Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hepsiburada’nın zararı 5,7 milyar TL’ye yükseldi: Agresif strateji milyarları yuttu

    Hepsiburada'nın agresif büyüme ve yatırım odaklı stratejisi şirketin 2025'te büyük zarar etmesine yol açtı. 2025'in son 3 ayında zarına 3 milyar TL ekleme yaparak yılı 5,7 milyar TL ekside kapattı.

    Hepsiburada’nın zararı 5,7 milyar TL’ye yükseldi Tam Boyutta Gör
    Çoğunluk hisseleri Kazak şirket Kaspi.kz’ye devredilen Türk e-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2025 yılı finansal sonuçları beli oldu. BTDünyası’nda yayınlanan analize göre uzun süredir zarar eden şirket, 2025’te zararına büyük ekleme yaparak yılı kayıpla kapattı.

    NASDAQ borsasındaki yatırımcılar için paylaşılan rapora göre Hepsiburada’nın 2025’in ilk 9 ayındaki kümülatif zararı 2,5 milyar TL seviyesindeydi. Son çeyrekte eklenen 3 milyar TL’i aşan zararla birlikte 2025 yılı sonunda toplam zarar 5,7 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılında 2,1 milyar TL olan net zarar, bir yıl içinde %171.3 oranında katlanarak sürdürülemez bir noktaya geldi.

    Hepsiburada zarar etmeye ve müşteri kaybetmeye ve para yakmaya devam ediyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, zararın nedenini “büyüme” ve “yatırım” nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Peki gerçekte durum böyle mi?

    Reklam harcamaları büyüdü, müşteri sayısı küçüldü

    Şirketin reklam giderleri 2025’in sadece son çeyreğinde yüzde 60,6 artarak 2,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında 7,3 milyar TL reklam harcaması yapıldı. 2024 sonunda 11,9 milyon olan aktif müşteri sayısı ise, büyük reklam harcamalarına rağmen 11,8 milyona düştü. Şirket milyarlarca lira reklam harcamasına rağmen mevcut müşteri sayısını koruyamadı. Türkiye’de e-ticaret pazarında reklam ve kampanyaların yeterli olmadığını gösteriyor.

    Finansman giderleri kârlılığı eritiyor

    Hepsiburada’nın taksit ve kredi kampanyaları, yüksek faiz ortamında şirketin bilançoları üzerinde ağır baskı oluşturdu. Şirketin finansman kaynaklı maliyetleri yıllık bazda yaklaşık 2,3 milyar TL’ye yükselerek reklam harcamalarının ardından zararın büyük kısmını oluşturdu. 2025 yılı finansal giderleri 7 milyar 68 milyon TL olarak açıklandı. 2024'e kıyasla %48,2'lik artış yaşandı. 

    Gerçek tablo NASDAQ'ta ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de şatafatlı basın bültenleriyle duyurulan finansal sonuçlar için bu kez bülten paylaşılmadı ve detaylı finansal veriler yalnızca NASDAQ üzerinden yayımlandı. Türkiye’de ise Influencer pazarlaması ve dijital reklamlarda her gün Hepsiburada reklamı olarak kampanyalar paylaşılmasına rağmen, bu reklamların karşılığında zarar her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’de e-ticaret sektörü uzun süredir daha fazla influencer, daha yüksek satış denklemi üzerine kuruldu. 2025 sonuçları bizlere gösteriyor ki görünürlük artışı, karlılık getirmiyor.

    Hepsiburada’nın 2025 bilançosu, şirketin finansal modelinde büyük değişime ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor. Para yakmaya devam eden şirketin operasyonel kârlılık odaklı bir stratejiye yönelmezse, önümüzdeki yıllarda ciddi likidite baskısıyla karşılaşabilir ve iflasın eşiğine kadar sürüklenebilir.

    Hepsiburada Mali Tablo
    Mali Gösterge (IAS 29) 2024 2025 Yıllık Değişim
    Net Zarar 2 milyar 100 milyon TL 5 milyar 699 milyon TL +%171,3
    EBITDA (FAVÖK) 2 milyar 703 mlyon TL 1 milyar 141 milyon TL -%57.8
    Reklam Giderleri 5 milyar 617 milyon TL 7 milyar 305 milyon TL +%30.0
    Finansal Giderler (Net) 4 milyar 767 milyon TL 7 milyar 68 milyon TL +%48.2
    Aktif Müşteri 11,9 milyon 11,8 milyon -%0.8
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçimi Yorum
    Google'a cep telefonu, akıllı telefon vs gibi jenerik aramaları yazıyorum üst sıralarda hepsiburada yok. Tüm hepsinde reklam basarak çıkabilir hale gelmiş. Şirk...
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Vega +70 Yokizm Sivasov +56 Mehmetser1571 +51 CWaRRioR +45 pirincislat +34 haktan24 +30 khaos +28 Surface Area +25 ~HaLo~ +24 emrekaradag +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    107 Kişi Okuyor (45 Üye, 62 Misafir) 17 Masaüstü 90 Mobil
    corde, Synapi, mali.52 ve 35 üye daha okuyor
    C
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    10890 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, e-ticaret ve
    4 etiket daha hepsiburada Teknoloji Haberleri Yaşam Ekonomi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,5b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kira gönderirken açıklamaya ne yazılır hgw modem nedir ip tv kör tarama nedir bina yıkımında yan binaya verilen zarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum