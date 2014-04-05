Evernote için iOS tarafında hazırlanan SnapEntry artık ücretsiz

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Evernote temelli not alma uygulaması SnapEntry, artık ücretsiz elde edilebiliyor.





Gosubits tarafından desteklediği işletim sistemine uygun renkli bir arayüzle gelen SnapEntry, popüler not alma servisi Evernote üzerine hızlı şekilde notlar alınması noktasında görev yapıyor. Bu işlemi ufak dokunma hareketleriyle yerine getirebilen uygulama, ayrıca Evernote hatırlatmaları kurabiliyor, notlara birden fazla fotoğraf ekleyebiliyor, konum desteği veriyor ve arkaplanda yükleme yaparak zaman kazandırıyor. SnapEntry'in bünyesinde aynı zamanda farklı tema seçenekleri de yer alıyor.





Daha önce 6,45$ fiyat etiketiyle satılan SnapEntry, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id755777893?mt=8