Evasi0n, 18 milyon iOS cihazına ulaştı

Hatırlayacağınız üzere, iOS 6 ve iOS 6.1 için geliştirilen jailbreak aracı Evasi0n geçtiğimiz ayın başlarında kullanıma sunulmuştu. Yayınlandığı günden bugüne yaklaşık 18 milyon cihaza ulaşan araç, bu rakamla birlikte kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir başarı elde etmiş durumda.

http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/03/19/apples-new-ios-update-prevents-evasi0n-jailbreak-after-its-been-used-around-18-million-times/

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500 milyonluk iOS ekosisteminde yaklaşık %2'lik bir değere denk gelen bu rakamın dağılımına baktığımızda Evasi0n; iOS 6 ve iOS 6.1 ile çalışan 12.8 milyon iPhone, 1.1 milyon iPod Touch ve 3.4 milyon iPad'e ulaşmış durumda. Ayrıca, Evasi0n'un ulaştığı bu başarının 2011 yılında Jailbreak Me 3'ün elde etmiş olduğu başarıyı da geride bıraktığını belirtelim. Evasi0n, daha fazla cihaza ulaşacağı tahmin edilse de, Apple'ın iOS 6.1.3 güncellemesiyle birlikte gerekli önlemleri alarak Evasi0n'un işini zorlaştırdığını da hatırlatalım.iOS 6 ve iOS 6.1 kullanıcılarının cihazlarını özgürleştirmek ve cihazlarına yeni özellikler eklemek için başvurduğu Evasi0n'un yükselişinin daha ne kadar süreceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.