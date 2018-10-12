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Essential tamamen yapay zekâya dayalı bir akıllı telefon geliştiriyor

İlk akıllı telefon modeli ile hayal kırıklığı yaratan Essential firması tüm kaynaklarını yenilikçi bir telefona ayırmış durumda. Yapay zekâ telefonu CES 2019 fuarında sahneye çıkacak.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’dan ayrıldıktan sonra akıllı telefon pazarına adım atan ancak beklediğini bulamayan Andy Rubin ve firması Essential henüz pes etmiş değil. Satılacak iddiaları gündemde olan firma döneminin ötesinde bir telefon planlıyor.

En iyi yardımcınız olacak

Essential Phone 2 ve Essential Home akıllı hoparlör projelerini iptal ederek potansiyel alıcılar arayamaya başlayan “Google’ın babası” lakaplı Andy Rubin, son dönemde trendi yükselen dijital asistanlar segmentinden etkilenmiş gibi görünüyor.

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Gelen bilgilere göre Essential tamamen yapay zekâ üzerine kurulu bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Siri veya Google Assistant gibi kullanıcıya yol gösterecek akıllı asistanlardan ziyade telefonun pek çok fonksiyonu kullanıcısının yerine kendisinin yürüteceği ifade ediliyor.

Örneğin gelen emaillere otomatik olarak cevap vermek, randevular ayarlamak gibi işlemler kullanıcının müdahalesi olmadan yapılacak. Telefonun arayüzünün de büyük oranda ses tabanlı olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle de daha küçük bir ekran boyutu tercih edilecek.

Andy Rubin’in yeni akıllı telefonu ilk olarak CES 2019 fuarında prototip haliyle görücüye çıkaracağı ifade ediliyor. Muhtemelen gelen geri dönüşlere göre yıl içerisinde piyasaya çıkması için hazırlıklar tamamlanacak. Rubin’in kariyerinin akıbetini de bu telefon belirleyecek gibi görünüyor.

 

https://wccftech.com/andy-rubin-essential-making-ai-phone/ Yorum Yaz
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SirrealsQ 7 ay en beğenilen
telefonlarda kullanılan yapay zeka , daha önce yazılmış scriptlerden öte bir şey değil .
yapay zeka adı altında insanları kandırmaktan vaz geçin artık
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aycibin 7 ay
etrafta bixby var siri var ama kimse bu özellikler içn telefonları almıyor.öncelikli değil
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tugares 7 ay
İlk telefonun tasarımı çentikli tasarımlardan çok daha iyiydi.
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mehmetg 7 ay
Andy Rubin' e Google' ın değil, Android' in babası denebilir ancak.
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SirrealsQ 7 ay en beğenilen
telefonlarda kullanılan yapay zeka , daha önce yazılmış scriptlerden öte bir şey değil .
yapay zeka adı altında insanları kandırmaktan vaz geçin artık
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buraque2 7 ay SirrealsQ
sen yap
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ShadowWyvern 7 ay
yapay bebek ve yapay bakıcı yapında millet çocuk yapma cehaletine düşmesin artık yapay bebeğini sevsin yaşlanıncada yapay bakıcı baksın böylece dünya nüfusu azalsın herkes refah içinde olsun...(Ama ne zaman bizden geçti zaten)
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grafman09 7 ay
Herşey yapay olmaya başladı.. Arkadaşlıklar, dostluklar.. Birde yapay zekayı sokuyoruz hayatımıza.. Tıklım tıklım dolu bir kafede oturan arkadaşların fotoğrafı aklıma geldi. Masalarda kimse tek başına oturmuyor ama, kimse bir birinin yüzüne bakmıyor!!
Bu teknoloji hiç masum değil, kendisi yapay, bizi de yapay hale getiriyor...
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buraque2 7 ay grafman09
ağlattın reis
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