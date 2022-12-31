Telefon PIN kodu kaldırma nasıl yapılır?

SIM kartın kilidini açmak ve operatöre bağlanmak için bir PIN kodu gerekir; böylece telefon görüşmeleri yapabilir ve interneti kullanabilirsiniz. SIM PIN kodu, telefonunuzun çalınması veya kaybolması gibi durumlarda SIM kartınızın kullanılmasını engelleyen bir güvenlik özelliğidir. Ancak bazı kişiler bu özelliğin açık olması istemezken, bazıları operatör tarafından belirlenen SIM kart şifresini değiştirmek ve kendi PIN şifrelerini ayarlamak ister. Peki, PIN kodu kaldırma ve değiştirme işlemleri nasıl yapılır?

iPhone ve Android telefonda SIM kart şifre kaldırma işleminin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Ayrıca PIN kodunu unuttum, ne yapmalıyım? gibi sıklıkla sorulan sorunun da cevabı burada. İşte adım adım SIM kart PIN kaldırma:

Android PIN kodu kaldırma 🔓 Tam Boyutta Gör Android için PIN kodu kaldırma ve SIM kart PIN değiştirme işlemleri cihaz modeline biraz farklılık göstermekle birlikte genellikle güvenlik ayarları altında SIM kart kilidini ayarlar menüsünden yapılıyor. Yeni SIM kartınızı Android telefonunuzda kullanmaya başlamadan önce PIN kodunu girmeniz gerekir ancak PIN kodunu kaldırmazsanız telefonu her açışınızda SIM kart şifresini de girmeniz gerekir. PIN kodu nasıl kaldırılır veya iptal edilir? öğrenmek için aşağıdan tercih ettiğiniz modele göre adımlara bakabilirsiniz: Samsung PIN kodu kaldırma 📱 Tam Boyutta Gör Samsung telefonlarda SIM kilidi kaldırma işlemi oldukça kolay. Güvenlik ayarlarından SIM kart şifre kaldırma yapılabildiği gibi SIM kart şifresini değiştirme işlemi de yapılabiliyor. PIN kodu kaldırma Samsung telefonlarda nasıl oluyor görelim: Ayarlar uygulamasını açın. Biyometrik veriler ve güvenlik bölümüne gelin. Diğer güvenlik ayarları’na dokunun. Sim kart kilidini ayarla seçeneğine dokunun. Sim kartı kilitle öğesine dokunun. Mevcut şifrenizi yazarak PIN kodu kaldırma işlemini tamamlayın. (Sim kart PIN’ini değiştir seçeneği Samsung PIN kodu değiştirme içindir.) Xiaomi ve Redmi PIN kodu kaldırma 📱 Tam Boyutta Gör Xiaomi ve Redmi telefonlarda SIM kart kilidi kaldırma işlemi son derece basit. Şifreler & güvenlik - Gizlilik altından erişebileceğiniz SIM kilit ayarları bölümünden Xiaomi SIM pin değiştirme ve kaldırma işlemini yapabilirsiniz. PIN kodu kaldırma Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda nasıl yapılıyor adım adım görelim: Ayarlar uygulamasını açın. Şifreler & güvenlik öğesine dokunun. Gizlilik’e ardından operatöre dokunun. “SIM kartı kilitle” seçeneğini kapalı konuma getirin. Mevcut PIN kodunuzu girmeniz istenebilir. (SIM PIN kodunu değiştir ile SIM kart şifresini değiştirme işlemini yapabilirsiniz.) Huawei PIN kodu kaldırma 📱 Tam Boyutta Gör Huawei telefonda PIN kodunu kaldırma ve değiştirme işlemi birkaç basit adımda tamamlanıyor. SIM PIN kilidi kaldırma işlemi için telefonunuzun güvenlik ayarlarına gidip SIM kartı kilitle seçeneğini kapatmanız yeterli. PIN kodu kaldırma Huawei telefonlarda nasıl yapılır adım adım görelim: Telefonunuzun Ayarlar’ına girin. Güvenlik - Diğer ayarlar bölümüne gelin. SIM kartı kilitle seçeneğini kapalı duruma getirin. Çift SIM kullanıyorsanız, aynı işlemi SIM 2 için de uygulayın. (PIN’i değiştirmek için SIM PIN kodunu değiştir ögesine dokunun.) OPPO PIN kodu kaldırma 📱 Tam Boyutta Gör OPPO telefonunuzda PIN kodu kaldırma ve değiştirme işlemi için, Ayarlar uygulamasında güvenlik ve gizlilik altında şifreleme ve kimlik bilgileri bölümüne girip SIM kilidini ayarla seçeneğini kapalı duruma getirmeniz yeterli. Çift hat kullanıyorsanız, diğer hattınız için de SIM kart şifre kaldırma işlemini yapmalısınız. PIN kodu kaldırma Oppo telefonlarda nasıl yapılıyor? adım adım gidelim: Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik bölümünü gidin. Aşağı inip Diğer ayarlar’a dokunun. Şifreleme ve kimlik bilgilerini seçin. SIM1 kilidi ayarla öğesine dokunun. SIM kartı kilitle seçeneğini kapalı duruma getirin. SIM kart PIN kaldırma işlemi tamamdır.

iPhone PIN kodu kaldırma 🔓 SIM PIN, SIM kartınızın başka kişiler tarafından kullanılmasını engelleyen bir güvenlik önlemidir, telefonu her yeniden başlattığınızda veya SIM kartınızı çıkardığınızda SIM kartınız otomatik olarak kilitlenir. Bazı kişiler, bu özelliği istemez, bazıları daha fazla güvenlik için SIM kart şifresini değiştirmek ister. iPhone PIN kodu kaldırma ve değiştirme için aşağıdaki basit adımları takip edin: Ayarlar’a girin. Hücresel - SIM PIN yolunu izleyin. SIM PIN’i kapalı konuma getirin. SIM PIN kodunu girerek onaylayın. SIM kart şifresini değiştirmek için PIN’i değiştir seçeneğine dokunun.

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PIN kodu öğrenme 📲 İster Android telefon ister iPhone olsun PIN kodunu kaldırmak veya SIM kart şifresini değiştirmek için, mevcut PIN kodunu bilmeniz gerekir. PIN 1 kodu, SIM karta verilen 4 haneli şifre olup, telefonu her açtığınızda hattınızı kullanabilmeniz için girmeniz gereken koddur. PIN 1 kodunu üç kez üst üste hatalı girerseniz, sim kartınız bloke olur. Blokeyi kaldırmak için, 8 haneli PUK kodunu girmeniz gerekir. PUK 1 kodunu üst üste on kez yanlış girmeniz durumunda da sim kartınız kalıcı bloke olur. Bu açıdan PIN kodunu bilmek önemlidir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için PIN kodu nasıl öğrenilir görelim: Turkcell PIN kodu öğrenme 🟡 Öncelikle Turkcell PIN kodu sorgulama ekranı olmadığını belirtelim. Yeni Turkcell hat aldığınızda operatörünüz tarafından verilen kartın arka yüzünde PIN 1, PIN 2, PUK 1 ve PUK 2 gizlenmiş şekilde yazar. Örneğin; Turkcell hattınızın PIN kodunu öğrenmek için, PIN 1 bölümünü kazımanız gerekir. SIM kartının başkaları tarafından kullanılmasını engelleyen PIN 1 kodunu 3 kez girme hakkınız vardır. Vodafone PIN kodu öğrenme 🔴 Online Self Servis üyesiyseniz, Online Self Servis’e giriş yapıp abonelik işlemleri altından Vodafone hattınızın PIN kodunu öğrenebilirsiniz. Self Servis şifreniz yoksa almak için, SIFRE yazıp 7000’e ücretsiz mesaj gönderip şifrenizi alabilirsiniz. Türk Telekom PIN kodu öğrenme 🔵 Yeni Türk Telekom hattınızı telefonunuzda kullanabilmeniz için öncelikle PIN 1 kodunu girmeniz gerekir. PIN 1 kodu, SIM kartınızı da içeren, hattı ilk aldığınız zaman verilen büyük kartta arka yüzde yazan 4 haneli şifredir. PIN kodunu öğrenmek için bu alanı kazımanız yeterlidir.

PUK kodu öğrenme 🔑 PIN kodunu üst üste hatalı girmeniz durumunda SIM kartınızı kullanmak için PUK kodunu girmeniz gerekir. PIN kodunu değiştirdiyseniz ve unuttuysanız, PUK kodunu öğrenmek için yapmanız gerekenler çok basittir. Operatörün online işlem merkezine girerek, mobil uygulaması üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak SIM kart PUK kodunu alabilirsiniz. PUK kodu ayrıca SIM kartın bulunduğu kartın üzerinde de yazar. PUK kodu nasıl öğrenilir merak edenler için işte Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom için PUK kodu öğrenme adımları: Turkcell PUK kodu öğrenme 💡 Tam Boyutta Gör Turkcell.com.tr adresine gidin. Telefon numaranız ve Turkcell şifrenizle giriş yapın. Ana menüde en alttaki İşlem Merkezi’ne tıklayın. Solda Ayarlar bölümünden PUK Numaram’a tıklayın. Turkcell PUK kodu öğrenme ve sorgulama ekranında, SIM kart numarası veya T.C. Kimlik numarası seçeneklerinden biriyle PUK kodu bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. PUK kodunu öğrenmek için Turkcell uygulamasını da kullanabilirsiniz. Turkcell uygulamasına giriş yaptıktan sonra İşlemler - Hat Ayarlarım menüsü altından PUK kodu öğesine dokunarak PUK 1 kodunu öğrenebilirsiniz. Vodafone PUK kodu öğrenme 💡 Tam Boyutta Gör Vodafone PUK kodu sorgulama ve öğrenme sayfasına girin. TC. kimlik numarası veya SIM kart numarası ile sorgulama seçeneklerinden birine tıklayın. İstenen bilgileri girin. Sorgula butonuna tıklayın. PUK kodunuzu Yanımda İnternet Hat Ayarlarım sayfasından da öğrenebilirsiniz. Yanımda İnternet sayfasına giriş için şifrenizi hatırlamıyorsanız, S yazıp 7000’e ücretsiz sms göndererek şifre isteğinde bulunabilirsiniz. Türk Telekom PUK kodu öğrenme Türk Telekom Online İşlem Merkezi’ne giriş yapın. Solda Kişisel Bilgilerim altında PUK bilgisi öğesini seçin. PUK 1 ve PUK 2 numaranız karşınıza çıkacaktır. PIN kodu, telefonun çalınması durumunda SIM kart kullanımını engelleyen bir güvenlik özelliği olsa da günümüz akıllı telefonlarında çok daha gelişmiş, biyometrik güvenlik seçenekleri bulunduğundan PIN koduna ihtiyaç duyulmuyor. Tuşlu telefon kullanmıyorsanız, PIN kodu kaldırma işlemini yapmalısınız. SIM kart şifre kaldırma sonrasında telefonunuz her açıldığında artık PIN 1 kodu istemeyecektir. PIN kodu nasıl kaldırılır ve PIN kodunun yanlış girilmesi durumunda PUK kodu öğrenme nasıl yapılır? burada yanıtını bulabilirsiniz.

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