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Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi

Ohio Eyalet Üniveristesi'ndeki araştırmacılar, cilde yerleştirildiğinde cilt hücrelerini yeniden programlayıp hastalıkları tedavi edebilen bir çip geliştirdi.
1 yıl
2,1b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi
 

Hastalıkları ve yaraları anında tedavi eden cihazlar, bilim kurgu filmlerinde zaman zaman rastladığımız şeyler. Ohio Eyalet Üniveristesi'ndeki araştırmacılar ise hayali bile oldukça şaşırtıcı olan bu düşünceyi gerçeğe dönüştürdü. Üniveristesi'deki Wexner Tıp Merkezi'nde görev yapan araştırmacılar, tek bir dokunuşla organlardaki problemleri çözebilecek bir çip geliştirmeyi başardı. Çip hücreleri yeniden programlayarak yaraları ve hastalıkları tedavi edebiliyor. 


Cilt Hücrelerini Yeniden Programlıyor 

Hastalıklı bölgeye yakın olacak şekilde cilde yerleştirilen çip, doku nanotransfeksiyonu (TNT) adı verilen işlemi uygulayarak cilt hücrelerine yeni genetik kodlar girip onları; bazı hastalık veya yaralanmaları tedavi etmek için gereken hücrelere dönüştürüyor. Böylece cilt hücreleri, o an rahatsızlığın bulunduğu bölgede en çok ihtiyaç duyulan hücreye (tedavi hücresine) dönüşmek üzere yeniden programlanmış oluyor. 


Wexner'de bulunan Rejeneratif Tıp ve Hücreye Dayalı Terapiler Merkezi Müdürü Chandan Sen, tüm bu süreci "Saniyenin küçük bir kısmında bütün işlem gerçekleşiyor. Çipi yaralı bölgeye dokundurmanız yeterli, sonra kaldırın. Bu noktadan sonra hücre, yeniden programlanmaya başlıyor." ifadesiyle aslında tıp dünyasını tamamen değiştirebilecek bir yeniliği özetledi. Üretilen çip, özellikle yayılmacı olmayan bir gen terapisine ve hücresel yeniden programlamaya yeni bir yaklaşım getiriyor.


Geliştirilen çipin kullanıldığı testlerde alınan sonuçlar da umut verici. Çipi, bacakları yaralı olan fareler üzerinde test eden araştırmacılar, çipi yaralı farelerin bacaklarına uygulandığında, bu bacaklardaki kan akışı meydana geldiğini, vasküler taramaların ortaya çıktığını ve sorunun kısmen ya da tamamen giderildiğini gözlemledi. Chandan Sen deneyde farelerin cilt hücrelerini vasküler hücreler haline getirmek için yeniden programladıklarını dile getirdi. 


Çip uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra farelerin bacaklarındaki değişim 
Deney hakkında detaylı açıklama yapan Sen, "Bir hafta içinde dönüşümü fark etmeye başladık. Yaralı fareler üzerinde başka hiçbir tedavi yöntemi denenmemesine rağmen, aktif kan damarları iki hafta içinde oluştu. Üçüncü haftaya gelindiğinde, bacaklar tamamen iyileştiler. Daha heyecan verici olan şey ise bunun sadece cilt üzerinde değil, herhangi bir doku türü üzerinde de çalışması." diyerek çipin yaralı farelerde ve pek çok dokuda işe yarar nitelikte olduğunu belirtti. 


Fareler üzerinde yapılan deneyde başarılı sonuçlar alan araştırmacılar, bu teknolojinin insanlar üzerinde test edilmesi için gelecek yıl klinik çalışmaları başlatmayı planlıyor. Çipin, insanlar üzerinde de benzer etkiyi göstermesi halinde, hastalıkların tedavisi çok daha kolay hale gelebilir.
Çipin tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://futurism.com/researchers-developed-a-new-device-capable-of-fixing-damaged-tissue-with-just-one-press/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bbuzol 1 yıl en beğenilen
Doktorlardan biri çinli veya japon öbürü hintli.İmkan verilince dünyadaki her birey inanılmaz şeyler üretebiliyor.Amerikan rüyası bu.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Görmebak 1 yıl
Yahu bu ne siyaset aşkıdır arkadaş! Kaç yaşında adamlarsınız şu bir işe yaramaz siyaseti, saçma sapan beğeni almak ya da sırf görüş belirtmek olsun diye araya sokuyorsunuz. Yapmayın,etmeyin yorum okumamaya başladım artık haberleri okurken saçma bir şekilde sırf bir tarafı iğnelemek için laf söylemeler, alakasız siyasi tartışma yaratma çabaları falan iyi de kardeşim burası ülke gündemi bölümü mü? Niye yazıyorsun buraya? Bir bilgi alma hevesimiz var içine ediyorsunuz...
Yahu bu ne siyaset aşkıdır arkadaş! Kaç yaşında adamlarsınız şu bir işe yaramaz siyaseti, saçma sapan beğeni almak ya da sırf görüş belirtmek olsun diye araya ...
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Yanıtla +7
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dark dragon 1 yıl
Bu ne ki, bizim üniversitelerde de ünisex tuvalet icat edildi.
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1 Avatar
BlindGuardianNN 1 yıl
Hastalıkları ve yaraları anında tedavi eden cihazlar, bilim kurgu filmlerinde zaman zaman rastladığımız şeyler. Ohio Eyalet Üniveristesi'ndeki araştırmacılar ise hayali bile oldukça şaşırtıcı olan bu düşünceyi gerçeğe dönüştürdü. Üniveristesi'deki Wexner Tıp Merkezi'nde görev yapan araştırmacılar, tek bir dokunuşla organlardaki problemleri çözebilecek bir çip geliştirmeyi başardı. Çip hücreleri yeniden programlayarak yaraları ve hastalıkları tedavi edebiliyor.

Cilt Hücrelerini Yeniden Programlıyor
Hastalıklı bölgeye yakın olacak şekilde cilde yerleştirilen çip, doku nanotransfeksiyonu (TNT) adı verilen işlemi uygulayarak cilt hücrelerine yeni genetik kodlar girip onları; bazı hastalık veya yaralanmaları tedavi etmek için gereken hücrelere dönüştürüyor. Böylece cilt hücreleri, o an rahatsızlığın bulunduğu bölgede en çok ihtiyaç duyulan hücreye (tedavi hücresine) dönüşmek üzere yeniden programlanmış oluyor.
Telekom bizim eve internet getirtecek bekliyoruz bakalım...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Virüs felan oluşturmasın sonuçta bu insan vücudunun parçası değil alerji oluşturursa geri tepmez mi.İyi fikir ama uygulamada düşündürücü.
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V4LKyR 1 yıl
Gercekten cok ilginc ya...
Vay be.
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OverClocK1ng 1 yıl
Oha! Bilim Kurgu filmlerinden fırlamış gibi be. Çok iyi.
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PurposeLess sinan 1 yıl
Şimdi bilim insanları doluşur, engin bilgilerini beyan ederler. Kaçın, kaçın!...
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sniper23 1 yıl PurposeLess sinan
Donanım Haberde her konudan en az 5-10 tane bilim insanı fışkırıyor
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SEO-Uzmanı 1 yıl
her şey onun izniyle olur !
sebepler, niyetler ve vesileler ;= şifa Allah'tan dır !
gün gelecek teknoloji dahada gelişecek
sonra insanlar diyecek ki ; "dua değilde, teknoloji iyileştiriyor"
( bu söylemin altında demek var gibi ! )
ama cahil insan hep unutur ki ;
teknolojinin gelişmesi ; iman sınavını daha zor bir soru haline getirmektedir. !
çünkü iman kelimesi emin kelimesinin köküyle yakın olduğu için
bir çok insan bilgisi olmadığında emin olamayacağı için haliyle iman da tam olmaz !
ama yinede emin (iman) olduğunu söylemekte ! ama iman her şeyden önce emin olmakla olur !
yani iman için cahil değil, bilgili olmak gerekir !
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hakanlevent 1 yıl
oda bişeymi bizim organik hoşafımız var :)
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kadirirdem 1 yıl
Teknolojinin tıbba verdiği faydaları görünce çok mutlu oluyorum açıkçası.
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bbuzol 1 yıl en beğenilen
Doktorlardan biri çinli veya japon öbürü hintli.İmkan verilince dünyadaki her birey inanılmaz şeyler üretebiliyor.Amerikan rüyası bu.
1 Yanıt Yanıtla +9
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matraxzalim 1 yıl bbuzol
bbuzol
Doktorlardan biri çinli veya japon öbürü hintli.İmkan verilince dünyadaki her birey inanılmaz şeyler üretebiliyor.Amerikan rüyası bu.

Amerikan üniversitelerinde amerikan araştırmacı çok az zaten , hintli,koreli,çinli ...
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Görmebak 1 yıl
Yahu bu ne siyaset aşkıdır arkadaş! Kaç yaşında adamlarsınız şu bir işe yaramaz siyaseti, saçma sapan beğeni almak ya da sırf görüş belirtmek olsun diye araya sokuyorsunuz. Yapmayın,etmeyin yorum okumamaya başladım artık haberleri okurken saçma bir şekilde sırf bir tarafı iğnelemek için laf söylemeler, alakasız siyasi tartışma yaratma çabaları falan iyi de kardeşim burası ülke gündemi bölümü mü? Niye yazıyorsun buraya? Bir bilgi alma hevesimiz var içine ediyorsunuz...
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