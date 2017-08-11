FDA yapay burgeri onaylamadı

Günümüzde bilim o kadar ilerledi ki artık gıdalar dahi yapay olarak üretilebiliyor. Bunun en ilgi çekici olanlarından birisi da yapay burger olsa gerek. Görünüşe göre yapay burgerler başı şu sıralar FDA onayı ile dertte.

%10'unun ne olduğu belirsiz

Firma ise üretilen gıda ürününün tamamen soya legoglobulinin’den üretildiğini dolayısıyla diğer globulin türleriyle aynı karakterlere sahip olduğunu belirtmiş. Ayrıca Impossible Foods fareler üzerinde yapılan denemelerde herhangi bir olumsuz etkinin gözlemlenmediğini de aktarmış. Üreticinin bir diğer iddasına göreyse ürettikleri gıda doğal olanlaın aksine herhangi bir hormon içermiyor.

Her ne kadar FDA onay vermese de gıda üreticisi söz konusu ürününü pazarlayabilir. Bunda herhangi bir engel bulunmuyor ancak tüketicilere güven verebilmek adına bu onama işlemi bir manada şart. Aksi takdirde yapay burger istenilen satış rakamlarını yakalayamayabilir. Bu nedenle firma konu ile ilgili olarak Food and Drug Administration’a bir dilekçe vermiş. Durumun seyrini ise zaman gösterecek.

https://futurism.com/the-fda-has-reservations-about-impossible-foods-meatless-burger/

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Yapay burger üretimi yapan, ürettiği yapay gıdaların insanlar için tehlikeli olabileceği nedeniyle Food and Drog Administration’dan gerekli onayı alamadı.’ya göre üretilen gıdanın içeriğindenmaddelerden oluşuyor.