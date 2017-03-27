İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez

WhatsApp, Telegram ve pek çok mesajlaşma servisi kullanıcılarına uçtan uca şifreleme gibi iki kişi arasında geçen konuşmayı sadece kendilerinin görmesini sağlayan kişisel güvenlik amaçlı bir sisteme sahip. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda CIA’in; WhatsApp ve Telegram’daki bu güvenlik engelini aşıp mesajlara ulaştığının ortaya çıkmasının ardından şirketler, açıklarını düzelttikleri ve hala eldeki en güvenli sistemin bu olduğunu ileri sürseler de İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, gizliliğin korunması için var olan bu sistemin teröristlere kolaylık sağladığını düşünüyor.

Dün yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz hafta Londra’da yaşanan terör saldırısından bahseden Amber Rudd, teknoloji şirketlerinin kolluk kuvvetleriyle daha fazla iş birliği yapması ve şifrelenmiş mesaj imkanı ile teröristlere saklanacak gizli bir yer bırakmamaları gerektiğini dile getirdi. Uçtan uca şifreli mesaj imkanı sunan şirketlerden, istihbarat birimlerinin bu mesajları görebilmesi için yardım etmesini isteyen Rudd ‘’Teröristlerin gizlenmesi için herhangi bir yerin bulunması kabul edilemez. WhatsApp ve benzeri hizmet sunan diğer şirketlerden bu konu hakkında emin olmamız gerekiyor.’’ dedi.

Şifrelenmiş Mesajları Engellemek Çözüm Değil

Rudd’un bu açıklamasının ardından ‘’Gizlilik mi, güvenlik mi?’’ tartışmaları sürerken Liberal Demokratlar’dan Brian Paddick ise güvenlik servislerinin teröristler arasındaki şüpheli mesajları görebileceğini savundu ancak Paddick’e göre bunun da ötesinde eğer şifreli mesajlaşma sistemi olmasaydı yine de (delillere göre) Londra’daki saldırı gerçekleşecekti. Bu yüzden terör tehlikesini yok etmek için farklı şeylerle uğraşılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Amber Rudd ise İngiltere’de, teknoloji şirketlerinin polisle iş birliği yaptığı ve teröristlere ait verileri, mesajları ve onların hareketlerini paylaştığı bir merkez kurmak istediklerini açıkladı.

http://www.reuters.com/article/us-britain-security-rudd-idUSKBN16X0BE