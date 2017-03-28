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FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı

ABD Gözlem ve Yönetim Reformları Komitesi yaptığı açıklamayla FBI’ın milyonlarca ABD vatandaşının fotoğraflarını, onlardan izinsiz kullandığı veri tabanına karşı olduklarını dile getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı
 

FBI’ın 2010 yılında başlattığı NGI projesi kapsamında pek çok kişinin parmak izi ve biyometrik fotoğraflarının bulunduğu bir veri tabanı oluşturduğu ve herhangi bir kişinin kimliğine ulaşmak istediğinde yüz tanıma teknolojisiyle bu veri tabanından faydalandığı uzun zamandır dile getiriliyordu. ABD Gözlem ve Yönetim Reformları Komitesi ise bu veri tabanı ile ilgili ilginç istatistikler paylaşarak bu sistemin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Komitenin paylaştığı verilere göre 18 yaşının üstündeki Amerikalıların yarısının yani yaklaşık 117 milyon kişinin fotoğrafları bu veri tabanına kayıtlı. Üstelik veri tabanındaki bu fotoğrafların %80’i kişiler ceza aldıkları zaman değil de pasaport, ehliyet ya da benzeri dokümanlar alırken çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Yani bireylerin fotoğraflar veri tabanına eklenirken onlara hiçbir şekilde bilgi verilmiyor, rızaları alınmıyor. Komite’nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise FBI’ın kullandığı yüz tanıma sisteminin %15 gibi yüksek bir hata oranına sahip olması. Sistem ayrıca siyahi kişilerde beyazlara göre daha fazla yanılıyor.

Verileri paylaştıktan sonra konuşan Komite Başkanı Jason Chaffetz; yüz tanıma sisteminin, kolluk kuvvetlerinin: insanları, mülkleri, sınırları ve ulusu korumak için oldukça önemli olduğunu ancak sistemin aynı zamanda kötü niyetli kişiler tarafından özgürlükleri kısıtlayıcı bir şekilde kullanılmasının da oldukça kolay olduğunu söyledi. Özellikle FBI’ın kullandığı vücuda yerleştirilen kamera ile sokaklardaki insanların fotoğraflarının veri tabanına eklenmesinin kabul edilemez olduğuna değinen Chaffetz, bu yeni teknolojinin ciddi bir şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kontrol Altında Değil

Georgetown Üniversitesi’nden Profesör Alvaro Bedoya da "Hiçbir federal kanun bu teknolojiyi kontrol altında tutmuyor, hiçbir mahkeme kararı onu sınırlamıyor. Bu teknoloji kontrol altında değil.’’ diyerek Komite’ye destek çıktı. Hükümet Hesap Verebilirlik Bürosu’ndan Diana Maurer yüz tanıma sistemindeki yanılmalara dikkat çekerek masum insanların hiçbir ilgisi olmadığı olaylarla ilgili evlerine polis gelebileceğini ve göz altına alınabileceklerini söyledi. Maurer de geçtiğimiz yıl GAO’nun yaptığı incelemelerde yüz tanıma sisteminin siyahi kişilerde daha fazla yanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan FBI yetkilisi Kimberly Del Greco, iddiaların oldukça sert olduğunu söyledi. Yüz tanıma sisteminin suçların çözülmesinde büyük bir kolaylık sağladığını söyleyen Greco, sistemin sadece ipuçlarına ulaşmak için kullanıldığının altını çizdi. Aslında NGI projesi kapsamında FBI’ın yıllardır parmak izi topladığı biliniyordu ancak bu toplama süreci suçluların yakalanmasıyla gerçekleşiyordu. İnsanların şu an şiddetle karşı olduğu şey ise herhangi bir suça karışmamalarına rağmen kendilerinden habersizce fotoğraflarının çekilmesi ve veri tabanında kullanılması.

Şimdi ise ABD Gözlem ve Yönetim Reformları Komitesi’nin bu konuyu ABD’nin yasama organlarından olan Temsilciler Meclisi’ne taşıması ve veri tabanının kullanım dışı bırakılmasını ya da sıkı denetim kuralları getirilmesini isteyeceği düşünülüyor. 


https://www.engadget.com/2017/03/27/fbis-facial-recognition-database-is-dangerously-inaccurate/ Yorum Yaz
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tmk20 2 yıl en beğenilen
facebook 1,5 milyardan fazla kullancısı varken herhangi bir fotorafta bu sen misin? etiketlimmi diye surabiliyorken, fbi elinde 117milyonu kim takar.
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redoracle 2 yıl
Üşüyoruz Snowden reis,senin gibilere ihtiyaç var.
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DH Misafiri 2 yıl
Buna canı gönülden inanan arkadaşlar beyene bilir mi ?
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DH Misafiri 2 yıl
İşte bunlar hep demokrasi(!)
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DH Misafiri 2 yıl
Sistem bile ırkçı kskdkdf
(Bkz:Beyazlara oranla Siyahilerde yanılma payı çok.)
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axaxa 2 yıl
Sistem baya sıkıntılıymış.
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kadirirdem 2 yıl
Her cihaz ve uygulama zaten her şeyimizi biliyor ve topluyor.
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tmk20 2 yıl en beğenilen
facebook 1,5 milyardan fazla kullancısı varken herhangi bir fotorafta bu sen misin? etiketlimmi diye surabiliyorken, fbi elinde 117milyonu kim takar.
1 Yanıt Yanıtla +16
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St Batuhan 2 yıl tmk20
tmk20

facebook 1,5 milyardan fazla kullancısı varken herhangi bir fotorafta bu sen misin? etiketlimmi diye surabiliyorken, fbi elinde 117milyonu kim takar.

İnsanların rızası ile alakalı bir durum aslında buradaki önemli kısım ve suç unsurları. Facebook'ta paylaştığımız fotoğraflar rızamız dahiliyetinde oluyor. O nedenle de FBI'ın yakınında bile değil olay. Bir de FBI bunu suç olayına dair araştırma için kullanırken hata unsuru önem kazanıyor. %15 gerçekten yüksek bir oran yani her 7 taramadan 1 tanesi hatalı gibi diyebiliriz. Bu durumda da yanlışlıkla insanların kapısına dayanılmasından bahsediliyor.
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Tugrul_512bit 2 yıl
şimdi tüm amerikalılar kendi röntgenci hükümetlerine laf edip notepad ile kaydetse fbi merkezinde çanlar çalar
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redoracle 2 yıl
Üşüyoruz Snowden reis,senin gibilere ihtiyaç var.
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