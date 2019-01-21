Ekonomide hareket oluşması amacıyla, çeşitli sektörlere vergi muafiyeti getiren torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçti. Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren madde yasalaştı.

Evde üretilen ürünleri e-ticaret ve sosyal medya ortamındaki satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık brüt asgari ücret tutarındaki bölümü vergiden istisna olacak. 2019 yılı için bu tutar yaklaşık 30 bin liraya denk geliyor.

Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

Mucitlere teşvik

Sınai Mülkiyet Yasası kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlardan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi alınmayacak.