Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro karşı karşıya: İşte performanslar

Tam Boyutta Gör MediaTek, kısa bir süre önce merakla beklenen Dimensity 9300 platformunu tanıttı. Firma önemli argümanlarla gelirken yeni yonga, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro ile kıyasıya bir rekabet içerisine girecek. Bu üç platform da esasında benzer dönemlerde tanıtılırken en merak edilen kısım ise elbette performans tarafındaki durum. Şimdi bu taraftaki sis kalkıyor ve altında bir sürpriz çıkıyor diyebiliriz.

Dimensity 9300 vs Snapdragon 8 Gen 3 vs Apple A17 Pro

Değerlere geçmeden işlemciler hakkında kısa bilgiler vermemiz gerekiyor. Dimensity 9300'deki en büyük yenilik verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması. 4 adet yüksek performanslı Cortex X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex A720 çekirdeğiyle gelen yongada X4 performans çekirdeklerinin biri 3.25 GHz saat hızındayken diğer üçü 2.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A720 çekirdekleri ise verimlilik için 2 GHz hızında çalıştırılıyor. Grafik tarafında ise Immortalis G720 GPU'su yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 tarafındaysa tamamen farklı bir yaklaşım 1+3+2+2 konfigürasyonu var. Yonga, 3300 MHz'de çalışan tek çekirdek Cortex-X4, 3150 MHz'de çalışan üç çekirdek Cortex-A720, 2960 MHz'de çalışan iki çekirdek Cortex-A720 ve 2260 MHz'de çalışan iki çekirdek Cortex-A520'ye sahip. GPU tarafında ise Adreno 750 birimi bulunuyor.

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Apple A17 Pro tarafına geldiğimizde ise bizleri 6 çekirdekli CPU karşılıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip olan yonga da 6 çekirdekli GPU birimi bulunuyor. Apple, diğerlerinin aksine burada 3nm teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla kağıt üstünde A17 Pro, rakiplerine teknolojik üstünlük kurmuş durumda. Diğerlerinin 4nm süreciyle üretildiğini de belirtelim.

Küçük hatırlatmaların ardından devam edelim. Eğer işlemciler hakkında daha fazla detay istiyorsanız verdiğimiz bağlantılara tıklayabilirsiniz. Performans tarafına geçtiğimizde ise işler değişiyor. Geekerwan tarafından yapılan detaylı sentetik testlere göre Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro'yu pek çok açıdan geride bırakmayı başarıyor. Hem CPU hem de GPU tarafında ibreler MediaTek tarafına dönmüş gibi görünüyor.

CPU kıyaslaması

Tam Boyutta Gör CPU tarafında Geekbench 5 üzerinde yapılan testlerde Dimensity 9300,tek çekirdekte çok benzer, çoklu çekirdekte Snapdragon 8 Gen 3’ü geride bırakıyor. Apple A17 Pro ile kıyaslandığında ise yonga, çok çekirdekte önde. Ancak bir süredir gördüğümüz Apple’ın radikal derecede üstün olduğu tek çekirdek performans farkı giderek düşüyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 9300’ün aslında 8 adet büyük çekirdek kullanıyor olması bu durumu büyük sürpriz yapmıyor, zaten beklenen bir şeydi. Asıl şaşırtıcı kısım ise enerji verimliliği tarafında. Şimdi şu bir gerçek; Dimensity 9300, en yüksek performansa ulaştığında rakiplerinden daha fazla (16W) enerji tüketiyor. Ancak aynı performans noktasında ise rakiplerindne önemli ölçüde daha az güç tüketiyor.

GPU kıyaslaması

Tam Boyutta Gör Ancak henüz bitmedi. İşin bir de GPU tarafı var. Grafiklere geçmeden önce Dimensity 9300, ARM’ın Immortalis G720 GPU çözümünü kullanıyor. Yani bir özelleştirme yapmıyor. Öte yandan rakiplerinin kendi GPU çözümünü özel olarak geliştirdiğini bilmek önemli. Bu bilgi verisi üzerinde Dimensity 9300’ün GPU tarafında (GFX Bench 5.0 Aztech Ruins 1440p) tüm rakiplerini geride bıraktığını görmek daha etkileyici oluyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 9300, selefine kıyasla yüzde 40’lık bir GPU artışı yakalarken aslında benzer bir sıçrayışı Snapdragon tarafında da görüyoruz. Apple tarafındaysa GPU tarafı bir kez daha bekleneni veremedi. Apple A17 Pro, Dimensity 9300 ile kıyaslandığında rakibinin yüzde 54 gerisinde kalıyor. Güç verimliliği tarafındaysa işler bir kez daha MediaTek adına iyi. En yüksek performansa ulaşıldığında Snapdragon’dan daha az güç tüketiyor.

Tam Boyutta Gör Testler 3DMark Wild Life Extreme testinde de benzer. Dimensity 9300, yine burada liderken güç tüketiminde daha iyi bir performans sergiliyor. A17 Pro, burada da rakiplerinin gerisinde ancak görece enerji tüketimi daha düşük. Ancak üç yonganın da aynı performans düzeyinde sergilediği güç tüketime bakarsak Apple’ın aslında geride kaldığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda yer kaplayan ışın izleme tarafına bakacak olursak burada ibre Snapdragon lehine dönüyor. Snapdragon 8 Gen 3, belki çok az bir fark ile Dimensity 9300’ün gerisinde kalıyor ancak enerji tüketiminde ciddi oranda daha verimli oluyor. A17 Pro ise burada da rakiplerinin ciddi oranda gerisinde kalıyor.

Elbette bu testler sentetik testler ve gerçek dünya koşullarını tam olarak yansıtmıyor. Çoğu kişi telefonlarında bu kadar ağır yükler çalıştırmayacak. Ancak bu değerler işin mühendislik tarafı için önemli. Apple, belki de sunumlarında son tüketicinin anlamayacağı performans ve teknik söylemleri en fazla yapan firma. Ancak buna rağmen özellikle GPU tarafında saf performansta bu kadar geride kalması düşündürücü.

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Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro karşı karşıya