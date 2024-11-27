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    Anlık Bildirim

    Yurt dışı gümrüksüz alışveriş üst limiti “kargo dahil” 30 Euro’ya düşürüldü

    Gümrük kanununda yapılan yeni değişiklik ile birlikte yurtdışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edildi. Böylece yurt dışı alışveriş üst limiti kargo dahil 30 Euro’ya düşürüldü.
    Yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti kargo dahil 30 Euro’ya düştü Tam Boyutta Gör
    Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanacak yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük kanununda yapılan değişikliğe göre, ithalat işlemlerinde gümrük bedeline nakliye ücretleri de dahil edilecek. Bu kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edildi

    Yeni düzenlemeye göre, posta ya da hızlı kargo şirketleri aracılığıyla basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan ürünlerde, gümrük bedeline ürünün kargo ücretleri de eklenecek. Bu şekilde hesaplanan toplam tutar üzerinden tek ve maktu vergi uygulanacak.

    Ağustos ayında yapılan diğer bir düzenlemeyle, yurtdışı alışverişlerde muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Bu kapsamda, 30 euro altındaki alışverişler gümrük vergisinden muaf tutulurken, 30 euro üstü alışverişlerde AB ülkelerinden gelen ürünlere yüzde 30, Çin gibi diğer ülkelerden gelen ürünlere ise yüzde 60 vergi uygulanıyor.

    Yeni sistemin etkileri

    Yeni hesaplama sistemiyle birlikte, yurtdışından alınan ürünlerin toplam maliyetinde artış öngörülüyor. Örneğin, 50 euro değerinde bir ürün aldığınızda ve bu ürünün kargo maliyeti 10 euro olduğunda, toplam gümrük bedeli 60 euro olarak hesaplanacak. Bu durumda:

    • Ürün AB menşeili ise 18 euro gümrük vergisi eklenerek toplam maliyet 78 euroya ulaşacak.
    • Ürün AB dışı bir ülkeden geliyorsa 36 euro gümrük vergisiyle toplam tutar 96 euro olacak.

    Daha düşük değerli ürünlerde de benzer bir maliyet artışı görülecek. Örneğin, 20 euro değerindeki bir ürünün kargo bedeli 10 euro ise toplam 30 euro üzerinden vergi hesaplanacak ve AB menşeili ürünlerde bu tutar 39 euroya, AB dışı ürünlerde ise 48 euroya yükselecek. Yurt dışından alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin, toplam maliyet hesaplamasında kargo giderlerini de dikkate almaları bu düzenleme ile birlikte önemli hale gelmiş oldu.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241127-32.pdf https://www.cnbce.com/gundem/yurtdisi-alisverislerde-kargo-ucreti-de-gumruk-bedeline-dahil-ediliyor-h6995
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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