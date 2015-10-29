Evernote'tan Apple Notlar'a not aktarımı nasıl yapılır ?

iOS 9 ve OS X El Capitan ile Apple'ın not alma uygulaması "Notlar" hiç olmadığı kadar kullanışlı hale getirildi. Bu nedenle de birçok Apple kullanıcısı popüler not alma servisi Evernote'dan Apple Notlar'a geçmeyi düşünmeye başladı. Siz de bu düşünenler arasında yer alıyorsanız mevcut notlarınızı Evernote içerisinde bırakmanıza gerek yok. Aşağıda yer alan işlem ile Evernote'dan Apple Notlar'a daha önce aldığınız bütün notları kolayca aktarabilirsiniz.

Bu aktarma işlemi için ilk olarak burada yer alan "komut" dosyasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Evernote uygulamasını açıp aktarmak istediğiniz notun tamamını seçiyor ve indirdiğiniz komut dosyasını çalıştırarak ("Export Evernotes notes to Apple Notes" isimli olan) Evernote içerisinde yer alan içeriği hızlı bir şekilde Apple Notlar'a aktarabiliyorsunuz.

Otomatik olarak gerçekleşen aktarma işleminin süresi not büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor ancak genellikle kısa süre içerisinde tamamlanıyor.

https://www.larrysalibra.com/evernote-to-apple-notes/