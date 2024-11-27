Yurt dışı gümrüksüz alışveriş üst limiti “kargo dahil” 30 Euro’ya düşürüldü

Kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edildi
Yeni düzenlemeye göre, posta ya da hızlı kargo şirketleri aracılığıyla basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan ürünlerde, gümrük bedeline ürünün kargo ücretleri de eklenecek. Bu şekilde hesaplanan toplam tutar üzerinden tek ve maktu vergi uygulanacak.
Ağustos ayında yapılan diğer bir düzenlemeyle, yurtdışı alışverişlerde muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Bu kapsamda, 30 euro altındaki alışverişler gümrük vergisinden muaf tutulurken, 30 euro üstü alışverişlerde AB ülkelerinden gelen ürünlere yüzde 30, Çin gibi diğer ülkelerden gelen ürünlere ise yüzde 60 vergi uygulanıyor.
Yeni sistemin etkileri
Yeni hesaplama sistemiyle birlikte, yurtdışından alınan ürünlerin toplam maliyetinde artış öngörülüyor. Örneğin, 50 euro değerinde bir ürün aldığınızda ve bu ürünün kargo maliyeti 10 euro olduğunda, toplam gümrük bedeli 60 euro olarak hesaplanacak. Bu durumda:
- Ürün AB menşeili ise 18 euro gümrük vergisi eklenerek toplam maliyet 78 euroya ulaşacak.
- Ürün AB dışı bir ülkeden geliyorsa 36 euro gümrük vergisiyle toplam tutar 96 euro olacak.
Daha düşük değerli ürünlerde de benzer bir maliyet artışı görülecek. Örneğin, 20 euro değerindeki bir ürünün kargo bedeli 10 euro ise toplam 30 euro üzerinden vergi hesaplanacak ve AB menşeili ürünlerde bu tutar 39 euroya, AB dışı ürünlerde ise 48 euroya yükselecek. Yurt dışından alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin, toplam maliyet hesaplamasında kargo giderlerini de dikkate almaları bu düzenleme ile birlikte önemli hale gelmiş oldu.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241127-32.pdf https://www.cnbce.com/gundem/yurtdisi-alisverislerde-kargo-ucreti-de-gumruk-bedeline-dahil-ediliyor-h6995 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]