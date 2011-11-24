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FATİH projesinin ilk kazananları Vestel ve Servus oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğitim alanındaki en büyük proje kabul edilen FATİH projesinin ilk bileşeninde ihaleler bugün yapıldı. 

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi anlamına gelen FATİH projesinde ilk faz, akıllı tahta ile yazıcı, tarayıcı ve döküman kamera ihalelerinden oluşuyordu. 

Yerli ve yabancı pek çok firmanın ilgilendiği projenin ilk fazında Vestel 339 milyon 595 bin TL ile akıllı tahta ihalesinde en düşük teklifi verirken, yazıcı, tarayıcı ve döküman kamera ihalesinde 11 milyon 114 bin TL ile Servus en düşük teklifi verdi.

Kamu İhale Mevzuatına göre en düşük teklifi veren firma yapılan değerlendirmenin ardından kazanan ilan ediliyor. Vestel ve Servus'un şu an için herhangi bir problem yaşamayacağı tahmin ediliyor.

FATİH projesinde 632 000 derslikte dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanması planlanıyor. 15 000 000 öğrenci ise proje sonunda tablet cihazlar ile eğitim görüyor olacak. 

FATİH projesi 5 ana faz üzerinden ihale edilecek. Bunlar Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması / Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi / Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı / Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi / Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımı şeklinde olacak.

Projenin en çok merak edilen fazı 15 000 000 öğrenciye tablet verilmesini içeren 2. aşama olacak. Bu aşamanın projenin en büyük maliyeti olan bölümü olduğu belirtiliyor.

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
öğretmenim.bilişim teknolojileri formatör öğretmeniyim.iğitimin içerisinde birisi olarak konuşuyorum.batarya ömürleri kısa olacağından çok problem çıkar.tabletler kısa ömürlü olur.ayrıca derse kitap getirmekten aciz olan bazı çocuklar şarjı bitti, kaybettim gibi bir sürü mazeret üretir.dersler işlenemez olur.yada günahı yoktur cidden şarjı biter yada arıza verir.arm tabanlı sistem olur kanımca. donanımsal bir çözüm bulamazlarsa o aletin romuyla oynanıp herşey yüklenebilir ileride.pilot deneme yapılan yerlerde teknolojik ürünler öğrenciler tarafından satılmış diye duydum ne kadar doğrudur bilemem.sınıfların bilgisayarlarla doldurulması konusu.zaten çoğu yerde bilgisayarsız sınıf kalmadıki.bizim okulda sadece 1-2 sınıf var böyle onlarında pek gereksinimi olamaynderslere ait olduğunu söyleyeyim.resim müzik v.s. genelde.akıllı tahta bile mevcut bir sınıfımızda. yani 632000 derslikte zaten kurulum olmayacak.işin garibi bilişim teknolojileri dersini çocuklar artık msn ve facebook kullanmayı öğrendiler diye (cidden bunu diyor büyüklerimiz--bakanlıkta söylendiği iddia edilen şeyi formatörler toplantısında işten hiç anlamayan bir kişi aynı kelimelerle tekrar edene kadar bende inanmamıştım.) kaldıran bir mantalitenin eğitim için teknoloji şart diye zamansız bir atılımda bulunmasını doğru bulmuyorum.ayrıca wireless sisteminden bahsediliyor. alt yapı hazır değil hazır oldu diyelim o kadar tabletin radyasyon salınımı ne olucak? o kadar konuşulacak saçma şey varki anlatamam.eğitimin amacı kültürel ahlaki ve teknolojik başarım sağlamaktır.teknolojik başarım diğer unsurlar için gerekli maddi ve altyapısal kaynağı sağlar. gelin görün bizde meslek liseleri ne halde. sözüm ona kalite üniversitelerimizin mühendislik öğrencilerinin fuarlarda gördüğüm traji komik durumlarıda dahil :( anlatacak o kadar çok şey varki.ne anlatmakla biter nede anlatsam inanırsınız...
öğretmenim.bilişim teknolojileri formatör öğretmeniyim.iğitimin içerisinde birisi olarak konuşuyorum.batarya ömürleri kısa olacağından çok problem çıkar.tabletl...
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BuYaZ 8 yıl
O para Yine Bizden Çıkacak !!!
Vergi,Benzin,ÖTV Zamları Geliyor Demektir Dikkat Edelim
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s!y@h 8 yıl
Vestelin kazanması beni üzdü nedenmi ? çünkü işini iyi yapmayan babamın oğlu bile olsa kazanmasın Vestelin hiçbir ürününden verim alamadım televizyon dvd player vs. çevremdede çok şikayet duyuyorum ondan üzülerek söylüyorumki yerli firmalarımız işini iyi yapamıyor cep dolduracağına kaliteye önem verse böyle sorunlar başgöstermez
Vestelin kazanması beni üzdü nedenmi ? çünkü işini iyi yapmayan babamın oğlu bile olsa kazanmasın Vestelin hiçbir ürününden verim alamadım televizyon dvd player...
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ø 5 yıl
Konuya olumlu yorum yapsam leş kokulu ağızlarıyla 5-10 kişi saldıracak. Olumsuz yorum yapayım desem Allah'a şükür o kadar leş bir kana sahip değilim.

Bu çark dönecek beyler. Çalışan alıp götürecek, çalışmayanlar 64 yıldır olduğu gibi arka sıralardan nefret kusacak.
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N. Chomsky 5 yıl

Buna harcanılan parayla uzay üssü kurardık.
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mab4ever 5 yıl
adamlar ciddi ciddi fırsatları arttırma projesi demişler ayrıca o nasıl bir logodur
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DH Misafiri 7 yıl
Ufak bir duzeltme.Is baknasinin sanal pos hizmeti var. Sanirim konustugunuz kisinin bilgisi yokmus. Ama zaten vakifbank kadar avantajli olmazdi.
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sotobilisim 7 yıl

vestel bir dünya markası
bilgisayartamiri.com.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
Servus battı arkadaşlar İhale de ki şartları geri getirmeleri akılkarı degil:)
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Farkiyare 7 yıl
Bu projenin ilk ihalesi sonuçlanmadı mı???
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rcelik21 7 yıl
o tabletler kullanılacaksa bunlar okuldaki sıraların içine gömülü ve sabit, kırılmaz camdan olmalı yoksa 1 haftaya kadar o tabletlerle bir birleriinin kafalarını kırarlar, her gün kavga oluyor okulda kavgada kim tableti koruyacak, ha mill ieğitim kolayını bulur alır tabletleri öğretmene zimmetler sonra işin yok her ay 10 tablet al getir okula
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teme 7 yıl


Herkez tablet verilecek hayaline kapılmış ama tablet verileceği falan yok arkadaşlar boşuna beklemeyin. Aynı numaraları akıllı tahtada da yaptılar, bir kaç okula devlet dağıttı, geri kalanlarda da velilerin karşına dikildiler hadi pamuk eller cebe diye. Göstermelik bir kaç okula dağıtırlar senesine de çocuk elinde kağıtla karşınıza dikilir.

Bu memlekette zannetmeyin ki bizi düşünüyorlar maksat birileri zengin olsun
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DH Misafiri 8 yıl
Yerli malı yurdun malı. Yürü be Vestel !!! Darısı yerli otomobile inşallah.
Bu arada Yerli otomobil ile ilgili yerliotomobil.wordpress.com 'u ziyaret etmenizi tavsiye ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben hala niye lcd teknolojisi kullanan tablet bilgisayar alinip ogrencilere kitap yerine verilecegini anlamis degilim. Bir kere bunlar kitaplarin yerini tutamaz.Lcd ekranda kitap okunmaz.Kitaplar dijital ortama aktarilmak isteniyor anladigim kadariyla. Aslinda bu gayet mantikli cunku gecen yil 200 milyon bedava ders kitabi dagitilmis. Bu kitaplar dijital ortama aktarilabilir.Sonrada ogrencilere bu kitaplari okuyacaklari cihazlar dagitilabilir. Fakat bu cihazlar kesinlikle tablet bilgisayarlar olmamali. Lcd teknolojisi yerine Elektronik kagit teknolojisi kullanan sadece kitap okumak icin tasarlanan e-okuyucular olmali.Bunlar hem daha ucuz hemde okuldaki ogrenciler icin daha uygun. Bu e-okuyucular hem az pil yakiyor(bir ay kadar) hemde gunes isinda disarda rahatlikla gozler yorurmadan kitap okunabiliyor.
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