler tarafından rağbet görmeyince şirket indirime gitme kararı aldı. 700 dolarlık telefon artık 500 dolara satın alınabiliyor.
1 yıl
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30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'in babası Andy Rubin, mobil sektördeki kariyerine kendi kurduğu Essential isimli şirkette devam ediyor. Şirket, ilk akıllı telefonunu birkaç ay önce piyasaya sürmüştü. Essential Phone üst düzey cihazlarla boy ölçüşebilecek teknik özelliklere sahip olması nedeniyle amiral gemisi telefon fiyatıyla satışa sunuldu. Ancak istenen satış grafiğini yakaladığı söylenemez. Bu nedenle şirket Essential Phone'un fiyatında kalıcı indirime gitmeye karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Google, Android'e DNS isteklerini gizleyecek bir özellik ekliyor"
Birçok potansiyel alıcı Essential Phone'un 700 dolarlık fiyat etiketini yüksek bulmuştu. Piyasaya yeni giriş yapan ve herhangi geçmişi olmayan bir akıllı telefon için belirlenen bu rakamın oldukça yüksek olduğu düşünülüyordu. Essential'ın ilk akıllı telefonu olması nedeniyle doğal olarak birçok kişi cihazın performansı hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan telefona para harcamak istemedi.
Tüm bu nedenlerden dolayı Essential, cihazın fiyatını kalıcı olarak 200 dolar düşürmeye karar verdi. Cihaz artık şirketin web sitesinden 500 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Yani şu an için fiyatın cazip bir noktaya çekildiğini söyleyebiliriz. Essential Phone'u daha önce 700 dolar ödeyerek satın alan müşterilerin endişelenmesine gerek yok. Şirket bu müşterilere arkadaşları veya aile bireyleri için yeni bir Essential Phone veya 360 derecelik kamera aksesuarını almak için kullanabilecekleri 200 dolar değerinde promosyon kodu verecek.

https://www.essential.com/blog/an-awesome-device Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 1 yıl en beğenilen
200 dolar birden indiğine göre demek ki kar marjı oldukça yüksekmiş. Neredeyse %30 indirim yapılması cihazların gerçekten normal fiyatının çok üstünde satıldığını gösteriyor. Bu tüm markalar için geçerli. Allahtan xiaomi gibi firmalar var da biraz insaflı fiyata telefon alabiliyoruz.
200 dolar birden indiğine göre demek ki kar marjı oldukça yüksekmiş. Neredeyse %30 indirim yapılması cihazların gerçekten normal fiyatının çok üstünde satıldığ...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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Spider_hip 1 yıl
Vay anasını, benim S8 ile aynı özelliklere sahip hem de yarı fiyatına. Samsung, Apple için ürün başına az kazanıyorlar, maliyetleri baya yüksek falan deniyor ama adamlar nasıl aynı şeyi yarı fiyatına satabiliyor öyleyse. Bunlar baya bizi düdüklüyor. 4150TL vermiştim orji kabıyla beraber, kabı 250tl mi neydi. Tamam bir de gear vr gözlük hediyesi vardı.
Vay anasını, benim S8 ile aynı özelliklere sahip hem de yarı fiyatına. Samsung, Apple için ürün başına az kazanıyorlar, maliyetleri baya yüksek falan deniyor am...
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4 Yanıt Yanıtla +4
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mabovski 1 yıl
eşantiyon phone diye isim koyarsan kimse
almaz tabii ki :)
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merm 1 yıl
telefon geldi, Mi 5S 128GB ile karşılatırırsam arayüz acayip bir şekilde hızlı ve tepkileri çok iyi. Stok android kullanıyor, cihaz gerçekten kurşun gibi ağır geliyor eldeyken, ekran muhteşem, kamera için şimdilik yorum yapamam kullandıkça farkını anlayabilirim. Sesi gerçek tatmin edici ve Mi 5S'ten kesinlikle daha yüksek ve net. parmak izi okuyucuyu daha denemedim, Yanyana koyunca Mi 5S'ten kasa olarak daha küçük, Mi 5S 5.15 inch Essential 5.74inch olmasına rağmen daha küçük. Bir de ben aldıktan sonra Amazon yeni bir kampanya ile 360 derece kamerası ile 549 dolara sattı. Bana maliyeti 500 dolar+128 dolar gümrük ve pasaporta işletme vergisi oldu. Kullandıkça sorulara cevap vermeye çalışırım.
İyi forumlar,
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tuncturedi 1 yıl merm
Oneplus 5t almayı düşünürken neden alınmaz konulu bir video da gördüğüm essential ı araştırmaya başladım. Oneplus one kullanıcısıyım ve ekran kırılması haricinde hiçbir sıkıntım yok. Tecrübelerini ve olumlu olumsuz yorumlarınız çok önemli teşekkürler
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alemburda34 1 yıl
Bu firmanin 2 telefonunun fiyatini merak ediyorum. Hele tutarsa bunlar apple fiyati uygular.
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dostum kertenkele 1 yıl
Yine pahalı az daha bekleyin yine indirim yapacaklar hemde seve seve
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DarthLuca 1 yıl
S8'in yarı fiyatına diye yorum yapanlar S8'in yurtdışı fiyatını bilmiyor herhalde.
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mavizaman 1 yıl
böyle ticaret olmz bunlar batar.
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merm 1 yıl
Aldım bakalım cumartesi günü arkadaş yanında getiriyor :D
Mi5S zaten iyiydi bakalım bu nasılmış
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El_domingo 1 yıl
Asgari duzeyde tum cihazlar ziyadesiyle iş goruyor...ozellikle android cihazlarda hersey aynı işlemci, ram yada ekran cozunurlulugu, dokunmatiği gibi kavramlar alt seviye telefonlarda bile artık sorun değil..dolayısıyla fiyat/performans oranlarıyla xioami gibi markalar on plana cıkmıs durumda. xiaomi a1 iyi bir rakamdan turkiyeye gelirse fiyat performans oranında zirvede olur..
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aycibin 1 yıl
telefonda herşey tamam bence.tasarım ise eşsiz.yalnız amiral gemisi diyince kameranın samsung,huawei,iphone ve lg ile yarışması lazım.bir de kamera uygulaması yavaş çalışmamalı asla.hele hele en hızlı android deneyimini sunuyorken.bunlar çok büyük eksiklerdi.
kutuda kulaklık olmaması bence iyi bir seçim.son 5-6 senedir aldığım hiçbir telefonun kulaklığını kutusundan çıkarmadım.kendi kaliteli kulaklığımı kullanıyorum hepsi için.kulaklık işi tamamen kişisel zevk.kimisi sadece telefonla konuşur,kimisi vasat müzik dinler,kimisi de ses kalitesine önem verir $70 ve üstü kulaklık kullanır.
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FlyingUnderpants 1 yıl
ABD bestbuy'dan 1900TL'ye alınıyor. Yorumların tamamı olumlu sadece kamera biraz daha iyi olabilir diyorlar ama yazılım ile de bir takım iyileştirmeler olmuş zaten. ABD'ye giden bir tanıdığı olan kaçırmasın.
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