Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın

Bugün Honor 8c ve MediaPad tabletini tanıtan Huawei hız kesmiyor. Birkaç gün sonra Mate 20 serisini görücüye çıkaracak olan firma ardından Enjoy Max adında yeni bir model daha tanıtacak.

Huawei Enjoy Max özellikleri

Huawei Enjoy Max modeli temelde Honor 8X Max ile aynı özelliklere sahip. 7.12 inçlik ekranında 2244 x 1080 piksel çözünürlük sunacak olan model 4GB RAM yanında 64GB veya 128GB kapasite sunacak.

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Deri kaplama arka kapak ile daha Premium bir hissiyat yaratacak olan modelin 16MP + 2MP çözünürlüğünde çift arka kamerası ve 8MP çözünürlüğünde ön kamerası mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor.

Huawei Enjoy Max modelinin önemli bir farkı var ki o da Snapdragon 670 yonga seti ile gelecek olması. Huawei 8X Max modelinde Snapdragon 660 yer alıyordu. Snapdragon 670 yonga seti performans tarafında yüzde 15-20 civarında, yapay zekâ işlemleri tarafında ise yüzde 50 civarında artış yaşıyor. Ayrıca 10nm süreci ile enerji verimliliği de önemli oranda artıyor.

Bu haliyle Huawei Enjoy Max orijinal modele göre daha iyi bir performans sergileyecek diyebiliriz. Bu da onu bir tık daha öne çıkaracaktır. İyi bir fiyatlandırmayla Xiaomi Mi Max 3 karşısında avantajlı olabilir.