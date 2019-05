Hepimizin de bildiği gibi her evin kendine has bir kokusu vardır. Biz kendi evimizde sürekli yaşadığımız için bu kokuya alışır ve hissetmeyiz. Ancak bir misafirimiz geldiğinde o anlar ya da biz bir yere misafirliğe gittiğimizde o eve has kokuyu hemen duyarız. Burada söylemeye çalıştığımız kokunun iyi ya da kötü olduğu değil de daha çok o eve özgünlüğü.

Ancak bazen çeşitli nedenlerle evimizde istenmeyen kokular da oluşabilir. Bu tür kokular hem sizi hem de evinize gelen misafirleri rahatsız eder. Böyle durumlarda ilk aklımıza gelen ev için üretilmiş oda parfümleridir. Ancak hepimizin de bildiği gibi bu oda parfümleri kimyasal ürünlerdir ve insan sağlığı için zararlıdır. Peki böyle istenmeyen kokularla karşılaştığımızda doğal yöntemlerle hazırlayabileceğimiz doğal karışımlar var mı? İzmir temizlik şirketleri içinden Uçanlar Temizlik Genel Müdürü Can UÇAN bu konuda bilgilerini ve tecrübelerini bizimle paylaşmışlardır. Gelin şimdi hep birlikte insan sağlığını etkilemeyecek bu tür karışımlara örnekler vererek evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler için Can beye kulak verelim:

Bir tencereye veya tavaya su koyup kaynatabilirsiniz. Ardından içine portakal, muz ya da elma kabuğu koyabilirsiniz. Eğer varsa evinizde lavanta gibi hoş kokan bitkiler de olabilir. Hazırladığınız bu karışımı evin içinde gezdirirseniz evinizdeki kötü kokunun gittiğini ve ferah bir koku olduğunu göreceksiniz.

Mutfağınızdaki havalandırma filtresine birkaç damla çiçek yağı damlatarak da evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

Evimizdeki kötü kokuların en önemli sebebi lavabolar olabilir. Bunun için de mutfaktaki, banyodaki ve tuvaletteki lavaboları düzenli aralıklarla yıkamaya çalışın. Maalesef buraların temizliği genellikle tıkandıktan sonra olur. Buraları porçöz gibi marketten aldığımız ürünlerle temizleyebileceğimiz gibi zaman zaman lavaboya karbonat ve sirke dökerek de tıkanıklığı önleyebilirsiniz. Lavabonun güzel kokması için de evde hazırlayabileceğiniz çözümler de var. Bunun için bir limonu püre haline getirene kadar ezin. Ardından oluşturduğunuz püreyi lavaboya koyun ve üstüne sıcak su dökün. Sonrasında lavabonuzdan mis gibi kokuların geldiğini göreceksiniz.

Evinizi ferahlatmanın bir başka yolu da kendi spreyinizi yapmaktan geçer. Eğer marketlerde satılan hazır oda spreylerinden kullanmam diyorsanız şimdiki çözümümüz tam size göre. Boş sprey şişesinin içine su ve çiçek yağlarından oluşan bir karışım yapabilirsiniz. Bu sayede de evinize dilediğiniz kokuyu yayabilirsiniz.

Evinize okaliptüs bitkisinden alabilirsiniz. Okaliptüs evinizde hem güzel bir görüntü oluşturur hem de etrafa güzel koku yayarak evinizin mis gibi kokmasını sağlar. Ayrıca yasemin, sardunya gibi çiçeklerin de evin güzel kokmasında faydası vardır.

Çok eskiden beri evin ferah ve güzel kokması için yapılan bir diğer yöntem de evin çeşitli yerlerine sabun konulmasıdır. Sabunlar renkli renkli olduğu için hem bir süs eşyası görüntüsü verirken bir yandan da evinizin mis gibi kokmasını sağlayacaktır.

Evin güzel kokmasını sağlayan ve odadaki istenmeyen kokulardan kurtulmamızı sağlayan bir diğer yöntem de kahvedir. Bir bardak kuru kahveyi evinizde istenmeyen kokuların olduğu odaya bırakın. Kahve kötü kokuları içine hapseder ve etrafa hoş bir koku verir. Tabi kahve kokusunu çok sevmiyorsanız bu yöntemi denemenizi tavsiye etmiyoruz.

Son dönemde birçok yapı markette dahi bulabileceğiniz bambu koku çubukları da evinizde güzel koku oluşmasını sağlar. Bu çubukların en önemli avantajı güzel koku yaymasının yanında evinizde hoş bir aksesuar olarak da kullanılabilmeleridir.

Evinizde kısa süreli 10-15 dakikalığına da olsa tütsü yakmanız evinizin tüm havasını değiştirecektir. Tütsülerin çok farklı koku seçenekleri de olduğu için evinizde dilediğiniz ve sevdiğiniz kokuyu da böylece elde edersiniz. Budist inanışında genellikle dilek dilemeden yakılan tütsüler hem hoş bir koku sağlar hem belli mi olur belki de tüm dilekleriniz gerçekleşir.

Hem aksesuar hem ihtiyaç halinde aydınlatma amaçlı kullanabileceğiniz kokulu mumlar da evinizde güzel koku elde edebileceğiniz bir başka yöntem. Mumların da avantajı tütsülerde olduğu gibi tercihinize uygun istediğiniz kokulu mumu yakarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Çoğu kokulu mum yanmasa da etrafına hoş kokular verir.

Son olarak her ne kadar kimyasal ürünler de olsa oda spreylerinden örnekler verelim. Hazır oda spreylerinin en büyük avantajı kullanımının kolay ve pratik olmasıdır. Marketlerden satın alabileceğiniz otomatik ve elle de çalışabilen farklı koku seçenekleri de olan bu oda spreylerinden kullanabilirsiniz. Otomatik olarak da çalışabilen bu oda spreyleri dilediğiniz sıklıkta ve saatte ayarlanabilerek otomatik olarak devreye girer ve evinizin mis gibi kokmasını sağlar.

Ayrıca yukarıdaki yöntemleri izmir ofis temizliği ve izmir ev temizliği hizmeti veren Uçanlar Temizlik, iş yeri temizliğinde de kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Böylece evlerin doğal ve pratik yöntemler ile mis gibi kokması sağlanabilir.