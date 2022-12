Telefon PIN kodu kaldırma nasıl yapılır?

Vodafone PIN kodu öğrenme 🔴

Online Self Servis üyesiyseniz, Online Self Servis’e giriş yapıp abonelik işlemleri altından Vodafone hattınızın PIN kodunu öğrenebilirsiniz. Self Servis şifreniz yoksa almak için, SIFRE yazıp 7000’e ücretsiz mesaj gönderip şifrenizi alabilirsiniz.