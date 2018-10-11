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Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın

Akıllı telefon pazarında ikinciliği Apple’ın elinden almak için çabalayan Huawei, yeni bir dev ekranlı model daha getiriyor. Huawei Enjoy Max adındaki modelin özellikleri haberimizde.
7 ay
7,2b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün Honor 8c ve MediaPad tabletini tanıtan Huawei hız kesmiyor. Birkaç gün sonra Mate 20 serisini görücüye çıkaracak olan firma ardından Enjoy Max adında yeni bir model daha tanıtacak.

Huawei Enjoy Max özellikleri

Huawei Enjoy Max modeli temelde Honor 8X Max ile aynı özelliklere sahip. 7.12 inçlik ekranında 2244 x 1080 piksel çözünürlük sunacak olan model 4GB RAM yanında 64GB veya 128GB kapasite sunacak.

Ayrıca Bkz. "Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor"

Deri kaplama arka kapak ile daha Premium bir hissiyat yaratacak olan modelin 16MP + 2MP çözünürlüğünde çift arka kamerası ve 8MP çözünürlüğünde ön kamerası mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor.

Huawei Enjoy Max modelinin önemli bir farkı var ki o da Snapdragon 670 yonga seti ile gelecek olması. Huawei 8X Max modelinde Snapdragon 660 yer alıyordu. Snapdragon 670 yonga seti performans tarafında yüzde 15-20 civarında, yapay zekâ işlemleri tarafında ise yüzde 50 civarında artış yaşıyor. Ayrıca 10nm süreci ile enerji verimliliği de önemli oranda artıyor.

Bu haliyle Huawei Enjoy Max orijinal modele göre daha iyi bir performans sergileyecek diyebiliriz. Bu da onu bir tık daha öne çıkaracaktır. İyi bir fiyatlandırmayla Xiaomi Mi Max 3 karşısında avantajlı olabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/10/official-renders-reveal-huawei-enjoy-max-is-a-rebranded-honor-8x-max-may-come-with-a-more-powerful-soc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 ay
Ya şu Snapdragon 670 i niye hiçbiri kullanmıyor anlamıyorum.
Bi ara Snapdragon 625 takıntısı vardı. O bitti. Şimdi Snapdragon 636 ve 660 başladı.
Niye kullanmıyorlar, niye bu kadar geriden geliyorlar, elde kalmış satılmamış işlemcileri mi alıyorlar bilemiyorum...
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_köle_ 7 ay
Bildiğin aynısı

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shimoda 7 ay
Kertiksiz yapılsa daha hoş olurdu fikrimce. Büyük ekran karşıtları haberi okumasın zaten. Onlara göre de telefon var yüzlerce model.
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maxmania 7 ay shimoda
yok malesef yok. olanlar da giriş seviyesinde takılıyor. bildiğiniz 4,5" - 5" arası ekranlı, kulaklık girişli, çentiksiz ve en kötü sd 660 seviyesinde işlemcisi olan varsa tavsiyelere açığım. büyük ekran tercih edenlerin seçeneğinin yanında küçük ekran seçeneği yok gibi, olanların da durumu malum o da türkiye' ye gelirse.
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ZaferBiryol 7 ay shimoda
Yüzlerce mi? Bu yıl piyasaya çıkmış 5 inç ve altında ekran, donanım olarak en az 3 GB ram- 32 GB depolama bulunduran güncel Android telefonlardan 10 tanesini yaz da görelim

Habere gelecek olursak Enjoy max cep telefonu olmaktan çıkmış, fırıncı küreği kılığına girmiş.
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1kanb 7 ay
7 inç psikolojik bir sınır. 6.99 bile var ama 7 yok. Göz korkutucu... Artık cihazların bu büyümeleri bir yerde durmalı
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mansurmarsak 7 ay
Huawei yi seviyorum ve Huawei kullanıyorum ama artık iki günde bir telefon tanıtmayı bıraksın allah aşkına telefon çöplüğüne döndü marka. Zaten hepsi de birbirine benziyor adam akıllı farkları yok.
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Snmzalp 7 ay
Samsung'un izinden geliyor resmen telefon tanıtma konusunda
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