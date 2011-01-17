FSP'den 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynakları

Bir süredir yeni model duyurusu yapmayan güç kaynağı üreticisi FSP, güçlü bir geri dönüş yaptı ve 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı. Aurum serisi altında sunulan yeni güç kaynakları, 400 Watt, 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve %90'a varan verimlilik sunuyorlar.

Hybrid Synergy adı verilen 12V rail tasarımına sahip güç kaynaklarından 400 Watt ve 500 Watt kapasiteli modelleri iki, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modeller ise dört adet 12v rail kanalına sahip. 105 derecede çalışabilen yüksek kaliteli Japon kapasitörlerle donatılan güç kaynaklarında aktif PFC özelliğine de yer veriliyor.

ATX12V v2.3 ve EPS12V v2.92 standartlarına destek sunan güç kaynakları, PWM kontrollü 120mm fan ile soğutuluyorlar. FSP tarafından beş yıllık garanti ile yakın zamanda satışa sunulması beklenen Aurum serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.