Evernote'un iOS uygulamaları yerler ve kişiselleştirme özellikleriyle yenilendi

Mobil ve masaüstü platformlarının en popüler not alma ve paylaşma servislerinden Evernote, hem iPad hem de iPhone tarafından güncellendi ve yerler özelliği ile kişiselleştirme seçeneklerine kavuştu.

Yayınlanan 7.1 sürümüyle Evernote artık kullanıcıların yazdıkları notların yerlerini direkt olarak kendi içerisinde yer alan harita üzerinde gösterebiliyor ve söylendiği kadarıyla böylece çok daha iyi bir etkileşim elde edilmiş oluyor. Ayrıca Premium üyelere özel olarak ana ekranın isteğe bağlı olarak kişiselleştirilmesine izin veren Evernote, kayıtlı aramaların oluşturulması ve silinmesi noktasında da daha etkili bir deneyim sunabiliyor. Birçok hatadan kurtulan uygulama, eskiye oranla daha hızlı senkronizasyon yapabiliyor.

Evernote'un iOS uygulamalarına ve güncelleme hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/22/evernote-ios-app-update-places-edit-home-screen/?ncid=rss_truncated