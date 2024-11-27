Yurt dışı gümrüksüz alışveriş üst limiti “kargo dahil” 30 Euro’ya düşürüldü

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Tam Boyutta Gör Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanacak yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük kanununda yapılan değişikliğe göre, ithalat işlemlerinde gümrük bedeline nakliye ücretleri de dahil edilecek. Bu kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edildi

Yeni düzenlemeye göre, posta ya da hızlı kargo şirketleri aracılığıyla basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan ürünlerde, gümrük bedeline ürünün kargo ücretleri de eklenecek. Bu şekilde hesaplanan toplam tutar üzerinden tek ve maktu vergi uygulanacak.

İndirim Tavsiyeleri 17 sa. önce eklendi

Ağustos ayında yapılan diğer bir düzenlemeyle, yurtdışı alışverişlerde muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Bu kapsamda, 30 euro altındaki alışverişler gümrük vergisinden muaf tutulurken, 30 euro üstü alışverişlerde AB ülkelerinden gelen ürünlere yüzde 30, Çin gibi diğer ülkelerden gelen ürünlere ise yüzde 60 vergi uygulanıyor.

Yeni sistemin etkileri

Yeni hesaplama sistemiyle birlikte, yurtdışından alınan ürünlerin toplam maliyetinde artış öngörülüyor. Örneğin, 50 euro değerinde bir ürün aldığınızda ve bu ürünün kargo maliyeti 10 euro olduğunda, toplam gümrük bedeli 60 euro olarak hesaplanacak. Bu durumda:

Ürün AB menşeili ise 18 euro gümrük vergisi eklenerek toplam maliyet 78 euroya ulaşacak.

ise 18 euro gümrük vergisi eklenerek ulaşacak. Ürün AB dışı bir ülkeden geliyorsa 36 euro gümrük vergisiyle toplam tutar 96 euro olacak.

Daha düşük değerli ürünlerde de benzer bir maliyet artışı görülecek. Örneğin, 20 euro değerindeki bir ürünün kargo bedeli 10 euro ise toplam 30 euro üzerinden vergi hesaplanacak ve AB menşeili ürünlerde bu tutar 39 euroya, AB dışı ürünlerde ise 48 euroya yükselecek. Yurt dışından alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin, toplam maliyet hesaplamasında kargo giderlerini de dikkate almaları bu düzenleme ile birlikte önemli hale gelmiş oldu.

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Yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti kargo dahil 30 Euro’ya düştü