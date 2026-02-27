Hepsiburada’nın zararı 5,7 milyar TL’ye yükseldi: Agresif strateji milyarları yuttu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Çoğunluk hisseleri Kazak şirket Kaspi.kz’ye devredilen Türk e-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2025 yılı finansal sonuçları beli oldu. BTDünyası’nda yayınlanan analize göre uzun süredir zarar eden şirket, 2025’te zararına büyük ekleme yaparak yılı kayıpla kapattı.

NASDAQ borsasındaki yatırımcılar için paylaşılan rapora göre Hepsiburada’nın 2025’in ilk 9 ayındaki kümülatif zararı 2,5 milyar TL seviyesindeydi. Son çeyrekte eklenen 3 milyar TL’i aşan zararla birlikte 2025 yılı sonunda toplam zarar 5,7 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılında 2,1 milyar TL olan net zarar, bir yıl içinde %171.3 oranında katlanarak sürdürülemez bir noktaya geldi.

Hepsiburada zarar etmeye ve müşteri kaybetmeye ve para yakmaya devam ediyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, zararın nedenini “büyüme” ve “yatırım” nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Peki gerçekte durum böyle mi?

Reklam harcamaları büyüdü, müşteri sayısı küçüldü

Şirketin reklam giderleri 2025’in sadece son çeyreğinde yüzde 60,6 artarak 2,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında 7,3 milyar TL reklam harcaması yapıldı. 2024 sonunda 11,9 milyon olan aktif müşteri sayısı ise, büyük reklam harcamalarına rağmen 11,8 milyona düştü. Şirket milyarlarca lira reklam harcamasına rağmen mevcut müşteri sayısını koruyamadı. Türkiye’de e-ticaret pazarında reklam ve kampanyaların yeterli olmadığını gösteriyor.

Finansman giderleri kârlılığı eritiyor

Hepsiburada’nın taksit ve kredi kampanyaları, yüksek faiz ortamında şirketin bilançoları üzerinde ağır baskı oluşturdu. Şirketin finansman kaynaklı maliyetleri yıllık bazda yaklaşık 2,3 milyar TL’ye yükselerek reklam harcamalarının ardından zararın büyük kısmını oluşturdu. 2025 yılı finansal giderleri 7 milyar 68 milyon TL olarak açıklandı. 2024'e kıyasla %48,2'lik artış yaşandı.

Gerçek tablo NASDAQ'ta ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de şatafatlı basın bültenleriyle duyurulan finansal sonuçlar için bu kez bülten paylaşılmadı ve detaylı finansal veriler yalnızca NASDAQ üzerinden yayımlandı. Türkiye’de ise Influencer pazarlaması ve dijital reklamlarda her gün Hepsiburada reklamı olarak kampanyalar paylaşılmasına rağmen, bu reklamların karşılığında zarar her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’de e-ticaret sektörü uzun süredir daha fazla influencer, daha yüksek satış denklemi üzerine kuruldu. 2025 sonuçları bizlere gösteriyor ki görünürlük artışı, karlılık getirmiyor.

Hepsiburada’nın 2025 bilançosu, şirketin finansal modelinde büyük değişime ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor. Para yakmaya devam eden şirketin operasyonel kârlılık odaklı bir stratejiye yönelmezse, önümüzdeki yıllarda ciddi likidite baskısıyla karşılaşabilir ve iflasın eşiğine kadar sürüklenebilir.

Hepsiburada Mali Tablo Mali Gösterge (IAS 29) 2024 2025 Yıllık Değişim Net Zarar 2 milyar 100 milyon TL 5 milyar 699 milyon TL +%171,3 EBITDA (FAVÖK) 2 milyar 703 mlyon TL 1 milyar 141 milyon TL -%57.8 Reklam Giderleri 5 milyar 617 milyon TL 7 milyar 305 milyon TL +%30.0 Finansal Giderler (Net) 4 milyar 767 milyon TL 7 milyar 68 milyon TL +%48.2 Aktif Müşteri 11,9 milyon 11,8 milyon -%0.8

