Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?

Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde herkes iPhone 5'e odaklanmış durumda. Peki geçmiş yıllarda eylül ayındaki etkinliğin ana teması olan "Müzik" diğer bir deyişle iPod cephesinde neler olacak ?

iPod ailesinin en popüler üyesi olan iPod Touch ile başlayalım. iOS'in sistem dosyalarında yer alan " iPod 4,2" ifadesi iPod Touch 5G'nin radikal değişikliklere sahip olmayacağını gözler önüne koyuyor. Diğer bir deyişle iPod Touch 5G, temelde iPod Touch 4G ile benzerlik gösterecek.

iFixDirect'in internete sızdırdığı, iPod Touch'a ait olduğu anlaşılan görsellerde, 5G'nin beyaz renk alternatifiyle satışa sunulabileceği görülürken; ön yüzde 4G'ye göre bir değişiklik olduğu gözükmüyor. Kısacası iPod Touch 5G, işlemci-kamera gibi donanımsal iyileştirme ile beyaz renk alternatifi dışında önemli değişikliğe sebep olmayacak gibi duruyor.

Concord Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo da bu seneki iPod Touch'ın önemli değişikliklerle gelmeyeceğini beklemiyor. Bu düşüncesini Apple'ın iPhone ve iPad'e yönelmesini gösteren analist, Apple'ın mevcut donanımlarını daha çok iPhone ve iPad'de kullanmasının muhtmele olduğunu belirtiyor.

Cihazların sistemde yer alan kodlarındaki ilk rakam, radikal yenilikler ile değişiyor.

6.nesilde Multi-Touch ile tanışan iPod Nano'nın yeni nesilinde ise klipsiz tasarım içerisinde kameraya yer verilebileceği konuşulan en güçlü iddia. Bu iddianın dışında gelen herhangi bir bilgi bulunmazken; Apple'ın applepico.com adresini satın almış olması, Mini'den Nano'ya geçişin yaşanmış olması gibi Nano'dan sonra "iPod Pico"'nun gelebileceğini akıllara getirmiyor değil.

Ailenin en büyüğü, gerçek iPod hakkındaki belirsizlik ise sürüyor. Clickwheel işaretleme birimiyle bir devre damgasını vuran eski ismiyle iPod, yeni ismiyle iPod Classic'in en son 2009 yılının Eylül ayında revizyon geçirmiş olması; kimilerine göre cihazın üretimine yakın zamanda son verilebileceğine işaret. Ancak Toshiba'nın bu yılın başında tek plakalık 1.8 inç form faktörde 220GB depolama alanı sunan sabit diskini tanıtmış olması; önümüzdeki ay 220GB'lık iPod Classic'in tanıtılma ihtimalini arttırıyor.

Şu bir gerçekki gerek kullanıcılar gerekse de Apple, daha çok iPhone ve iPad'e odaklanmış durumda ve bu durum Apple'ın "i" harfiyle başlayan akıllı cihazlarının öncüsü olan iPod'un geri plana atılmasına sebep oluyor.