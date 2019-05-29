Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak

Koyun Dolly'nin klonlanmasının üzerinde henüz 10 yıldan biraz daha fazla bir süre geçti. Evcil hayvanları ticari olarak klonlamayı teklif eden bir şirket, ücret karşılığında arzu eden kişilerin evcil hayvanlarını klonlamayı teklif ediyor.

Bu zamana kadar birçok ünlü isim yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmışlardı. Günümüzde ise isteyen kişiler 50.000 $ karşılığında evcil hayvanlarını klonlatabilecek. 2015 yılında ise aynı şirketin önerdiği klonlama fiyatı bu fiyatın 2 katı yani 100.000 dolardı.

Fiyatın düşüşü ile hayvan klonlatma işlemi geçmişe göre yaygınlaşacak gibi görünüyor lakin uzmanlara göre evcil hayvanların klonlanması işlemi bir nevi furya ve hayvan zulümlerinin yeni bir biçimi olarak düşünülüyor.

5 Temmuz 1996'da İskoçya’nın Edinburg şehri yakınlarında küçük bir kasaba olan Roslin’de olağan dışı bir olay meydana gelmişti. Roslin Enstitüsü’nden Ian Wilmut ve Keith Campbell ’ın önderliğinde yürütülen projenin sonucu olarak bir kuzu dünyaya geldi. Daha doğmadan adı belirlenen bu koyun herkesin de tahmin edebileceği gibi ünlü koyun Dolly'di

Dolly’nin dünyaya gelmesi için bir koyunla koçun çitleşmesi gerekmemişti. Dolly, kendinden altı yaş büyük olan bir koyunun genetik kopyası yani klonuydu. Dolly’nin vücudundaki hücrelerin genetik malzemesi olan DNA, kendisinden büyük olan koyunun meme bezinden alınmıştı





Klonlama işlemleri bazı sorunları da beraberinde getiriyor

Purdue Üniversitesi'nde ekoloji ve hayvan profesörü Alan Beck'e göre hayvan klonlamanın önündeki en büyük etkenin yani maliyetin gittikçe azalmasına rağmen bazı sorunlar hala devam ediyor. Klonlanmış hayvanların yaşam ömrü klonlanmamış hayvanlara göre çok daha kısa oluyor ve çok daha fazla sayıda sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar.

Klonlanma sürecinde acı çeken taraf sadece klonlanmış olan hayvan olmuyor. Klonlama sürecinde çok fazla sayıda hayvan kullanılıyor bu sebeple çok fazla sayıda köpek cerrahi işlemler öncesinde kafeslere hapsediliyor, bu alanlar ise yeterince denetlenmiyor ve bu köpeklere nasıl davranıldığı ve köpeklerin hangi şartlar altında yaşadığı bilinmiyor.

Gelişen teknoloji ile bilimsel uygulamalar da gittikçe yaygınlaşıyor ve ticari olarak kullanılabilir hale geliyor. Bu uygulamaların ticari kaygılar ile kullanılması ise akıllarda birçok soru işareti oluşmasına sebep oluyor.

https://futurism.com/the-byte/pet-cloning-cheaper-appalling