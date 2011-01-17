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FSP'den 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynakları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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FSP'den 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynakları
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Bir süredir yeni model duyurusu yapmayan güç kaynağı üreticisi FSP, güçlü bir geri dönüş yaptı ve 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı. Aurum serisi altında sunulan yeni güç kaynakları, 400 Watt, 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve %90'a varan verimlilik sunuyorlar.

Hybrid Synergy adı verilen 12V rail tasarımına sahip güç kaynaklarından 400 Watt ve 500 Watt kapasiteli modelleri iki, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modeller ise dört adet 12v rail kanalına sahip. 105 derecede çalışabilen yüksek kaliteli Japon kapasitörlerle donatılan güç kaynaklarında aktif PFC özelliğine de yer veriliyor.

ATX12V v2.3 ve EPS12V v2.92 standartlarına destek sunan güç kaynakları, PWM kontrollü 120mm fan ile soğutuluyorlar. FSP tarafından beş yıllık garanti ile yakın zamanda satışa sunulması beklenen Aurum serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynakları için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

FSP'den 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynakları
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BlackBeasT 8 yıl
80Plus Gold,%90'a varan verimlilik gibi dikkat çekiçi özellkikleri var FSP güç kaynağının ,Fanına takıldınız yahu siyah yerine Kaliteli şeffaf sarı ledli olsa (80Plus Gold la bu baksana sarı sarı yanıp dönüyor)derdik :D:D ,fanı bırakalım'da fiyatı ne olucak ?
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The@Thing 8 yıl
Fanın sesini renge göre ayrıştırmak mantıklı değil,valla şaka gibisiniz...
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mgedik06 8 yıl
Fanın nasıl bir yapısı olduğunu belki rengindende anlayan arkadaşlar vardır... yani anlayışlar çoğu zaman farklı olabiliyor
ama ses ve performans açısından değerlendirmelerde genelde fanın motor ve yaprak yapısına bakılır...
Fsp gerçekten güzel güç kaynakları üretiyor... bügün bir çok sisteme yeterli bir aralık olan 600 ve 700W lık güç kaynaklarındaki tek önemli nokta ekran kartı için besleme seviyesidir. 12V kaç amper verebiliyor ? onun haricinde günümüzde enerji ihtiyacı olarak ekran kartı kadar önemli olan bir parça kalmadı gibi birşey... zira 32 ve 22 nm işlemciler kullanabileceğimiz dönemlerdeyiz... fiyat çok uçuk olmazsa alınabilir...
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theyapici 8 yıl
bu siyah fanlar daha az ses yapıyor ve daha iyi soğutuyor +10 fsp sağlam ürünler yapar verimlilik noktasında çok iyi ama watt çıtasını biraz daha yükseltmeli gold da
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No Way Out 8 yıl
theyapici

bu siyah fanlar daha az ses yapıyor ve daha iyi soğutuyor +10 fsp sağlam ürünler yapar verimlilik noktasında çok iyi ama watt çıtasını biraz daha yükseltmeli gold da

Fanın rengi ile ses arasında nasıl bir bağlantı kurdun?
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pcyeb 8 yıl
genel olarak bakarsak gerçekten çok sağlam psu ve markada öyle... ama dediğiniz gibi fanı kenerdaki altın renginde olabilir veya mavi gibi uyumlu şık bir yapıda olursa daha çok beğeni alacağına eminim...:)
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Tanarri 8 yıl
yemişim fanını ledini şeklini işini yaptıktan sonra isterse teneke olsun %90 verimlik nedemek ya of ki of 80+ o iyimiş diyoduk şimdi silver gold çıktı başımıza :D yanlız kold sertifikası çoğu markadar yoktur buda fps nakadar iyi iş psu ürettinin kanıtıdır...
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spaydix 8 yıl
özellikler güzel ama fanı dandik duruyor
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alperen_69 8 yıl
Fsp sağlam gerçekten tip çok hoş fan dandik derken renginden anca bu kadar yorum yapılabilir ama önemli olan işlevi
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