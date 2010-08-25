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Eurocom: ATi Mobility HD 5870 CrossfireX, GeForce GTX 480M'den daha hızlı, daha ucuz

8 yıl
8,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eurocom: ATi Mobility HD 5870 CrossfireX, GeForce GTX 480M'den daha hızlı, daha ucuz
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Hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleriyle sık sık gündeme gelen Eurocom, ATi Mobility Radeon HD 5870 CrossfireX ile Nvidia'nın GeForce GTX 480M çözümünü karşılaştırdığı bazı test sonuçlarını basınla paylaştı. Kağıt üzerinde ATi Mobility Radeon HD 5870'in çiftini, GeForce GTX 480M'in sadece bir tanesiyle karşıltırmak adil değilmiş gibi görünse de, yapılan açıklamalara göre Mobility Radeon HD 5870'in çifti GeForce GTX 480M ile benzer güç tüketim seviyelerinde* dolaşıyor üstelik daha düşük maliyetle elde edilebiliyor.

2.13 GHz'de çalışan Core i7 940XM 2.13 işlemci, 4 GB DDR3-1333 ve 256GB SSD SATA-600 Micron RealSSD depolama sürücüsünün kullanıldığı 18.4-inç büyüklüğündeki Leopard isimli dizüstü bilgisayar modeli ile yapılan testlerde, ATi Mobility Radeon HD 5870 CrossfireX'in ortalama %17 daha hızlı olup, 200 dolar daha düşük maliyetle elde edilebildiği belirtildi. Eurocom tarafından yayınlanan test sonuçları şu şekilde;870 card needs "just" 55W. The conclusion is that the Mobility Radeon HD 5870 CrossFireX configuration is about 17 percent faster, while costing approx. $200 less.

1x NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi); 2GB DDR5; 100W
3DMark 06 sonucu: 15626  

2x ATi Radeon Mobility HD5870 CrossFireX; 1GB DDR5 (her kart için) 55W (her kart için)
3DMark 06 sonucu: 18274

Müşterilerine hem GeForce GTX 480M hem de ATi Radeon HD 5870 tabanlı dizüstü bilgisayarlar sunan Eurocom'a göre, sadece 10 Watt daha fazla güç tüketen Crossfire X kurulumunun %17 daha fazla performans sunduğunu üstelik 200 dolar daha ucuza kurulabildiğini belirtiliyor.

* GeForce GTX 480M'in Nvidia tarafından açıklanan ısıl güç tasarımı 100 Watt, ATi Mobility Radeon HD 5870'inki ise 55 Watt, Crossfire X kurulumunda çift GPU olduğu için toplamda 110 Watt.

Eurocom: ATi Mobility HD 5870 CrossfireX, GeForce GTX 480M'den daha hızlı, daha ucuz
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vidoko 8 yıl
ya nvidia bu sene bitik artık gelecek sneye yoğunlaşmalı :)
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Batuist 8 yıl
100W bir gpu olurmu yahu... bunlar mobiliteden çok uzaklar..
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DH Misafiri 8 yıl
Hatta 215 $ daha ucuz.. birde türkiye ye getiren birileri olsa :D
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EXcom_Zkko 8 yıl
Birazdan tek kartla çift kartı karşılaştırıyorsunuz diyen überzeka arkadaşlar damlar buraya.
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sahafiec 8 yıl
200$ daha ucuza %17 daha fazla performans için bence 10W fazladan güç tüketimine rahatla katlanılır.

adamların dizüstleri de hem performans hemde tasarım açısından felaket...
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