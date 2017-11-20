E-ticarette güven damgası çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak

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E-ticaret sektöründe güvenliği ve hizmet kalitesini arttıracak güven damgası çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak. Güven damgası sistemine ilişkin şartlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Haziran ayında belirlenmişti. Güven damgasının verilmesi hususundaki hazırlıklar ise yakın zamanda tamamlanacak ve yıl sonundan itibaren güven sağlayıcıları mekanizması bitmiş olacak.

Bir firmanın güven damgası alabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurması, sonrasında Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeden olumlu sonuç alması gerekiyor. Güven damgası alabilen satıcı, Bakanlığın belirlediği kriterleri sağlamış olacak.

Güven Damgası Ana Sayfada Yer Alacak

Güven damgası e-ticaret sitelerinin ana sayfasında yer alacak. Hem müşteri hem de satıcı için güvenirliğin sembolü olacak.

Güven damgası tahsis edilen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcının şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine 15 gün süre verilecek. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan firmanın güven damgası askıya alınacak. Askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilecek. Güven damgası askıya alınan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcı firmanın elektronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde görülebilecek şekilde, güven damgasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilecek. Güven damgası, firmaların talebi, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi, güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren 30 içinde belirtilen şartlara uymadığının tespit edilmesi, güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılığının tespit edilmesi ve iflas hallerinde iptal edilecek.