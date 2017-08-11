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FDA yapay burgeri onaylamadı

Bir kaç yıl önce yapay burger üretildiğini çoğumuz duymuştuk. Şimdi ise teknik FDA’dan onay alamamış bulunmakta. Yine de firmanın satış yapabileceği belirtilirken tartışmalar devam edeceğe benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde bilim o kadar ilerledi ki artık gıdalar dahi yapay olarak üretilebiliyor. Bunun en ilgi çekici olanlarından birisi da yapay burger olsa gerek. Görünüşe göre yapay burgerler başı şu sıralar FDA onayı ile dertte.

%10'unun ne olduğu belirsiz

Yapay burger üretimi yapan Impossible Foods, ürettiği yapay gıdaların insanlar için tehlikeli olabileceği nedeniyle Food and Drog Administration’dan gerekli onayı alamadı. FDA’ya göre üretilen gıdanın içeriğinden %10 kadarı kimliği bilinmeyen maddelerden oluşuyor.
Firma ise üretilen gıda ürününün tamamen soya legoglobulinin’den üretildiğini dolayısıyla diğer globulin türleriyle aynı karakterlere sahip olduğunu belirtmiş. Ayrıca Impossible Foods fareler üzerinde yapılan denemelerde herhangi bir olumsuz etkinin gözlemlenmediğini de aktarmış. Üreticinin bir diğer iddasına göreyse ürettikleri gıda doğal olanlaın aksine herhangi bir hormon içermiyor.
Her ne kadar FDA onay vermese de gıda üreticisi söz konusu ürününü pazarlayabilir. Bunda herhangi bir engel bulunmuyor ancak tüketicilere güven verebilmek adına bu onama işlemi bir manada şart. Aksi takdirde yapay burger istenilen satış rakamlarını yakalayamayabilir. Bu nedenle firma konu ile ilgili olarak Food and Drug Administration’a bir dilekçe vermiş. Durumun seyrini ise zaman gösterecek.

https://futurism.com/the-fda-has-reservations-about-impossible-foods-meatless-burger/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Normal burgerin çeyreğe fiyatına satılsa kusura bakmayın ama özelliklede bizim gibi etin pahalı olduğu ülkelerde kapışılır. Kimse neymiş ne değilmiş takmaz. İnsanlar ete hasret kaldı ülkede...
Normal burgerin çeyreğe fiyatına satılsa kusura bakmayın ama özelliklede bizim gibi etin pahalı olduğu ülkelerde kapışılır. Kimse neymiş ne değilmiş takmaz. İn...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Zaten yeterince katkı maddesi var insanı kanser yapacak birde bunlar türemesin.
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V4LKyR 2 yıl
Belki AT etidir.
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black_flood 2 yıl
KITLIK içinde tez zamanda boğulup geberirsiniz inşallah adiler üretmek yerine her şeyin yapayını yağıyorlar
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deoks 2 yıl
Bu kararda ABD deki et üreticilerinin yaptığı lobiyi küçümsememek gerek.
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arel.gr 2 yıl deoks
deoks
Bu kararda ABD deki et üreticilerinin yaptığı lobiyi küçümsememek gerek.

yazan varmı bakıştırdım, en etken sebep !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
daha durun, önce diyanet işlerinin bu konuda fetvası lazım !
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Normal burgerin çeyreğe fiyatına satılsa kusura bakmayın ama özelliklede bizim gibi etin pahalı olduğu ülkelerde kapışılır. Kimse neymiş ne değilmiş takmaz. İnsanlar ete hasret kaldı ülkede...
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kadirirdem 2 yıl Kefelon
Maalesef.
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Rivylt- 2 yıl Kefelon
Kefelon

Normal burgerin çeyreğe fiyatına satılsa kusura bakmayın ama özelliklede bizim gibi etin pahalı olduğu ülkelerde kapışılır. Kimse neymiş ne değilmiş takmaz. İnsanlar ete hasret kaldı ülkede...

Çok doğru söylüyorsun dostum etin kilosu 47 lira arkadaşlar kaldı bunun bile ne oldugunu bazı yerlerde bilmemekteyiz gayet normal firmaların bu işlerden faydalanmaları hem kanser felan denmiş de ÜLKEMİZDE ARTIK YEDİĞİMİZ DOMATES BİBER BİLE kanserojenken hamburger 'e bunu çok görmeyin derim.
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Omisis046 2 yıl Kefelon
Kefelon
Normal burgerin çeyreğe fiyatına satılsa kusura bakmayın ama özelliklede bizim gibi etin pahalı olduğu ülkelerde kapışılır. Kimse neymiş ne değilmiş takmaz. İnsanlar ete hasret kaldı ülkede...

Türkiye'nin de onay vermesi lazım ama. Bizim devlet de boru değil.
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Mr. Jingles 2 yıl
İneğin toynağını bile adamlar etin içine karıştırıyorlar hangi sağlıktan bahsediliyor?
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BekirARSLAN 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
İneğin toynağını bile adamlar etin içine karıştırıyorlar hangi sağlıktan bahsediliyor?


Bak şimdi toynak diyon bi paça çorbası olsada içsek
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Overkahan 2 yıl
Bir ara dışkıdan yapılan burger haberi vardı, o geldi aklıma :D
mobile.donanimhaber.com/...
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