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İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, WhatsApp ve diğer mesajlaşma servislerinin sunduğu şifreli mesaj imkanının teröristlerin gizlenmesine yardımcı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez
 

WhatsApp, Telegram ve pek çok mesajlaşma servisi kullanıcılarına uçtan uca şifreleme gibi iki kişi arasında geçen konuşmayı sadece kendilerinin görmesini sağlayan kişisel güvenlik amaçlı bir sisteme sahip. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda CIA’in; WhatsApp ve Telegram’daki bu güvenlik engelini aşıp mesajlara ulaştığının ortaya çıkmasının ardından şirketler, açıklarını düzelttikleri ve hala eldeki en güvenli sistemin bu olduğunu ileri sürseler de İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, gizliliğin korunması için var olan bu sistemin teröristlere kolaylık sağladığını düşünüyor.

Dün yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz hafta Londra’da yaşanan terör saldırısından bahseden Amber Rudd, teknoloji şirketlerinin kolluk kuvvetleriyle daha fazla iş birliği yapması ve şifrelenmiş mesaj imkanı ile teröristlere saklanacak gizli bir yer bırakmamaları gerektiğini dile getirdi. Uçtan uca şifreli mesaj imkanı sunan şirketlerden, istihbarat birimlerinin bu mesajları görebilmesi için yardım etmesini isteyen Rudd ‘’Teröristlerin gizlenmesi için herhangi bir yerin bulunması kabul edilemez. WhatsApp ve benzeri hizmet sunan diğer şirketlerden bu konu hakkında emin olmamız gerekiyor.’’ dedi.

Şifrelenmiş Mesajları Engellemek Çözüm Değil 

Rudd’un bu açıklamasının ardından ‘’Gizlilik mi, güvenlik mi?’’ tartışmaları sürerken Liberal Demokratlar’dan Brian Paddick ise güvenlik servislerinin teröristler arasındaki şüpheli mesajları görebileceğini savundu ancak Paddick’e göre bunun da ötesinde eğer şifreli mesajlaşma sistemi olmasaydı yine de (delillere göre) Londra’daki saldırı gerçekleşecekti. Bu yüzden terör tehlikesini yok etmek için farklı şeylerle uğraşılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Amber Rudd ise İngiltere’de, teknoloji şirketlerinin polisle iş birliği yaptığı ve teröristlere ait verileri, mesajları ve onların hareketlerini paylaştığı bir merkez kurmak istediklerini açıkladı. 


http://www.reuters.com/article/us-britain-security-rudd-idUSKBN16X0BE Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Sanki izlemiyorsunuz...
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YesimCirakli 2 yıl
Terrörist gruplar bunun whatsapp gibi bilinen mesaj sistemlerinin arkasına saklanmıyorlardır eminim. Onlar gerekirse kendi aralarında uçtan uca şifreli bir yazılım üzerinden de haberleşirler kimsenin ruhu duymaz. Burada amaç belli ki bizlerin de şifreli uygulamalar kullanmamamızı sağlamak ve herkesi istedikleri gibi izleyebilmek.
Terrörist gruplar bunun whatsapp gibi bilinen mesaj sistemlerinin arkasına saklanmıyorlardır eminim. Onlar gerekirse kendi aralarında uçtan uca şifreli bir yazı...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kendi elleriyle yazdıkları bu yazılımı neden kötülüyorlar ki !?
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kadirirdem 2 yıl
kafanıza göre izliyorsunuz bakıyorsunuz bırakın bu ayakları...
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putinn 2 yıl

adamlar dalga geçiyor resmen
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axaxa 2 yıl
Yakında özgürlük falan kalmayacak güvenlik adı altında.
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khaos 2 yıl
basit algı yönetimi ülke/istihbarat birimi firmanın yazılımını/güvenliğini "kıramadığını" yayar hedefler yerse yazılıma/firmaya yönelir ülke/istihbarat birim ile anlaşmalı firma bu sayede daha geniş "hedef" kitlelere hitap ederek hem ticari kazancını arttırır hem de o ülke daha geniş bir kitleyi takip eder olay bu
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Umutcan 2 yıl khaos
Haberi okuyunca benim de aklıma ilk bu geldi. Bu tip açıklamalarla güvenli imajı yaratılıp daha çok dinleme yapmak için kullanılabilir.
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ardaq 2 yıl
çeviri: "teröristler güvenli sanıp rahat rahat mesajlaşsın da görelim"
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likeablex 2 yıl
Kusura bakmayın ama şöyle bir tabir vardır:"Minareyi çalan kılıfına uydurur" derler.
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mustafaaydemir 2 yıl
kullanıcı bilgilerine girişlerde sorun yaşamışlar desenize açık kapılarda mı yok size ki nasıl olur (!)
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YesimCirakli 2 yıl
Terrörist gruplar bunun whatsapp gibi bilinen mesaj sistemlerinin arkasına saklanmıyorlardır eminim. Onlar gerekirse kendi aralarında uçtan uca şifreli bir yazılım üzerinden de haberleşirler kimsenin ruhu duymaz. Burada amaç belli ki bizlerin de şifreli uygulamalar kullanmamamızı sağlamak ve herkesi istedikleri gibi izleyebilmek.
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Sanki izlemiyorsunuz...
1 Yanıt Yanıtla +13
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Kulak Misafiri 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Sanki izlemiyorsunuz...


Kendi izleyemiyordur da ondan bu yaygara.
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