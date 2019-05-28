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İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir

Araştırmalara göre süpernovalardan yayılan radyasyon, atmosferi iyonlaştırdı ve bu sayede iki ayaklı primatlar evrimsel süreçte gelişti. Yeni araştırma ise henüz tam olarak kanıtlanmadı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Milyonlarca yıl önce, güçlü süpernovalardan oluşan bir grubun Dünya'yı yüksek derecelerde radyasyona maruz bıraktığı düşünülüyor. Bilim adamları kozmik derecelere ulaşan bu radyasyonun insanlığın evrimini başlatmış olabileceğini düşünüyor.

Bilim adamlarının bu teorisi kesin olarak ispatlanması zor bir düşünce ancak araştırmada ortaya konan savlar Mart ayında çevrim içi olarak paylaşılmıştı ve the Journal of Geology dergisinde de yayımlanmıştı. Yeni düşünce iki ayaklı primatların yani insanların atalarının dünya yaşamında nasıl baskın hale geldiğine ve diğer canlıları nasıl kontrol altına alıp kendi medeniyetlerini kurduğuna ışık tutabilir.

Süpernovaların oluşum mekanizması


Süpernovalar ise çok yüksek miktarlarda enerji yayan yıldız patlamaları olarak tanımlanıyor. Genellikle birkaç hafta sürüyorlar ve bu sırada içinde bulundukları gök adanın aşırı miktarda aydınlanmasına sebep oluyorlar. Bir süpernova patlaması sırasında Güneş’in tüm ömrü boyunca yayacağı kadar enerji salınabiliyor. Süpernova patlamalarından arta kalan gaz ve toz bulutlarına ise süpernova kalıntısı adı veriliyor.

Süpernova patlamaları nadir gerçekleşen olaylar olduğu için (Samanyolu’nda yaklaşık her 50 yılda bir süpernova patlaması olduğu tahmin ediliyor) süpernova patlamalarını gözlemleyebilmek için uzayın çeşitli bölgelerinin sürekli izlenmesi gerekiyor.

Yeni teorilerin doğruluğu henüz tam olarak kanıtlanmadı


Araştırmaya göre olay örgüsünün oluşum aşamasında yani yaklaşık 8 milyon yıl önce birkaç grup yıldız patlamaya başladı ve bu patlamalar 2.6 milyon yıl önce de doruk noktasına ulaştı. Bu süpernovalardan yayılan radyasyon, Dünya’nın atmosferini iyonlaştırdı ve Afrika ormanlarını kasıp kavuran bir şimşek ve yıldırım fırtınası yaratarak canlanmış geniş çayırlar yarattılar.

Bu yeni habitatlarda ise iki ayaklı primatlar evrimsel süreç içinde gelişebildi. Ormanların yerini geniş otlaklar aldığında ise, dik duran canlılar avantajı ele geçirdi ve bu sayede ağaçlar arasında yürüyerek gelişimlerini sürdürdü ve avcılar uzun otların üzerinden bakarak avlanmalarını sürdürdüler. Bütün bu etkenler ise iki ayaklı primatların lehine işledi.
Yayımlanan bilimsel araştırmalarla kıyaslandığında yeni çalışma oldukça teorik kalıyor ve henüz kanıtlarla desteklenmemiş durumda. Araştırma ekibi kozmik radyasyonun yıldırımlara yol açtığı varsayımını öne sürüyor lakin bu varsayım henüz kanıtlanmış durumda değil. Eğer kozmik radyasyonlar ile yıldırım ve şimşek patlamaları arasındaki ilişkinin yanlış olduğu kanıtlanırsa tüm teorinin çökeceği düşünülüyor.
https://futurism.com/the-byte/theory-supernovae-kickstarted-human-evolution Yorum Yaz
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kakarikikiri 1 hf. en beğenilen
cehaletin yüceltildiği şu günlerde şu tip haberleri görmek beni çok mutlu ediyor. benim gibi düşünen bir çok arkadaş olduğunu da biliyorum. editör arkadaşa ayrıca teşekkür ederim. bilimsiz teknoloji olmaz.
cehaletin yüceltildiği şu günlerde şu tip haberleri görmek beni çok mutlu ediyor. benim gibi düşünen bir çok arkadaş olduğunu da biliyorum. editör arkadaşa ayrı...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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mementopolis 1 hf.
Evrimciler lütfen teori/hipotez üretmesin. Yada haberi yapilmasin cerez niyetine.
"x + Evrim = olabilir" bana kalsa her seye uyarlanabilir, onlarin kafasina göre. Hatta birak, her seyi evrime baglayacaklar. Fizik, astoloji, kimya vesayre her seyi evrime baglayacaklar. Bilim cürüdü gercek "evrim" :P
Evrimciler lütfen teori/hipotez üretmesin. Yada haberi yapilmasin cerez niyetine."x + Evrim = olabilir" bana kalsa her seye uyarlanabilir, onlarin ka...
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kankam1030 1 hf.
1) Radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda DNA bozulmaya uğrar.Hiroşima, Nagazaki veya çernobil'deki insanların maruz kaldığı türden değişiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hastalar.
2) Dünya'nın yakınında süpernova patlasaydı.
Dünyamız fırındaki ekmek gibi kızarır ve yerkabuğunun sıcaklığı Güneş yüzeyinin 15 katına Çıkardı. (86 bin 580 derece).Kısacası tek bakteri kalmazdı.
3) Kozmik radyasyon yıldırımları tetiklese bile, yıldırımın oluşması tamamen hava koşullarına bağlıdır.
4) Lamarck'ın Antika Hipotezi
20. yüzyılın ortalarında DNA'nın ke?fiyle birlikte, canlıların, hücrelerinin çekirdeğine kodlanmı? çok özel bir genetik bilgiye sahip oldukları ve bu genetik bilginin, "kazanılmış özellikler" tarafından değiştirilemeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla bir canlının sürekli ağaçlara uzanması sonucunda boynu bir kaç santim uzamış olsa bile, doğurduğu yavruları yine o türe ait standart boyun ölçüleri ile doğacaklardı. Lamarck'ın öne sürdüğü evrim teorisi, bilimsel bulgular tarafından yalanlandı ve yanlış bir varsayım olarak tarihe geçti.
5) Türk Düşmanı Darwin
Darwin, kendince aşağı ırklar olarak gördüğü milletlerin arasında Yüce Türk Milletini de saymıştır! Evrim Teorisinin kurucusu, W. Grahama yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmiştir:
Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından istila edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdi, şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, (yokedileceğini) görüyorum. ( Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1, New York: D. Appleton and Company, 1888 ss. 285-286)
Editörün daha fazla araştırma yapıp DH takipçelerine doğru bilgiyi ulaştırmasını temenni ederim!
1) Radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda DNA bozulmaya uğrar.Hiroşima, Nagazaki veya çernobil'deki insanların maruz kaldığı türden değişiklikler olabilir: Y...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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V4LKyR 6 gün
Şimşek ve yıldırımlarla mı olmuş bu işler yani?
ZEUS
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DH Misafiri 1 hf.
Muhakkak ki, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.(Tİn Suresi 4. ayet)
Yani Kuran-ı Kerim e göre İnsanda fiziki bir evrimleşme söz konusu değil.
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Ahmet DOĞAN 1 hf.
Her Yıldız Eninde Sonunda Süpernova Oluyor Diye Biliyorum. İçerisindeki Hidrojen Helyuma Tamamıyla Dönüştüğünde. Bu da Demek Oluyorki Sıra Güneşe Geldiğinde Hepimiz Birer Böceğe Dönüşebiliriz :) Bırakın Bu Darvinizm Kafasını Arkadaşım. Habere Lafım Yok Ama İnsanoğlu İnsan Olarak Yaratılmıştır ve Başka Birşeye Dönüşecekse Bu Sadece Toprak Olacaktır.
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ilkerinanç 1 hf.
Sen Supernova patlaması dersin ben Allahın gücünün zuhur etmesi derim.Ne sen şu anda ispat edebilirsin de ben.Ama arada fark var ben zorlama bilimsel açıklamalar yapmaya çalışmıyorum.İnanç diyorum basıp geçiyorum...
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hakikidaredevil 1 hf. ilkerinanç
sen basıp geçersin ama o uğraşır, araştırır ve belki 100 sene sonra nasıl işlediğini anlar. sen de basıp geçtiğinle kalırsın.
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hakikidaredevil 1 hf. kankam1030
Dostum alıntı yaparken kaynak eklersen sevinirim. Uzayın büyüklüğü karşısında 1 ışık yılının aslında ne kadar küçük kaldığının farkındasindir.
Like alma konusunda yorumun da bir başka Melih Gökçek taktiği straw man. Gugılla bak bunu.
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darkaura 1 hf.
afrikanin kuraklasip savana donusmesini aciklamak icin supernova patlamalarina ihtiyac var mi? zaten afrika degisen bir kita, etiopya rift vadisi uzerinden boylamasina ikiye yariliyor. ilerki gelecekde dogu afrika anakara afrikadan ayrilarak yeni bir alt kita olacak. bu kita hareketinin sonucu olarak afrikanin dogusundaki daglar yukselmekde buda kita icine okyanusdan gelen nemli havanin erismesini engelliyor. 7milyon yil onceki yagmur ormanlarinin kurak savana donusmesi ve iki ayakli insansi evrimini tetiklemesi bu sebebden.
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Tommy Shelby 1 hf.
Konudaki tipler efsane
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alp0007 1 hf.
Evrim teorisi ile Müslümanlığın çeliştiğini zanneden çoğunluğun kısır tartışması her yerde görülüyor. Bir yaratıcı yaratma sürecini neden evrimsel düzeyde yapmasın? Nasıl kütle çekimi varsa bu kütle çekimini yaratıcıya inananlar yaratıcının oluşturduğuna inanıyorsa, evriminde yaratıcının oluşturduğunu düşüne bilirler. Tersine evrimin olması inançsızları da haklı çıkartmaz.
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DH Misafiri 1 hf.
siyasal islamcı kitleye biri bilim evrimi çürüttü demiş her yere yazıyorlar. Evrim kabul edilen bir gerçek fakat nasıl geliştiğine yönelik teoriler var sadece
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DH Misafiri 1 hf.
madmahmutd hakli olabilirsin. Vegan beslenmeden uzaklastikca beyinsel aktivitelerimizin arttigi kanaatindeyim. Zira bircok esansiyel aminoasit, yag asitleri ve vitamin-mineraller vegan diyetle alinamiyor maalesef.
Tugrul Bey, yaziniz ve gorsellendirmenizi begendim, umarim evrim ile ilgili daha cok makale ele alirsiniz.
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