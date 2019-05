Eurocom: ATi Mobility HD 5870 CrossfireX, GeForce GTX 480M'den daha hızlı, daha ucuz

Hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle sık sık gündeme gelen Eurocom, ATi Mobility Radeon HD 5870 CrossfireX ile Nvidia'nın GeForce GTX 480M çözümünü karşılaştırdığı bazı test sonuçlarını basınla paylaştı. Kağıt üzerinde ATi Mobility Radeon HD 5870'in çiftini, GeForce GTX 480M'in sadece bir tanesiyle karşıltırmak adil değilmiş gibi görünse de, yapılan açıklamalara göre Mobility Radeon HD 5870'in çifti GeForce GTX 480M ile benzer güç tüketim seviyelerinde* dolaşıyor üstelik daha düşük maliyetle elde edilebiliyor.

2.13 GHz'de çalışan Core i7 940XM 2.13 işlemci, 4 GB DDR3-1333 ve 256GB SSD SATA-600 Micron RealSSD depolama sürücüsünün kullanıldığı 18.4-inç büyüklüğündeki Leopard isimli dizüstü bilgisayar modeli ile yapılan testlerde, ATi Mobility Radeon HD 5870 CrossfireX'in ortalama %17 daha hızlı olup, 200 dolar daha düşük maliyetle elde edilebildiği belirtildi. Eurocom tarafından yayınlanan test sonuçları şu şekilde;870 card needs "just" 55W. The conclusion is that the Mobility Radeon HD 5870 CrossFireX configuration is about 17 percent faster, while costing approx. $200 less.



1x NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi); 2GB DDR5; 100W

3DMark 06 sonucu: 15626



2x ATi Radeon Mobility HD5870 CrossFireX; 1GB DDR5 (her kart için) 55W (her kart için)

3DMark 06 sonucu: 18274



Müşterilerine hem GeForce GTX 480M hem de ATi Radeon HD 5870 tabanlı dizüstü bilgisayarlar sunan Eurocom'a göre, sadece 10 Watt daha fazla güç tüketen Crossfire X kurulumunun %17 daha fazla performans sunduğunu üstelik 200 dolar daha ucuza kurulabildiğini belirtiliyor.