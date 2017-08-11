FDA yapay burgeri onaylamadı

Günümüzde bilim o kadar ilerledi ki artık gıdalar dahi yapay olarak üretilebiliyor. Bunun en ilgi çekici olanlarından birisi da yapay burger olsa gerek. Görünüşe göre yapay burgerler başı şu sıralar FDA onayı ile dertte.
Yapay burger üretimi yapan Impossible Foods, ürettiği yapay gıdaların insanlar için tehlikeli olabileceği nedeniyle Food and Drog Administration’dan gerekli onayı alamadı. FDA’ya göre üretilen gıdanın içeriğinden %10 kadarı kimliği bilinmeyen maddelerden oluşuyor.
%10'unun ne olduğu belirsiz
Firma ise üretilen gıda ürününün tamamen soya legoglobulinin’den üretildiğini dolayısıyla diğer globulin türleriyle aynı karakterlere sahip olduğunu belirtmiş. Ayrıca Impossible Foods fareler üzerinde yapılan denemelerde herhangi bir olumsuz etkinin gözlemlenmediğini de aktarmış. Üreticinin bir diğer iddasına göreyse ürettikleri gıda doğal olanlaın aksine herhangi bir hormon içermiyor.
Her ne kadar FDA onay vermese de gıda üreticisi söz konusu ürününü pazarlayabilir. Bunda herhangi bir engel bulunmuyor ancak tüketicilere güven verebilmek adına bu onama işlemi bir manada şart. Aksi takdirde yapay burger istenilen satış rakamlarını yakalayamayabilir. Bu nedenle firma konu ile ilgili olarak Food and Drug Administration’a bir dilekçe vermiş. Durumun seyrini ise zaman gösterecek.
https://futurism.com/the-fda-has-reservations-about-impossible-foods-meatless-burger/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yazan varmı bakıştırdım, en etken sebep !
Çok doğru söylüyorsun dostum etin kilosu 47 lira arkadaşlar kaldı bunun bile ne oldugunu bazı yerlerde bilmemekteyiz gayet normal firmaların bu işlerden faydalanmaları hem kanser felan denmiş de ÜLKEMİZDE ARTIK YEDİĞİMİZ DOMATES BİBER BİLE kanserojenken hamburger 'e bunu çok görmeyin derim.
Türkiye'nin de onay vermesi lazım ama. Bizim devlet de boru değil.
Bak şimdi toynak diyon bi paça çorbası olsada içsek
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sağlık, fda ve