Ekonomide hareket oluşması amacıyla, çeşitli sektörlere vergi muafiyeti getiren torba yasa geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçti. Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti getiren madde yasalaştı.
Evde üretilen ürünleri e-ticaret ve sosyal medya ortamındaki satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık brüt asgari ücret tutarındaki bölümü vergiden istisna olacak. 2019 yılı için bu tutar yaklaşık 30 bin liraya denk geliyor.
Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.
Mucitlere teşvik
Sınai Mülkiyet Yasası kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlardan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi alınmayacak.
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Bence vergiden muaf tutulmak için yüksek bir miktar. Bizim milletimiz vergi özürlüsüdür, ödemesini bilmez; ödemesini bilen de nasıl olsa vergi affı gelecek diye ödemez. Çalışanlara, kazananlara vergiyi öğretmek için %0.5 bile olsa göstermelik bir vergi koyacaksın ki insanlar şekli öğrensinler.
Bana kalırsa en büyük sorun şirketler kanununda yatıyor. Bütün vatandaşların TC kimlik numaraları başlı başına bir şirket kayıdı sayılmalı. Kazancından vergi ödemeli lâkin kazanmıyorsa da boş masraf yapmamalı. Mesela 1 sayfalık İngilizce metni Türkçeye çevirip karşılığında 50 lira para alacağım diyelim. Bu işi yaptıran kişinin bir fiş/fatura istemesi çok doğal; hele işi yaptığınız kişi bir şirket ise çok daha doğal çünkü bu bir şirket harcamasıdır ve vergiden düşülür. Ama senin 50 liralık fiş/fatura kesme yetkisi kazanman için 500-1000 lira arasında masraf yapıp en kötüsünden de olsa bir şirket açman, adres göstermen, muhasebeci tutman, stopaj gibi saçma bir şey ödemen, ve şirketin bir daha hiçbir iş yapmasa bile aylık ve yıllık defter ve mühür gibi saçma işlere, şirket var olduğu müddetçe para ödemen gerektiriyor.
Açıktır ki tek başına ayda-yılda bir iş yaparak küçük gelirler elde etmek isteyen küçük balığı zorbalıkla iş yapamaz duruma getiriyorlar ve büyük balığa yem ediyorlar. Devlet kanunları açıkça diyor ki; ayda 500-1000 lira "beş kuruş iş yapmayan şirket masrafı"nı karşılayamıyorsan, iş de yapma, ekmek de kazanma, git başka bir şirkette patrona kölelik yap, başkalarına kazandır. Bu yaklaşım hayatta gördüğüm en büyük haksızlıklardan, zorbalıklardan biri ve değiştirilmesi gerek. Ayrıca bu zorbalık insanları şirketleşmemeye, hasır altından iş yaptırmaya ve dolayısıyla da vergi kaçırmalarına açıkça teşvik etmekte.
Aklı başında, sağduyulu insanların bu bozuk sistemi değiştirmesi gerek.