Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti

Evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanlara vergi muafiyeti geldi. Gelirlerin 30 bin lirası vergiden istisna olacak. İşte detaylar:
4 ay
8,3b
1
23
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ekonomide hareket oluşması amacıyla, çeşitli sektörlere vergi muafiyeti getiren torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçti. Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren madde yasalaştı.

Evde üretilen ürünleri e-ticaret ve sosyal medya ortamındaki satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık brüt asgari ücret tutarındaki bölümü vergiden istisna olacak. 2019 yılı için bu tutar yaklaşık 30 bin liraya denk geliyor.

Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

Mucitlere teşvik

Sınai Mülkiyet Yasası kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlardan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi alınmayacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YETISEN 4 ay en beğenilen
Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü.
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haplo 4 ay aslanistan
Sen evde yaptığın mantıyı, tarhanayı, ördüğün havluyu, çorabı falan satarak ayda 2500 TL'den fazla kazanıyorsan baya konu komşu hanımı toplayıp küçük bir kobi haline gelmişindir.
Bence vergiden muaf tutulmak için yüksek bir miktar. Bizim milletimiz vergi özürlüsüdür, ödemesini bilmez; ödemesini bilen de nasıl olsa vergi affı gelecek diye ödemez. Çalışanlara, kazananlara vergiyi öğretmek için %0.5 bile olsa göstermelik bir vergi koyacaksın ki insanlar şekli öğrensinler.
Bana kalırsa en büyük sorun şirketler kanununda yatıyor. Bütün vatandaşların TC kimlik numaraları başlı başına bir şirket kayıdı sayılmalı. Kazancından vergi ödemeli lâkin kazanmıyorsa da boş masraf yapmamalı. Mesela 1 sayfalık İngilizce metni Türkçeye çevirip karşılığında 50 lira para alacağım diyelim. Bu işi yaptıran kişinin bir fiş/fatura istemesi çok doğal; hele işi yaptığınız kişi bir şirket ise çok daha doğal çünkü bu bir şirket harcamasıdır ve vergiden düşülür. Ama senin 50 liralık fiş/fatura kesme yetkisi kazanman için 500-1000 lira arasında masraf yapıp en kötüsünden de olsa bir şirket açman, adres göstermen, muhasebeci tutman, stopaj gibi saçma bir şey ödemen, ve şirketin bir daha hiçbir iş yapmasa bile aylık ve yıllık defter ve mühür gibi saçma işlere, şirket var olduğu müddetçe para ödemen gerektiriyor.
Açıktır ki tek başına ayda-yılda bir iş yaparak küçük gelirler elde etmek isteyen küçük balığı zorbalıkla iş yapamaz duruma getiriyorlar ve büyük balığa yem ediyorlar. Devlet kanunları açıkça diyor ki; ayda 500-1000 lira "beş kuruş iş yapmayan şirket masrafı"nı karşılayamıyorsan, iş de yapma, ekmek de kazanma, git başka bir şirkette patrona kölelik yap, başkalarına kazandır. Bu yaklaşım hayatta gördüğüm en büyük haksızlıklardan, zorbalıklardan biri ve değiştirilmesi gerek. Ayrıca bu zorbalık insanları şirketleşmemeye, hasır altından iş yaptırmaya ve dolayısıyla da vergi kaçırmalarına açıkça teşvik etmekte.
Aklı başında, sağduyulu insanların bu bozuk sistemi değiştirmesi gerek.
Sen evde yaptığın mantıyı, tarhanayı, ördüğün havluyu, çorabı falan satarak ayda 2500 TL'den fazla kazanıyorsan baya konu komşu hanımı toplayıp küçük bir kobi ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Mükemmel bir teşvik zaten yasa çıkarılmasa da satan satıyordu denetimi zor diye yapmış olabilirler ama hertürlü güzel bir haber.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
swarf 3 ay
Arkadaşlar biraz ağır konuşacağım,yukarıda yazan şey bi' haber değil.
Yukarıdaki yazılanları, köy kahvesine gelip de "Sarı çizmeli Mehmet Ağa' nın selamı varmış" demekten ayıran en ufak bir şey yok.
Haberi haber yapan yegane şey kaynaktır. Kaynak olmadan yazılan metin, lakırtıdır. Haber değil.
Bu başlık altında yazılan metinin birebir aynısı 10 farklı yerde daha geçmekte ve hiçbirinde de haberin kaynağı yok. Hepsi birbirinden kopyala-yapıştır yapmış. Bu yazılan şey gerçek olmasa, o da sorun değil, çünkü tekzip yok artık internet haber sitelerinde.
Arkadaşlar bunlar haber değil, sağdan soldan kopyala yapıştır ile biraya getirilmiş metinler. Donanımhaber dediğimiz yer böyle bir yer olmamalı, yazanlar kaynaklarını belirtmeli. Hemen hemen her haber böyle olmaya başladı artık burada.
( not: ben bu haberin kaynağını ve ilgili yasanın maddesine kadar biliyorum )
Yazmayayım diyorum diyorum dayanamıyorum.
Yasada herkes e-ticaret yapsın sosyal medyadan satış yapsın vergi mergi yok da demiyor.
"İnternet ve benzeri ortamlarda satış yapanlar esnaf muafiyetlerini kaybetmezler deniyor."
Yani yazılan metinle bence bi' alakası yok.
edit: yazım hatalarımı düzelttim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 3 ay
Bunun takibi nasıl yapılacak. Çoğu parayı mal tesliminde nakit olarak alıyor. Belki kargo ile gönderimlerde banka hesabına alıyorlardır. Banka takibine yakalananlar için çıkmış heralde.
Esnaf içinde varmı böyle bi muafiyet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 ay
%50 kurumlar vergisi ha, vay anasını sayın seyirciler. sonra ülkeden niye icat çıkmıyor. adam niye devlete %50 ortak olsun ki. iyi bir fikri, icadı, ürünü varsa gider bunu yurt dışında patentini alır ve hem daha düşük oranda vergi verir hem de misli misli fazla kazanır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Olgi 4 ay
Paypalsız nasıl satacağız? İyzico kimse kullanmıyor troy desen brad pittin filmimi sorarlar. Sen paypalı nasıl ülkeden kovarsın o kadar vergi kaçıran dururken bu adamlara taktılar onlarında umrumdaydı sanki. Eşyalarını toplayıp çıkıp gittiler.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 3 ay Olgi
Paypalsız çoğu Avrupa’da mal satan kişi ödeme almıyor.Şurda bir işim düştü 1 haftadır uğraşıyorum.Paypal hesabı olanlarda adamlara %10 para veriyorsun burunlarından kıl aldırmıyorlar.En son düştük mail order tarzı anerikapaketim diye bir sitenin ağına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
Bu sene ortasına kadar her 3 şirketten en az 1 tanesi batacağı için züğürt tesellisi olarak bunu çıkartıyorlar. Şirketiniz battı ama evden mantı açıp satabilirsiniz diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The SATANİST 4 ay
geç kalındı ama olsun umarım faydalı olur e ticaret potansiyeli çok iyi olan bir sektör
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 4 ay
Allah Reis’den razi olsun ulkemizin gormedigi yenilikleri yasatiyor. Chpliler iktidarken yazilimla ilgili bi atak yapmislar mi hic acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 ay Six Feet Under.
İronik bir yazı...öyle olduğunu var sayıyorum.

Bir tarafta, 1947'de icat edilen Bilgisayar; diğer tarafta, 1950'den beri iktidar olamamış CHP!
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 4 ay
Konu çok suistimal edilebilir, evde yapıp satışa çok şeyi dahil edecek zeka var bu millette. Gerçekten uygulanabilirse 3-5 kazanıp çorbası kaynasın insanların, emeğiyle para kazanır aç kalmaz kimse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Mükemmel bir teşvik zaten yasa çıkarılmasa da satan satıyordu denetimi zor diye yapmış olabilirler ama hertürlü güzel bir haber.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Usbehci 4 ay
Bu tür işlerde muafiyet GSMH kadar olmalı aslında. Yalnız kim bu kadar gelir elde edebilir tartışılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8253 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
e-ticaret, sosyal medya vergi ve
8 etiket daha vergi Türkiye Gündemi ekonomi Diğer Internet Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı: 4 ay Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek 4 ay Exynos 7904 yonga seti duyuruldu 4 ay Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup 4 ay Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü 4 ay Samsung Galaxy A30 modeli Geekbench üzerinde ortaya çıktı 4 ay Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor 4 ay WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor 4 ay Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak 4 ay 32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme 4 ay Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok" 4 ay Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek 4 ay CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi? 4 ay 10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır 4 ay Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor 4 ay Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor 4 ay Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek 4 ay Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor 4 ay Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED 4 ay Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti Sonraki Spotify’ın araç içi müzik çaları bu yıl içinde piyasaya çıkabilir 4 ay Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak 4 ay Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi 4 ay Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı 4 ay Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı 4 ay Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor 4 ay Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu 4 ay Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir 4 ay Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir 4 ay FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu 4 ay Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor? 4 ay 12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi 4 ay Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor 4 ay Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin 4 ay Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi 4 ay Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor 4 ay Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite 4 ay Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor 4 ay İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim