Essential tamamen yapay zekâya dayalı bir akıllı telefon geliştiriyor

Google’dan ayrıldıktan sonra akıllı telefon pazarına adım atan ancak beklediğini bulamayan Andy Rubin ve firması Essential henüz pes etmiş değil. Satılacak iddiaları gündemde olan firma döneminin ötesinde bir telefon planlıyor.

En iyi yardımcınız olacak

Essential Phone 2 ve Essential Home akıllı hoparlör projelerini iptal ederek potansiyel alıcılar arayamaya başlayan “Google’ın babası” lakaplı Andy Rubin, son dönemde trendi yükselen dijital asistanlar segmentinden etkilenmiş gibi görünüyor.

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Gelen bilgilere göre Essential tamamen yapay zekâ üzerine kurulu bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Siri veya Google Assistant gibi kullanıcıya yol gösterecek akıllı asistanlardan ziyade telefonun pek çok fonksiyonu kullanıcısının yerine kendisinin yürüteceği ifade ediliyor.

Örneğin gelen emaillere otomatik olarak cevap vermek, randevular ayarlamak gibi işlemler kullanıcının müdahalesi olmadan yapılacak. Telefonun arayüzünün de büyük oranda ses tabanlı olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle de daha küçük bir ekran boyutu tercih edilecek.

Andy Rubin’in yeni akıllı telefonu ilk olarak CES 2019 fuarında prototip haliyle görücüye çıkaracağı ifade ediliyor. Muhtemelen gelen geri dönüşlere göre yıl içerisinde piyasaya çıkması için hazırlıklar tamamlanacak. Rubin’in kariyerinin akıbetini de bu telefon belirleyecek gibi görünüyor.