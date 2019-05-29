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Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak

Klonlama teknolojisinin maliyetlerinin düşmesiyle şirketler ücret karşılığında evcil hayvanları klonlamayı teklif ediyor. Bu işlemin ticari olarak yapılması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Koyun Dolly'nin klonlanmasının üzerinde henüz 10 yıldan biraz daha fazla bir süre geçti. Evcil hayvanları ticari olarak klonlamayı teklif eden bir şirket, ücret karşılığında arzu eden kişilerin evcil hayvanlarını klonlamayı teklif ediyor.
Bu zamana kadar birçok ünlü isim yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmışlardı. Günümüzde ise isteyen kişiler 50.000 $ karşılığında evcil hayvanlarını klonlatabilecek. 2015 yılında ise aynı şirketin önerdiği klonlama fiyatı bu fiyatın 2 katı yani 100.000 dolardı.
Fiyatın düşüşü ile hayvan klonlatma işlemi geçmişe göre yaygınlaşacak gibi görünüyor lakin uzmanlara göre evcil hayvanların klonlanması işlemi bir nevi furya ve hayvan zulümlerinin yeni bir biçimi olarak düşünülüyor.

Başarılı bir biçimde klonlanan ilk hayvan koyun Dolly'di

5 Temmuz 1996'da İskoçya’nın Edinburg şehri yakınlarında küçük bir kasaba olan Roslin’de olağan dışı bir olay meydana gelmişti. Roslin Enstitüsü’nden Ian Wilmut ve Keith Campbell’ın önderliğinde yürütülen projenin sonucu olarak bir kuzu dünyaya geldi. Daha doğmadan adı belirlenen bu koyun herkesin de tahmin edebileceği gibi ünlü koyun Dolly'di
Dolly’nin dünyaya gelmesi için bir koyunla koçun çitleşmesi gerekmemişti. Dolly, kendinden altı yaş büyük olan bir koyunun genetik kopyası yani klonuydu. Dolly’nin vücudundaki hücrelerin genetik malzemesi olan DNA, kendisinden büyük olan koyunun meme bezinden alınmıştı


Klonlama işlemleri bazı sorunları da beraberinde getiriyor


Purdue Üniversitesi'nde ekoloji ve hayvan profesörü Alan Beck'e göre hayvan klonlamanın önündeki en büyük etkenin yani maliyetin gittikçe azalmasına rağmen bazı sorunlar hala devam ediyor. Klonlanmış hayvanların yaşam ömrü klonlanmamış hayvanlara göre çok daha kısa oluyor ve çok daha fazla sayıda sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar.
Klonlanma sürecinde acı çeken taraf sadece klonlanmış olan hayvan olmuyor. Klonlama sürecinde çok fazla sayıda hayvan kullanılıyor bu sebeple çok fazla sayıda köpek cerrahi işlemler öncesinde kafeslere hapsediliyor, bu alanlar ise yeterince denetlenmiyor ve bu köpeklere nasıl davranıldığı ve köpeklerin hangi şartlar altında yaşadığı bilinmiyor.
Gelişen teknoloji ile bilimsel uygulamalar da gittikçe yaygınlaşıyor ve ticari olarak kullanılabilir hale geliyor. Bu uygulamaların ticari kaygılar ile kullanılması ise akıllarda birçok soru işareti oluşmasına sebep oluyor.

https://futurism.com/the-byte/pet-cloning-cheaper-appalling Yorum Yaz
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Darklord Sauron 1 hf. en beğenilen
Malesef insanlar hayvanlara oyuncak muamelesi yapıyor. Evcil hayvan sahibi olmanın ciddi denetimi olmalı. Nasıl ki insan sevmediği çocuğu sokağa salıp yenisini yapamıyor veya "sıkıldım artık çocuk bakmıyıcam" diyemiyorsa hayvan beslemek de böyle olmalı. Kim sokağa saldıysa bu kişiye yaptırımı olmalı.
Ben kendim evcil hayvanları çok seviyorum ama yıllarca sorumluluğuk kaldıramayacağımı düşündüğüm için sahip olmadım, ne zaman imkanlarım değişti o zaman aldım ve yeri gelince kendi keyfimden fedakarlık ettim çünkü ben onu kendi keyfim için aldım ve keyfim için ona eziyet etmeye hakkım yok. Bir taraftan çok severken diğer taraftan sokağa terk edilmiş hayvanlara da hem acıyor hem onlardan rahatsız oluyorum. O hayvanı keyfi için kim aldıysa ömrü boyunca bir şekilde o kişinin sorumluluğunda olmalı.
Malesef insanlar hayvanlara oyuncak muamelesi yapıyor. Evcil hayvan sahibi olmanın ciddi denetimi olmalı. Nasıl ki insan sevmediği çocuğu sokağa salıp yenisini ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Bay Robot 5 gün
Ancak çok kötü hastalanır ölecek duruma ve saire gelirse yaptırmaya gönlüm el verir ki öbür türlüsü de olmamalı zaten...
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neilblack 6 gün
Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma işi. Tip olarak birebir benzese ne olacak. Her hayvanın karakteri yaklaşımı farklı. Evcil arkadaşı ölen biri çok istiyorsa gitsin bir tane daha sahiplensin. Neden tipi birebir benzemek zorunda.
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Bay Robot 5 gün neilblack
Çoğu hayvanın genetiğine göre benzer davranış biçimleri. Örneğin kedilerde koku bırakma...
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pop-up 1 hf.
suistimal yapmasalar bari
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DH Misafiri 1 hf.
Artik her zengin ölüm dösegindeki askinida klonlaya bilir. Savas icin binlerce piyade askeri üretebilir. Mafya veya Teröristler aranan bir kisinin klonlanmisini adalete teslim edebilir. vs.
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Azz. 1 hf.
O kadar kolay değil
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Karbon 12 1 hf.
Evrimin sonu.
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darkaura 1 hf.
arnold'un 6. gun filmi geldi aklima. insan klonlaminin onunu acmak, insanlari bu fikre alistirmak icin zararina evcil hayvanlari klonluyorlardi.
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Darklord Sauron 1 hf. en beğenilen
Malesef insanlar hayvanlara oyuncak muamelesi yapıyor. Evcil hayvan sahibi olmanın ciddi denetimi olmalı. Nasıl ki insan sevmediği çocuğu sokağa salıp yenisini yapamıyor veya "sıkıldım artık çocuk bakmıyıcam" diyemiyorsa hayvan beslemek de böyle olmalı. Kim sokağa saldıysa bu kişiye yaptırımı olmalı.
Ben kendim evcil hayvanları çok seviyorum ama yıllarca sorumluluğuk kaldıramayacağımı düşündüğüm için sahip olmadım, ne zaman imkanlarım değişti o zaman aldım ve yeri gelince kendi keyfimden fedakarlık ettim çünkü ben onu kendi keyfim için aldım ve keyfim için ona eziyet etmeye hakkım yok. Bir taraftan çok severken diğer taraftan sokağa terk edilmiş hayvanlara da hem acıyor hem onlardan rahatsız oluyorum. O hayvanı keyfi için kim aldıysa ömrü boyunca bir şekilde o kişinin sorumluluğunda olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +9
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methotrexat 1 hf. Darklord Sauron
"artık bakamayacağım veya artık istemiyorum" deyip çocuk bırakan da yok değil!
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Tugrul_512bit 1 hf.
Eskisini sokağa salıp yenisini almak gibi birşey yapmasınlar sonra milyon tane sokakta bizi haraca bağlıyorlar.
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