Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evernote'un iOS uygulamaları yerler ve kişiselleştirme özellikleriyle yenilendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
380
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Evernote'un iOS uygulamaları yerler ve kişiselleştirme özellikleriyle yenilendi
Mobil ve masaüstü platformlarının en popüler not alma ve paylaşma servislerinden Evernote, hem iPad hem de iPhone tarafından güncellendi ve yerler özelliği ile kişiselleştirme seçeneklerine kavuştu.
Yayınlanan 7.1 sürümüyle Evernote artık kullanıcıların yazdıkları notların yerlerini direkt olarak kendi içerisinde yer alan harita üzerinde gösterebiliyor ve söylendiği kadarıyla böylece çok daha iyi bir etkileşim elde edilmiş oluyor. Ayrıca Premium üyelere özel olarak ana ekranın isteğe bağlı olarak kişiselleştirilmesine izin veren Evernote, kayıtlı aramaların oluşturulması ve silinmesi noktasında da daha etkili bir deneyim sunabiliyor. Birçok hatadan kurtulan uygulama, eskiye oranla daha hızlı senkronizasyon yapabiliyor.
Evernote'un iOS uygulamalarına ve güncelleme hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2013/10/22/evernote-ios-app-update-places-edit-home-screen/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ktaha 6 yıl
Bana guncelleme gemisti. Guncelle dedim sonra iptal ettim ve katboldu guncelleme.. Neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme 6 yıl iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim