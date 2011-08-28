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Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
1
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde herkes iPhone 5'e odaklanmış durumda. Peki geçmiş yıllarda eylül ayındaki etkinliğin ana teması olan "Müzik" diğer bir deyişle iPod cephesinde neler olacak ?

iPod ailesinin en popüler üyesi olan iPod Touch ile başlayalım. iOS'in sistem dosyalarında yer alan " iPod 4,2" ifadesi iPod Touch 5G'nin radikal değişikliklere sahip olmayacağını gözler önüne koyuyor. Diğer bir deyişle iPod Touch 5G, temelde iPod Touch 4G ile benzerlik gösterecek.

Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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iFixDirect'in internete sızdırdığı, iPod Touch'a ait olduğu anlaşılan görsellerde, 5G'nin beyaz renk alternatifiyle satışa sunulabileceği görülürken; ön yüzde 4G'ye göre bir değişiklik olduğu gözükmüyor. Kısacası iPod Touch 5G, işlemci-kamera gibi donanımsal iyileştirme ile beyaz renk alternatifi dışında önemli değişikliğe sebep olmayacak gibi duruyor.

Concord Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo da bu seneki iPod Touch'ın önemli değişikliklerle gelmeyeceğini beklemiyor. Bu düşüncesini Apple'ın iPhone ve iPad'e yönelmesini gösteren analist, Apple'ın mevcut donanımlarını daha çok iPhone ve iPad'de kullanmasının muhtmele olduğunu belirtiyor.

Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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Cihazların sistemde yer alan kodlarındaki ilk rakam, radikal yenilikler ile değişiyor.

Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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6.nesilde Multi-Touch ile tanışan iPod Nano'nın yeni nesilinde ise klipsiz tasarım içerisinde kameraya yer verilebileceği konuşulan en güçlü iddia. Bu iddianın dışında gelen herhangi bir bilgi bulunmazken; Apple'ın applepico.com adresini satın almış olması, Mini'den Nano'ya geçişin yaşanmış olması gibi Nano'dan sonra "iPod Pico"'nun gelebileceğini akıllara getirmiyor değil.

Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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Ailenin en büyüğü, gerçek iPod hakkındaki belirsizlik ise sürüyor. Clickwheel işaretleme birimiyle bir devre damgasını vuran eski ismiyle iPod, yeni ismiyle iPod Classic'in en son 2009 yılının Eylül ayında revizyon geçirmiş olması; kimilerine göre cihazın üretimine yakın zamanda son verilebileceğine işaret. Ancak Toshiba'nın bu yılın başında tek plakalık 1.8 inç form faktörde 220GB depolama alanı sunan sabit diskini tanıtmış olması; önümüzdeki ay 220GB'lık iPod Classic'in tanıtılma ihtimalini arttırıyor.

Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?
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Şu bir gerçekki gerek kullanıcılar gerekse de Apple, daha çok iPhone ve iPad'e odaklanmış durumda ve bu durum Apple'ın "i" harfiyle başlayan akıllı cihazlarının öncüsü olan iPod'un geri plana atılmasına sebep oluyor.


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Ordinary Story 8 yıl
Bence bu ay, mevcut cihazlarımız için iOS 5 tamamlanmış olarak gelebilir, o da belki. Başka da bir şey geleceğini sanmıyorum.
Yeni bir iPod çıkacağını hiç sanmıyorum. Daha ucuza hafızası daha az olan iPhone 4 modelleri çıkacak dedikoduları dolaşıyor internette. Bu gerçekleşirse zaten iPod Touch modeli 4. Nesil ile sona erer.
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izomer 8 yıl
iphone 4 s gibi ucuz bir ürün gelir mi? iphone 5 gelirde 8mp/1gbram/x2 işlemci olur mu bilinmez ama,

ipod touch e ;

x2 işlemci
512mb ram
daha iyi kamera performansı
GPS

gelse ben çok çok yeterli , flash ışık günün çok az bir saati kullanılıyor ve UYGULAMA larla ilginç şeyler çıkabilir ama zorunluluk yok.
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mz~ 8 yıl
lansman hangi gün acaba?
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JohanCruyff14 8 yıl mz~
mz~

lansman hangi gün acaba?



4 eylül diye aklımda kalmış ama kesin yanlıştır
biri düzgünce bilgilendirse güzel olur.
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hartim 8 yıl
3g gelecek daha ne olsun.........
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JohanCruyff14 8 yıl hartim
hartim

3g gelecek daha ne olsun.........


kesin mi?
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MAVİT 8 yıl
turkbaba17
li10 ipod touchta çok fazla yenilik olmamasına sevindim :D
aynen bende

+1 aynen zaten 4'ü alalı 5-6 ay oldu bıraz keyfını cıkaralım
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swat882 8 yıl
ne zaman lansmanı yapılacak bu ürünlerin bilgisi olan var mı?
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LunaSenpai 8 yıl MAVİT
MAVİT
turkbaba17
Orijinalden alıntı: li10 ipod touchta çok fazla yenilik olmamasına sevindim :D
aynen bende

+1 aynen zaten 4'ü alalı 5-6 ay oldu bıraz keyfını cıkaralım

Bencede yeni aldık 4.jenerasyonu
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Man Down 8 yıl
gbriel
qont ipod nanoya kamera eklenmesi çok gereksiz olur. mikrofon ve gps ekleseler ve uygulama geliştirmenin önünü açsalar bu cihazın önünü alamazlar bence.
Ben nano 6. generasyon dün satın aldım. Dediklerin harika olur ama bu kadar özelliği nereye sıkıştıracaklar :)

apple yapar :)
bende de var 16 gb. en azından ajanda, hesap makinesi gibi temel işlevler eklensin. saat olarak bile kullanılan bu cihazın her saatte olan özelliklerden mahrum olması acı verici. gps olursa nike+ paketi çok daha işlevsel olur. bekleyip görelim.
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Tek.Türk 8 yıl
Bakalım iphone 5 nasıl olacak
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Man Down 8 yıl
ipod nanoya kamera eklenmesi çok gereksiz olur. mikrofon ve gps ekleseler ve uygulama geliştirmenin önünü açsalar bu cihazın önünü alamazlar bence.
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gbriel 8 yıl Man Down
qont

ipod nanoya kamera eklenmesi çok gereksiz olur. mikrofon ve gps ekleseler ve uygulama geliştirmenin önünü açsalar bu cihazın önünü alamazlar bence.


Ben nano 6. generasyon dün satın aldım. Dediklerin harika olur ama bu kadar özelliği nereye sıkıştıracaklar :)
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caferacer 8 yıl
128gb ipod touch'in vakti geldi diye dusunuyorum. umarim pil omurlerinde de iyilestirmeye giderler.
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bilgehankalkan 8 yıl caferacer
caferacer
128gb ipod touch'in vakti geldi diye dusunuyorum. umarim pil omurlerinde de iyilestirmeye giderler.

128 GB bence bu yıl gelmez çünkü 64 GB bile kullanılar için dahi çok fazla.
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TuffkiLLe 8 yıl
Forumda okumustum ama bulamadim simdi, Arabistanda Mekke veya Medine sehirlerinde orjinal Apple ürünü satan yerler var mıdır arkadaslar? iPod nano 6.g almayı düşünüyorum Tr'de fiyat çok yüksek oradan aldırayım diyorum.
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Stanislas Xavier 8 yıl
ipod nano 5.nesilden sonra niye böyle küçüldü anlamadım eski hali daha iyi idi ...
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electrostatic 8 yıl
ipodların modası geçti.touch dışındakiler işe yaramaz kesinlikle.
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cezabg 8 yıl
Ben zaten yukarda bahsedilen yeniliklerden , baska bisey beklemiyordum , birde GPS koysalar tadindan yenmez valla
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onurkok 8 yıl
Aman olmasın 4g yi yeni aldık zaten
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