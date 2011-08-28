Eylül ayında iPod cephesinde neler yaşanabilir ?

Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde herkes iPhone 5'e odaklanmış durumda. Peki geçmiş yıllarda eylül ayındaki etkinliğin ana teması olan "Müzik" diğer bir deyişle iPod cephesinde neler olacak ?
iPod ailesinin en popüler üyesi olan iPod Touch ile başlayalım. iOS'in sistem dosyalarında yer alan " iPod 4,2" ifadesi iPod Touch 5G'nin radikal değişikliklere sahip olmayacağını gözler önüne koyuyor. Diğer bir deyişle iPod Touch 5G, temelde iPod Touch 4G ile benzerlik gösterecek.
iFixDirect'in internete sızdırdığı, iPod Touch'a ait olduğu anlaşılan görsellerde, 5G'nin beyaz renk alternatifiyle satışa sunulabileceği görülürken; ön yüzde 4G'ye göre bir değişiklik olduğu gözükmüyor. Kısacası iPod Touch 5G, işlemci-kamera gibi donanımsal iyileştirme ile beyaz renk alternatifi dışında önemli değişikliğe sebep olmayacak gibi duruyor.
Concord Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo da bu seneki iPod Touch'ın önemli değişikliklerle gelmeyeceğini beklemiyor. Bu düşüncesini Apple'ın iPhone ve iPad'e yönelmesini gösteren analist, Apple'ın mevcut donanımlarını daha çok iPhone ve iPad'de kullanmasının muhtmele olduğunu belirtiyor.
Cihazların sistemde yer alan kodlarındaki ilk rakam, radikal yenilikler ile değişiyor.
6.nesilde Multi-Touch ile tanışan iPod Nano'nın yeni nesilinde ise klipsiz tasarım içerisinde kameraya yer verilebileceği konuşulan en güçlü iddia. Bu iddianın dışında gelen herhangi bir bilgi bulunmazken; Apple'ın applepico.com adresini satın almış olması, Mini'den Nano'ya geçişin yaşanmış olması gibi Nano'dan sonra "iPod Pico"'nun gelebileceğini akıllara getirmiyor değil.
Ailenin en büyüğü, gerçek iPod hakkındaki belirsizlik ise sürüyor. Clickwheel işaretleme birimiyle bir devre damgasını vuran eski ismiyle iPod, yeni ismiyle iPod Classic'in en son 2009 yılının Eylül ayında revizyon geçirmiş olması; kimilerine göre cihazın üretimine yakın zamanda son verilebileceğine işaret. Ancak Toshiba'nın bu yılın başında tek plakalık 1.8 inç form faktörde 220GB depolama alanı sunan sabit diskini tanıtmış olması; önümüzdeki ay 220GB'lık iPod Classic'in tanıtılma ihtimalini arttırıyor.
Şu bir gerçekki gerek kullanıcılar gerekse de Apple, daha çok iPhone ve iPad'e odaklanmış durumda ve bu durum Apple'ın "i" harfiyle başlayan akıllı cihazlarının öncüsü olan iPod'un geri plana atılmasına sebep oluyor.
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Yeni bir iPod çıkacağını hiç sanmıyorum. Daha ucuza hafızası daha az olan iPhone 4 modelleri çıkacak dedikoduları dolaşıyor internette. Bu gerçekleşirse zaten iPod Touch modeli 4. Nesil ile sona erer.
ipod touch e ;
x2 işlemci
512mb ram
daha iyi kamera performansı
GPS
gelse ben çok çok yeterli , flash ışık günün çok az bir saati kullanılıyor ve UYGULAMA larla ilginç şeyler çıkabilir ama zorunluluk yok.
4 eylül diye aklımda kalmış ama kesin yanlıştır biri düzgünce bilgilendirse güzel olur.
kesin mi?
+1 aynen zaten 4'ü alalı 5-6 ay oldu bıraz keyfını cıkaralım
Bencede yeni aldık 4.jenerasyonu
apple yapar :)
bende de var 16 gb. en azından ajanda, hesap makinesi gibi temel işlevler eklensin. saat olarak bile kullanılan bu cihazın her saatte olan özelliklerden mahrum olması acı verici. gps olursa nike+ paketi çok daha işlevsel olur. bekleyip görelim.
Ben nano 6. generasyon dün satın aldım. Dediklerin harika olur ama bu kadar özelliği nereye sıkıştıracaklar :)
128 GB bence bu yıl gelmez çünkü 64 GB bile kullanılar için dahi çok fazla.