FAVI'den 50$'lık akıllı TV aparatı SmartStick

HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanarak onu bir akıllı TV modeline dönüştürmenizi sağlayan aparatların sayısı giderek artıyor. Rekabete son olarak SmartStick ürünüyle FAVI firması katıldı.





SmartStick ürünü HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanıyor ve fiyatı 50$ olarak belirlenmiş. Eğer kablosuz touchpad entegreli klavye isterseniz 40$ daha ödemeniz gerekiyor.





Ürün Android 4.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Tam bir internet tarayıcı ve 4GB dahili belleği bulunuyor. Netflix, HULU, EPIX, Pandora, Spotify gibi pek çok medya akışları uygulaması ön yüklü olarak geliyor. Google Play ile yüzbinlerce uygulama kurmak da mümkün. MediaShare uygulaması ile WiFi üzerinden diğer cihazlara müzik ve video gibi içerikler de gönderebiliyor.





30 Ekim'de ön siparişe başlayacak olan ürün, Kasım ayında sevkiyata başlayacak. 8GB depolama sunan versiyon ise 80$'a satılacak.