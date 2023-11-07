Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro karşı karşıya: İşte performanslar

Dimensity 9300 vs Snapdragon 8 Gen 3 vs Apple A17 Pro
Değerlere geçmeden işlemciler hakkında kısa bilgiler vermemiz gerekiyor. Dimensity 9300'deki en büyük yenilik verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması. 4 adet yüksek performanslı Cortex X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex A720 çekirdeğiyle gelen yongada X4 performans çekirdeklerinin biri 3.25 GHz saat hızındayken diğer üçü 2.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A720 çekirdekleri ise verimlilik için 2 GHz hızında çalıştırılıyor. Grafik tarafında ise Immortalis G720 GPU'su yer alıyor.
Snapdragon 8 Gen 3 tarafındaysa tamamen farklı bir yaklaşım 1+3+2+2 konfigürasyonu var. Yonga, 3300 MHz'de çalışan tek çekirdek Cortex-X4, 3150 MHz'de çalışan üç çekirdek Cortex-A720, 2960 MHz'de çalışan iki çekirdek Cortex-A720 ve 2260 MHz'de çalışan iki çekirdek Cortex-A520'ye sahip. GPU tarafında ise Adreno 750 birimi bulunuyor.
Apple A17 Pro tarafına geldiğimizde ise bizleri 6 çekirdekli CPU karşılıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip olan yonga da 6 çekirdekli GPU birimi bulunuyor. Apple, diğerlerinin aksine burada 3nm teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla kağıt üstünde A17 Pro, rakiplerine teknolojik üstünlük kurmuş durumda. Diğerlerinin 4nm süreciyle üretildiğini de belirtelim.
Küçük hatırlatmaların ardından devam edelim. Eğer işlemciler hakkında daha fazla detay istiyorsanız verdiğimiz bağlantılara tıklayabilirsiniz. Performans tarafına geçtiğimizde ise işler değişiyor. Geekerwan tarafından yapılan detaylı sentetik testlere göre Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro'yu pek çok açıdan geride bırakmayı başarıyor. Hem CPU hem de GPU tarafında ibreler MediaTek tarafına dönmüş gibi görünüyor.
CPU kıyaslaması
GPU kıyaslaması
Elbette bu testler sentetik testler ve gerçek dünya koşullarını tam olarak yansıtmıyor. Çoğu kişi telefonlarında bu kadar ağır yükler çalıştırmayacak. Ancak bu değerler işin mühendislik tarafı için önemli. Apple, belki de sunumlarında son tüketicinin anlamayacağı performans ve teknik söylemleri en fazla yapan firma. Ancak buna rağmen özellikle GPU tarafında saf performansta bu kadar geride kalması düşündürücü.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.