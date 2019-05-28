İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir

Haber Editörü
Milyonlarca yıl önce, güçlü süpernovalardan oluşan bir grubun Dünya'yı yüksek derecelerde radyasyona maruz bıraktığı düşünülüyor. Bilim adamları kozmik derecelere ulaşan bu radyasyonun insanlığın evrimini başlatmış olabileceğini düşünüyor.
Bilim adamlarının bu teorisi kesin olarak ispatlanması zor bir düşünce ancak araştırmada ortaya konan savlar Mart ayında çevrim içi olarak paylaşılmıştı ve the Journal of Geology dergisinde de yayımlanmıştı. Yeni düşünce iki ayaklı primatların yani insanların atalarının dünya yaşamında nasıl baskın hale geldiğine ve diğer canlıları nasıl kontrol altına alıp kendi medeniyetlerini kurduğuna ışık tutabilir.
Süpernovaların oluşum mekanizması
Süpernovalar ise çok yüksek miktarlarda enerji yayan yıldız patlamaları olarak tanımlanıyor. Genellikle birkaç hafta sürüyorlar ve bu sırada içinde bulundukları gök adanın aşırı miktarda aydınlanmasına sebep oluyorlar. Bir süpernova patlaması sırasında Güneş’in tüm ömrü boyunca yayacağı kadar enerji salınabiliyor. Süpernova patlamalarından arta kalan gaz ve toz bulutlarına ise süpernova kalıntısı adı veriliyor.
Süpernova patlamaları nadir gerçekleşen olaylar olduğu için (Samanyolu’nda yaklaşık her 50 yılda bir süpernova patlaması olduğu tahmin ediliyor) süpernova patlamalarını gözlemleyebilmek için uzayın çeşitli bölgelerinin sürekli izlenmesi gerekiyor.
Yeni teorilerin doğruluğu henüz tam olarak kanıtlanmadı
Araştırmaya göre olay örgüsünün oluşum aşamasında yani yaklaşık 8 milyon yıl önce birkaç grup yıldız patlamaya başladı ve bu patlamalar 2.6 milyon yıl önce de doruk noktasına ulaştı. Bu süpernovalardan yayılan radyasyon, Dünya’nın atmosferini iyonlaştırdı ve Afrika ormanlarını kasıp kavuran bir şimşek ve yıldırım fırtınası yaratarak canlanmış geniş çayırlar yarattılar.
Bu yeni habitatlarda ise iki ayaklı primatlar evrimsel süreç içinde gelişebildi. Ormanların yerini geniş otlaklar aldığında ise, dik duran canlılar avantajı ele geçirdi ve bu sayede ağaçlar arasında yürüyerek gelişimlerini sürdürdü ve avcılar uzun otların üzerinden bakarak avlanmalarını sürdürdüler. Bütün bu etkenler ise iki ayaklı primatların lehine işledi.
https://futurism.com/the-byte/theory-supernovae-kickstarted-human-evolution Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"x + Evrim = olabilir" bana kalsa her seye uyarlanabilir, onlarin kafasina göre. Hatta birak, her seyi evrime baglayacaklar. Fizik, astoloji, kimya vesayre her seyi evrime baglayacaklar. Bilim cürüdü gercek "evrim" :P
2) Dünya'nın yakınında süpernova patlasaydı.
Dünyamız fırındaki ekmek gibi kızarır ve yerkabuğunun sıcaklığı Güneş yüzeyinin 15 katına Çıkardı. (86 bin 580 derece).Kısacası tek bakteri kalmazdı.
3) Kozmik radyasyon yıldırımları tetiklese bile, yıldırımın oluşması tamamen hava koşullarına bağlıdır.
4) Lamarck'ın Antika Hipotezi
20. yüzyılın ortalarında DNA'nın ke?fiyle birlikte, canlıların, hücrelerinin çekirdeğine kodlanmı? çok özel bir genetik bilgiye sahip oldukları ve bu genetik bilginin, "kazanılmış özellikler" tarafından değiştirilemeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla bir canlının sürekli ağaçlara uzanması sonucunda boynu bir kaç santim uzamış olsa bile, doğurduğu yavruları yine o türe ait standart boyun ölçüleri ile doğacaklardı. Lamarck'ın öne sürdüğü evrim teorisi, bilimsel bulgular tarafından yalanlandı ve yanlış bir varsayım olarak tarihe geçti.
5) Türk Düşmanı Darwin
Darwin, kendince aşağı ırklar olarak gördüğü milletlerin arasında Yüce Türk Milletini de saymıştır! Evrim Teorisinin kurucusu, W. Grahama yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmiştir:
Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından istila edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdi, şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, (yokedileceğini) görüyorum. ( Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1, New York: D. Appleton and Company, 1888 ss. 285-286)
Editörün daha fazla araştırma yapıp DH takipçelerine doğru bilgiyi ulaştırmasını temenni ederim!