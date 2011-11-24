FATİH projesinin ilk kazananları Vestel ve Servus oldu

Eğitim alanındaki en büyük proje kabul edilen FATİH projesinin ilk bileşeninde ihaleler bugün yapıldı.





Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi anlamına gelen FATİH projesinde ilk faz, akıllı tahta ile yazıcı, tarayıcı ve döküman kamera ihalelerinden oluşuyordu.





Yerli ve yabancı pek çok firmanın ilgilendiği projenin ilk fazında Vestel 339 milyon 595 bin TL ile akıllı tahta ihalesinde en düşük teklifi verirken, yazıcı, tarayıcı ve döküman kamera ihalesinde 11 milyon 114 bin TL ile Servus en düşük teklifi verdi.





Kamu İhale Mevzuatına göre en düşük teklifi veren firma yapılan değerlendirmenin ardından kazanan ilan ediliyor. Vestel ve Servus'un şu an için herhangi bir problem yaşamayacağı tahmin ediliyor.





FATİH projesinde 632 000 derslikte dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanması planlanıyor. 15 000 000 öğrenci ise proje sonunda tablet cihazlar ile eğitim görüyor olacak.





FATİH projesi 5 ana faz üzerinden ihale edilecek. Bunlar Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması / Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi / Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı / Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi / Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımı şeklinde olacak.





Projenin en çok merak edilen fazı 15 000 000 öğrenciye tablet verilmesini içeren 2. aşama olacak. Bu aşamanın projenin en büyük maliyeti olan bölümü olduğu belirtiliyor.