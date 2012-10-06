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FAVI'den 50$'lık akıllı TV aparatı SmartStick

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
15
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanarak onu bir akıllı TV modeline dönüştürmenizi sağlayan aparatların sayısı giderek artıyor. Rekabete son olarak SmartStick ürünüyle FAVI firması katıldı.

SmartStick ürünü HDMI üzerinden televizyonunuza bağlanıyor ve fiyatı 50$ olarak belirlenmiş. Eğer kablosuz touchpad entegreli klavye isterseniz 40$ daha ödemeniz gerekiyor. 

Ürün Android 4.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Tam bir internet tarayıcı ve 4GB dahili belleği bulunuyor. Netflix, HULU, EPIX, Pandora, Spotify gibi pek çok medya akışları uygulaması ön yüklü olarak geliyor. Google Play ile yüzbinlerce uygulama kurmak da mümkün. MediaShare uygulaması ile WiFi üzerinden diğer cihazlara müzik ve video gibi içerikler de gönderebiliyor.

30 Ekim'de ön siparişe başlayacak olan ürün, Kasım ayında sevkiyata başlayacak. 8GB depolama sunan versiyon ise 80$'a satılacak.

http://www.favientertainment.com/v/vspfiles/SmartStick_custom/index.html Yorum Yaz
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Crowlee 7 yıl en beğenilen
ThePoseidon
Hdmı çıkışından bağlanması saçma olmuş

Bence de, tuvalet giderine bağlansaydı daha iyi olurdu :)
HDMI dışında nereden bağlanmalı TV'ye merak ettim :)
ThePoseidonHdmı çıkışından bağlanması saçma olmuşBence de, tuvalet giderine bağlansaydı daha iyi olurdu :)HDMI dışında nereden b...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 7 yıl
UG802 diye güzel bir cihaz var aratın youtube da incelemeleri var.Rockchip RK3066 1.6 ghz cortex A9 çift çekirdek mali400mp4 (4 çekirdekli gpu).Antutudan 6800 puan alıyormuş.Fiyatıda 65$ civarında.
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ennteresan 7 yıl
Zaten cpu , gpu su falan da önemsiz di mi, açıklama ihtiyacı duymamışlar!
Yazar da ekleme gereği duymamış! Ufak not eklenebilirdi...
cpu ve gpu yu merak eden varsa boşa aramasın, firma açıklamamış...
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mehmetoguzderin 7 yıl
AliExpress'de ucuza benzerleri bulunuyor.
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Rubisco 7 yıl
Birader haber yapacaksanız bare bi araştırın, memlekette satılan zımbırtıların haberini yapın.
bunlardan memlekete getiren var mı? satan var mı? donanımı nedir?
bizm memlekette netflix hulu mu kullanılıyor özellik olarak yazmışınşz?
Yabancı sitelerden geri kalmayın amenna, memlekete uğramayacak olan cihazlrın haberini yapıp durmak aşırı gereksiz bence. Zaten şurda topu topu kaç tane yeni haber ekliyorsunuz ana sayfaya, bare az daha ciddi şeyler koyun 3-5 tane haber kotası da bunun gibiler heba olmasın.
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etnaxy 7 yıl
şu an satılsa hemen alırım,zaten tv de çıkan herşey dizi,film,klip,haber vs. youtubeda var,hemde reklamsız.

fiyatı da bedava,TR ne zaman gelir
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Batuist 7 yıl
bu cihazlar gerçekten küçük birer canavar.. ama şu an için yurt dışında çok ucuz olmalarına rağmen ülkemde çok pahalı satılıyorlar..
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darkaura 7 yıl
buna gereksiz diyorsaniz o zaman smart tv olayi kulliyen gereksiz. bu cihazin yaptigi siradan bir televizyonu smart tv ye cekirmek. ve bence cokda ise yarar. internetten muzik dinlenebilir, youtubedan diziler takip edilebilir. yapabilcegi bir suru is var. her cesit divx filmi oynatabilcek olmasida cabasi. hic elektronik cihaz kullaniyorsunuzdur tamam o zaman gereksiz olabilir ama bunu herkeze genelliyemezsiniz.
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tobepeople 7 yıl darkaura
darkaura

buna gereksiz diyorsaniz o zaman smart tv olayi kulliyen gereksiz. bu cihazin yaptigi siradan bir televizyonu smart tv ye cekirmek. ve bence cokda ise yarar. internetten muzik dinlenebilir, youtubedan diziler takip edilebilir. yapabilcegi bir suru is var. her cesit divx filmi oynatabilcek olmasida cabasi. hic elektronik cihaz kullaniyorsunuzdur tamam o zaman gereksiz olabilir ama bunu herkeze genelliyemezsiniz.

+1
yaw klavyesi yeter arkadaş direk klavyeden giriyorsun işte fikrini neyim yazabiliyorsun ayrıca kablosuz daha ne olsun bedava mı versinler ayrıca oyunda oynayabiliyorsun neredeyse pc yi tv ye taşıdılar işte daha ne olsun
Yanıtla +3
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Crowlee 7 yıl en beğenilen
ThePoseidon
Hdmı çıkışından bağlanması saçma olmuş

Bence de, tuvalet giderine bağlansaydı daha iyi olurdu :)
HDMI dışında nereden bağlanmalı TV'ye merak ettim :)
1 Yanıt Yanıtla +27
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Tesseract 7 yıl Crowlee
Crowlee
ThePoseidon
Hdmı çıkışından bağlanması saçma olmuş

Bence de, tuvalet giderine bağlansaydı daha iyi olurdu :)
HDMI dışında nereden bağlanmalı TV'ye merak ettim :)

O nasil bir cevaptir yav koptum resmen
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ThePoseidon 7 yıl
Hdmı çıkışından bağlanması saçma olmuş
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tobepeople 7 yıl
iyiymiş aslında fiyatı alınabilir düzeyde bu kadar özelliğe göre çok çok iyi bakalım Türkiye ye ne zaman gelecek
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Puzzles 7 yıl
Güzel bir aparat fakat ne kadar gerekli tartışılır. ( üstelik o fiyata )
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