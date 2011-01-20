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Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu

8 yıl
831
1
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Evercool, yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu.130 x 161 x 78.5 mm boyutlarında ve 630 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, kule tipi tasarımı esas alıyor ve 6mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusu ile geliyor. 800-2200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15-35 dBA gürültü oranına sahip olan 120mm çapında fan ile desteklenen yeni soğutucu, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiecek gibi görünüyor.

Intel'in LGA 775, LGA1366, LGA1156 ve LGA1155 (Sandy Bridge), AMD'nin ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucunun yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.

Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformers 3'ü duyurdu
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