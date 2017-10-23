Essential Phone satmayınca 200 dolar indirim yapıldı

Android'in babası Andy Rubin, mobil sektördeki kariyerine kendi kurduğu Essential isimli şirkette devam ediyor. Şirket, ilk akıllı telefonunu birkaç ay önce piyasaya sürmüştü. Essential Phone üst düzey cihazlarla boy ölçüşebilecek teknik özelliklere sahip olması nedeniyle amiral gemisi telefon fiyatıyla satışa sunuldu. Ancak istenen satış grafiğini yakaladığı söylenemez. Bu nedenle şirket Essential Phone'un fiyatında kalıcı indirime gitmeye karar verdi.

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Birçok potansiyel alıcı Essential Phone'un 700 dolarlık fiyat etiketini yüksek bulmuştu. Piyasaya yeni giriş yapan ve herhangi geçmişi olmayan bir akıllı telefon için belirlenen bu rakamın oldukça yüksek olduğu düşünülüyordu. Essential'ın ilk akıllı telefonu olması nedeniyle doğal olarak birçok kişi cihazın performansı hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan telefona para harcamak istemedi.

Tüm bu nedenlerden dolayı Essential, cihazın fiyatını kalıcı olarak 200 dolar düşürmeye karar verdi. Cihaz artık şirketin web sitesinden 500 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Yani şu an için fiyatın cazip bir noktaya çekildiğini söyleyebiliriz. Essential Phone'u daha önce 700 dolar ödeyerek satın alan müşterilerin endişelenmesine gerek yok. Şirket bu müşterilere arkadaşları veya aile bireyleri için yeni bir Essential Phone veya 360 derecelik kamera aksesuarını almak için kullanabilecekleri 200 dolar değerinde promosyon kodu verecek.

https://www.essential.com/blog/an-awesome-device