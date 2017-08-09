Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi

Hastalıkları ve yaraları anında tedavi eden cihazlar, bilim kurgu filmlerinde zaman zaman rastladığımız şeyler. Ohio Eyalet Üniveristesi'ndeki araştırmacılar ise hayali bile oldukça şaşırtıcı olan bu düşünceyi gerçeğe dönüştürdü. Üniveristesi'deki Wexner Tıp Merkezi'nde görev yapan araştırmacılar, tek bir dokunuşla organlardaki problemleri çözebilecek bir çip geliştirmeyi başardı. Çip hücreleri yeniden programlayarak yaraları ve hastalıkları tedavi edebiliyor.





Cilt Hücrelerini Yeniden Programlıyor

Hastalıklı bölgeye yakın olacak şekilde cilde yerleştirilen çip, doku nanotransfeksiyonu (TNT) adı verilen işlemi uygulayarak cilt hücrelerine yeni genetik kodlar girip onları; bazı hastalık veya yaralanmaları tedavi etmek için gereken hücrelere dönüştürüyor. Böylece cilt hücreleri, o an rahatsızlığın bulunduğu bölgede en çok ihtiyaç duyulan hücreye (tedavi hücresine) dönüşmek üzere yeniden programlanmış oluyor.





Wexner'de bulunan Rejeneratif Tıp ve Hücreye Dayalı Terapiler Merkezi Müdürü Chandan Sen, tüm bu süreci "Saniyenin küçük bir kısmında bütün işlem gerçekleşiyor. Çipi yaralı bölgeye dokundurmanız yeterli, sonra kaldırın. Bu noktadan sonra hücre, yeniden programlanmaya başlıyor." ifadesiyle aslında tıp dünyasını tamamen değiştirebilecek bir yeniliği özetledi. Üretilen çip, özellikle yayılmacı olmayan bir gen terapisine ve hücresel yeniden programlamaya yeni bir yaklaşım getiriyor.





Geliştirilen çipin kullanıldığı testlerde alınan sonuçlar da umut verici. Çipi, bacakları yaralı olan fareler üzerinde test eden araştırmacılar, çipi yaralı farelerin bacaklarına uygulandığında, bu bacaklardaki kan akışı meydana geldiğini, vasküler taramaların ortaya çıktığını ve sorunun kısmen ya da tamamen giderildiğini gözlemledi. Chandan Sen deneyde farelerin cilt hücrelerini vasküler hücreler haline getirmek için yeniden programladıklarını dile getirdi.





Çip uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra farelerin bacaklarındaki değişim

Deney hakkında detaylı açıklama yapan Sen, "Bir hafta içinde dönüşümü fark etmeye başladık. Yaralı fareler üzerinde başka hiçbir tedavi yöntemi denenmemesine rağmen, aktif kan damarları iki hafta içinde oluştu. Üçüncü haftaya gelindiğinde, bacaklar tamamen iyileştiler. Daha heyecan verici olan şey ise bunun sadece cilt üzerinde değil, herhangi bir doku türü üzerinde de çalışması." diyerek çipin yaralı farelerde ve pek çok dokuda işe yarar nitelikte olduğunu belirtti.





Fareler üzerinde yapılan deneyde başarılı sonuçlar alan araştırmacılar, bu teknolojinin insanlar üzerinde test edilmesi için gelecek yıl klinik çalışmaları başlatmayı planlıyor. Çipin, insanlar üzerinde de benzer etkiyi göstermesi halinde, hastalıkların tedavisi çok daha kolay hale gelebilir.

Çipin tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://futurism.com/researchers-developed-a-new-device-capable-of-fixing-damaged-tissue-with-just-one-press/