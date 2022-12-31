Telefon PIN kodu kaldırma nasıl yapılır?

- Android PIN kodu kaldırma 🔓
- Samsung PIN kodu kaldırma 📱
- Xiaomi ve Redmi PIN kodu kaldırma 📱
- Huawei PIN kodu kaldırma 📱
- OPPO PIN kodu kaldırma 📱
- iPhone PIN kodu kaldırma 🔓
- PIN kodu öğrenme 📲
- Turkcell PIN kodu öğrenme 🟡
- Vodafone PIN kodu öğrenme 🔴
- Türk Telekom PIN kodu öğrenme 🔵
- PUK kodu öğrenme 🔑
- Turkcell PUK kodu öğrenme 💡
- Vodafone PUK kodu öğrenme 💡
- Türk Telekom PUK kodu öğrenme
- Yorumlar
SIM kartın kilidini açmak ve operatöre bağlanmak için bir PIN kodu gerekir; böylece telefon görüşmeleri yapabilir ve interneti kullanabilirsiniz. SIM PIN kodu, telefonunuzun çalınması veya kaybolması gibi durumlarda SIM kartınızın kullanılmasını engelleyen bir güvenlik özelliğidir. Ancak bazı kişiler bu özelliğin açık olması istemezken, bazıları operatör tarafından belirlenen SIM kart şifresini değiştirmek ve kendi PIN şifrelerini ayarlamak ister. Peki, PIN kodu kaldırma ve değiştirme işlemleri nasıl yapılır?
iPhone ve Android telefonda SIM kart şifre kaldırma işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Ayrıca PIN kodunu unuttum, ne yapmalıyım? gibi sıklıkla sorulan sorunun da cevabı burada. İşte adım adım SIM kart PIN kaldırma:
Android PIN kodu kaldırma 🔓
Yeni SIM kartınızı Android telefonunuzda kullanmaya başlamadan önce PIN kodunu girmeniz gerekir ancak PIN kodunu kaldırmazsanız telefonu her açışınızda SIM kart şifresini de girmeniz gerekir. PIN kodu nasıl kaldırılır veya iptal edilir? öğrenmek için aşağıdan tercih ettiğiniz modele göre adımlara bakabilirsiniz:
Samsung PIN kodu kaldırma 📱
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Biyometrik veriler ve güvenlik bölümüne gelin.
- Diğer güvenlik ayarları’na dokunun.
- Sim kart kilidini ayarla seçeneğine dokunun.
- Sim kartı kilitle öğesine dokunun.
- Mevcut şifrenizi yazarak PIN kodu kaldırma işlemini tamamlayın.
- (Sim kart PIN’ini değiştir seçeneği Samsung PIN kodu değiştirme içindir.)
Xiaomi ve Redmi PIN kodu kaldırma 📱
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Şifreler & güvenlik öğesine dokunun.
- Gizlilik’e ardından operatöre dokunun.
- “SIM kartı kilitle” seçeneğini kapalı konuma getirin.
- Mevcut PIN kodunuzu girmeniz istenebilir.
- (SIM PIN kodunu değiştir ile SIM kart şifresini değiştirme işlemini yapabilirsiniz.)
Huawei PIN kodu kaldırma 📱
- Telefonunuzun Ayarlar’ına girin.
- Güvenlik - Diğer ayarlar bölümüne gelin.
- SIM kartı kilitle seçeneğini kapalı duruma getirin.
- Çift SIM kullanıyorsanız, aynı işlemi SIM 2 için de uygulayın.
- (PIN’i değiştirmek için SIM PIN kodunu değiştir ögesine dokunun.)
OPPO PIN kodu kaldırma 📱
OPPO telefonunuzda PIN kodu kaldırma ve değiştirme işlemi için, Ayarlar uygulamasında güvenlik ve gizlilik altında şifreleme ve kimlik bilgileri bölümüne girip SIM kilidini ayarla seçeneğini kapalı duruma getirmeniz yeterli. Çift hat kullanıyorsanız, diğer hattınız için de SIM kart şifre kaldırma işlemini yapmalısınız. PIN kodu kaldırma Oppo telefonlarda nasıl yapılıyor? adım adım gidelim:
- Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik bölümünü gidin.
- Aşağı inip Diğer ayarlar’a dokunun.
- Şifreleme ve kimlik bilgilerini seçin.
- SIM1 kilidi ayarla öğesine dokunun.
- SIM kartı kilitle seçeneğini kapalı duruma getirin.
- SIM kart PIN kaldırma işlemi tamamdır.
iPhone PIN kodu kaldırma 🔓
- Ayarlar’a girin.
- Hücresel - SIM PIN yolunu izleyin.
- SIM PIN’i kapalı konuma getirin.
- SIM PIN kodunu girerek onaylayın.
- SIM kart şifresini değiştirmek için PIN’i değiştir seçeneğine dokunun.
PIN kodu öğrenme 📲
Turkcell PIN kodu öğrenme 🟡
Öncelikle Turkcell PIN kodu sorgulama ekranı olmadığını belirtelim. Yeni Turkcell hat aldığınızda operatörünüz tarafından verilen kartın arka yüzünde PIN 1, PIN 2, PUK 1 ve PUK 2 gizlenmiş şekilde yazar. Örneğin; Turkcell hattınızın PIN kodunu öğrenmek için, PIN 1 bölümünü kazımanız gerekir. SIM kartının başkaları tarafından kullanılmasını engelleyen PIN 1 kodunu 3 kez girme hakkınız vardır.
Vodafone PIN kodu öğrenme 🔴
Online Self Servis üyesiyseniz, Online Self Servis’e giriş yapıp abonelik işlemleri altından Vodafone hattınızın PIN kodunu öğrenebilirsiniz. Self Servis şifreniz yoksa almak için, SIFRE yazıp 7000’e ücretsiz mesaj gönderip şifrenizi alabilirsiniz.
Türk Telekom PIN kodu öğrenme 🔵
Yeni Türk Telekom hattınızı telefonunuzda kullanabilmeniz için öncelikle PIN 1 kodunu girmeniz gerekir. PIN 1 kodu, SIM kartınızı da içeren, hattı ilk aldığınız zaman verilen büyük kartta arka yüzde yazan 4 haneli şifredir. PIN kodunu öğrenmek için bu alanı kazımanız yeterlidir.
PUK kodu öğrenme 🔑
Turkcell PUK kodu öğrenme 💡
- Turkcell.com.tr adresine gidin.
- Telefon numaranız ve Turkcell şifrenizle giriş yapın.
- Ana menüde en alttaki İşlem Merkezi’ne tıklayın.
- Solda Ayarlar bölümünden PUK Numaram’a tıklayın.
Turkcell PUK kodu öğrenme ve sorgulama ekranında, SIM kart numarası veya T.C. Kimlik numarası seçeneklerinden biriyle PUK kodu bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. PUK kodunu öğrenmek için Turkcell uygulamasını da kullanabilirsiniz. Turkcell uygulamasına giriş yaptıktan sonra İşlemler - Hat Ayarlarım menüsü altından PUK kodu öğesine dokunarak PUK 1 kodunu öğrenebilirsiniz.
Vodafone PUK kodu öğrenme 💡
- Vodafone PUK kodu sorgulama ve öğrenme sayfasına girin.
- TC. kimlik numarası veya SIM kart numarası ile sorgulama seçeneklerinden birine tıklayın.
- İstenen bilgileri girin.
- Sorgula butonuna tıklayın.
PUK kodunuzu Yanımda İnternet Hat Ayarlarım sayfasından da öğrenebilirsiniz. Yanımda İnternet sayfasına giriş için şifrenizi hatırlamıyorsanız, S yazıp 7000’e ücretsiz sms göndererek şifre isteğinde bulunabilirsiniz.
Türk Telekom PUK kodu öğrenme
- Türk Telekom Online İşlem Merkezi’ne giriş yapın.
- Solda Kişisel Bilgilerim altında PUK bilgisi öğesini seçin.
- PUK 1 ve PUK 2 numaranız karşınıza çıkacaktır.
PIN kodu, telefonun çalınması durumunda SIM kart kullanımını engelleyen bir güvenlik özelliği olsa da günümüz akıllı telefonlarında çok daha gelişmiş, biyometrik güvenlik seçenekleri bulunduğundan PIN koduna ihtiyaç duyulmuyor. Tuşlu telefon kullanmıyorsanız, PIN kodu kaldırma işlemini yapmalısınız. SIM kart şifre kaldırma sonrasında telefonunuz her açıldığında artık PIN 1 kodu istemeyecektir. PIN kodu nasıl kaldırılır ve PIN kodunun yanlış girilmesi durumunda PUK kodu öğrenme nasıl yapılır? burada yanıtını bulabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d