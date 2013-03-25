Evernote, 60 milyon Deutsche Telekom müşterisine ücretsiz premium üyelik veriyor

25 Eylül 2014'e kadar sürecek olan kampanya ile aboneler, 1 yıllığına daha fazla depolama alanı, not geçmişine ulaşabilme, daha fazla paylaşım seçeneği, çevrimdışı not defterleri, PDF araması, daha hızlı görsel tanıma gibi özellikleriyle ücretsiz hesaptan ayrılan premium Evernote hesabını ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Umarız yakın zamanda benzer bir anlaşma ülkemizin önde gelen servis sağlayıcıları ile Evernote arasında gerçekleşir ve bu tarz fırsatlardan biz Türk teknoloji severler de faydalanırız.



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Son yılların öne çıkan bulut bilişim çözümü Evernote ile Alman iletişim devi Deutsche Telekom, ücretsiz olarak 1 yıllık premium Evernote üyeliği sunmak için anlaşma sağladılar.Her iki firmanın ortak imzasıyla yapılan açıklamada yaklaşık 60 milyon Deutsche Telekom abonesinin, normal yıllık ücreti 45 dolar olan Premium Evernote hesabını 1 yıllığına ücretsiz olarak kullanabilecekleri belirtildi.Yapılan anlaşma ile Deutsche Telekom, Japonya'da NTT Docomo, Fransa'da Orange, Kore'de KT ve Tayvan Mobile ile Docomo Pacific'den sonra Evernote'un anlaşma yaptığı 6. Büyük servis sağlayıcısı olurken; Deutsche Telekom'un anlaşma çerçevesinde Evernote'a ne kadarlık bir ödeme yaptığı ise açıklanmadıHali hazırda gelirlerinin %98'ini premium hesaplardan sağlayan Evernote'un dünya genelindeki 50 milyon kullanıcısının 1.3 milyonu Almanya'dan olup, Almanya firmanın EMEA bölgesindeki en büyük ikinci ülkesi durumunda.