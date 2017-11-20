E-ticarette güven damgası çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak

Güven Damgası Ana Sayfada Yer Alacak
Güven damgası e-ticaret sitelerinin ana sayfasında yer alacak. Hem müşteri hem de satıcı için güvenirliğin sembolü olacak.
Güven damgası tahsis edilen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcının şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine 15 gün süre verilecek. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan firmanın güven damgası askıya alınacak. Askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilecek.
Güven damgası askıya alınan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcı firmanın elektronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde görülebilecek şekilde, güven damgasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilecek.
Güven damgası, firmaların talebi, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi, güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren 30 içinde belirtilen şartlara uymadığının tespit edilmesi, güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılığının tespit edilmesi ve iflas hallerinde iptal edilecek.
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