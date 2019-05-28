İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir

Milyonlarca yıl önce, güçlü süpernovalardan oluşan bir grubun Dünya'yı yüksek derecelerde radyasyona maruz bıraktığı düşünülüyor. Bilim adamları kozmik derecelere ulaşan bu radyasyonun insanlığın evrimini başlatmış olabileceğini düşünüyor.

the Journal of Geology

Süpernovaların oluşum mekanizması

Samanyolu’nda yaklaşık her 50 yılda bir süpernova patlaması olduğu tahmin ediliyor

Yeni teorilerin doğruluğu henüz tam olarak kanıtlanmadı

Bu yeni habitatlarda ise iki ayaklı primatlar evrimsel süreç içinde gelişebildi. Ormanların yerini geniş otlaklar aldığında ise, dik duran canlılar avantajı ele geçirdi ve bu sayede ağaçlar arasında yürüyerek gelişimlerini sürdürdü ve avcılar uzun otların üzerinden bakarak avlanmalarını sürdürdüler. Bütün bu etkenler ise iki ayaklı primatların lehine işledi .

henüz kanıtlarla desteklenmemiş durumda

Araştırma ekibi kozmik radyasyonun yıldırımlara yol açtığı varsayımını öne sürüyor lakin bu varsayım henüz kanıtlanmış durumda değil

https://futurism.com/the-byte/theory-supernovae-kickstarted-human-evolution

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Bilim adamlarının bu teorisi kesin olarakzor bir düşünce ancak araştırmada ortaya konan savlarayında çevrim içi olarak paylaşılmıştı vedergisinde de yayımlanmıştı. Yeni düşünceyanidünya yaşamında nasılhale geldiğine ve diğer canlıları nasılalıp kendikurduğuna ışık tutabilir.ise çok yüksek miktarlardaolarak tanımlanıyor. Genellikle birkaç hafta sürüyorlar ve bu sırada içinde bulunduklarıaşırı miktardasebep oluyorlar. Bir süpernova patlaması sırasında’inboyunca yayacağı kadar. Süpernova patlamalarından arta kalan gaz ve toz bulutlarına iseadı veriliyor.Süpernova patlamalarıgerçekleşen olaylar olduğu için () süpernova patlamalarını gözlemleyebilmek içinçeşitli bölgeleriningerekiyor.Araştırmaya göre olay örgüsünün oluşum aşamasında yani yaklaşıkbirkaç grup yıldız patlamaya başladı ve bu patlamalaryıl önce de doruk noktasına ulaştı. Buyayılan radyasyon,’nınveormanlarını kasıp kavuran birvefırtınası yaratarak canlanmış genişyarattılar.Yayımlanan bilimsel araştırmalarla kıyaslandığında yeni çalışma oldukçakalıyor ve. Eğer kozmik radyasyonlar ile yıldırım ve şimşek patlamaları arasındaki ilişkinin yanlış olduğu kanıtlanırsadüşünülüyor.