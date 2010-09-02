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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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iPod ailesinin en güçlü ve kullanıcılar arasındaki en popüler üyesi iPod Touch'ın merakla beklenen 4.nesili sonunda gün yüzüne çıktı. Apple'ın düzenlediği Eylül etkinliğinde resmiyet kazanan 4.Nesil iPod Touch, dedikodulardaki gibi iPhone 4 ile paralel özellikler gösteriyor; retina ekranıyla önceki nesillere göre ekranıyla büyük üstünlük kuruyor, FaceTime ile insanların yüz yüze iletişim kurmasını da sağlıyor, jiroskop sensörüyle uygulamalarda kullanıcılara daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor.

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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111x58.9x7.2 mm boyutlarındaki yeni iPod Touch, 110 gramf ağırlığında

"En gelişmiş teknolojilerimizi yeni iPod Touch'a koyduk" diyen Steve Jobs sözlerine şöyle devam ediyor; "İster müzik dinleyin, ister oyun oynayın, ister FaceTime ile görüntülü konuşun, ister internette dolaşın, ister yüksek çözünürlük video kaydedin, isterseniz film izleyin; Retina ekranlı, A4 yongalı ve 3 eksenli jiroskop sensörü ile bu deneyimlerin hepsi şimdiye dek olmadığı kadar eğlenceli..."

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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Steve Jobs'un sözlerinden de anlayabileceğiniz gibi yeni nesil iPod Touch gücünü Apple'ın silikon çözümü A4 yongasından alıyor. Bu sayede 4.Nesil iPod Touch, 3.Nesile göre daha yüksek grafik ve işlem performansını daha uzun batarya ömrüyle sunuyor. Apple'ın açıklamalarına göre yeni iPod Touch 40 saat kesintisiz müzik ve 7 saat kesintisiz video izleme deneyimi sunuyor. Cihazın ekranı boyut olarak aynı kalırken (3,5 inç) sunduğu çözünürlük olarak kardeşlerine ve iPhone 4 dışındaki iPhone'lara büyük üstünlük kuruyor. Apple'ın iPhone 4'de de kullandığı Retina Ekran'da 3,5 inçlik ekranda 960x640 piksellik görüntü sağlanıyor. İnç başına 326 piksel sunan Retina ekran ile 4. Nesil iPod Touch; oyunlardan video izlemeye kadar birçok deneyimde kullanıcılara daha keskin, daha pürüzsüz ve gerçeğe yakın görüntü sunuyor.

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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iPod Touch'ın, geçtiğimiz sene kesin gözüyle bakılırken, üretim hattında farkedilen bir hatadan dolayı son anda çıkartıldığı düşünülen kamerayla buluşması da bu sene gerçekleşti. Dedikodulardaki gibi iPod Touch arkada ve önde olmak üzere iki kamerayla geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ön kamera FaceTime ile Wi-Fi üzerinden kullanıcıların diğer 4.Nesil iPod Touch ya da iPhone 4 kullanıcılarıyla görüntülü görüşmesine ve 30 kare/saniye hızında VGA çözünürlüğünde video kaydı yapılmasın imkan veriyor. Arka kameraysa 720p yüksek çözünürlüğünde 30 kare/saniye hızında video kaydı yapabilirken, 960x720 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimine imkan veriyor. Kullanıcılar çektikleri videoları elektronik posta, MobileMe ya da YouTube üzerinden paylaşabilirken; AppStore'dan satılan iMovie uygulamasıyla da herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan iPod Touch'ları üzerinden düzenleyebiliyorlar.

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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Yeni iPod Touch, yukarıda kısaca deyindiğimiz özelliklerinin yanı sıra, iOS 4.1 işletim sisteminin sahip olduğu çoklu işlem yapabilme yeteneği, klasörleme ve GameCenter gibi yenilikleri de kullanıcılarına sunuyor.

FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch
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GameCenter ve Multi-Tasking

4.Nesil iPod Touch, 3.Nesil'de olduğu gibi 8, 32 ve 64GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla geliyor. Sırasıyla 229 dolar, 299 dolar ve 399 dolar olarak belirlenen satış fiyatlarıyla birlikte yeni iPod Touch, bugün tanıtılan diğer iPod'lar gibi, hafta satışa sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
walla ben aldım ve müthiş alatılmaz yaşanır herkeze tavsiye ediyorum (not yurt dışından alırsanız daha karlı olur)
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metintekin 9 yıl
Facetime denemek istiyorum. burdan bi arkadaşla nasıl görüşücem? mail adresimmi gerekli?
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bilgehankalkan 9 yıl

metintekin

Facetime denemek istiyorum. burdan bi arkadaşla nasıl görüşücem? mail adresimmi gerekli?



Evet rehbere kaydediyorsunuz kişiyi daha sonra arıyorsunuz FaceTime ile.
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DH Misafiri 9 yıl
Daha bugün amerikadan elime ulaştı.Ipod touch 32gb 300$
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dESiLVer 9 yıl

DH Misafiri

Daha bugün amerikadan elime ulaştı.Ipod touch 32gb 300$



300$'a size nasıl ulaştı yöntem gösterin bizde alalım.
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Kaan™ 9 yıl
apple bu sefer çok fazla özellik koymuş gibi gösterdi keynote da ama sonra ortaya çıktı tabi.
IPS panel, ram farkı vs. vs. Bencve iyi de oldu.
Mesela bence bu sene iPod touch a retina ekran, A4 ve HD video çeken kamerayı koymuycaktı. Onlar iPhone 4 a özel olmalıydı.
Sadece gyroscope koyup + facetime için öne kamera koyup yeni ince tasarımıyla çıkarsa daha iyi olursu bence.
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huseceti 9 yıl
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DH Misafiri 9 yıl
bende 3. nesil ipod touch var o bile süper bence, şimdi bide bunu çıkarmışlar biraz gıcık oldum açıkçası bende kamera yok diye ama üzülmedim çünkü şimdi alırsam nasılsa daha sonra daha gelişmişi çıkacak sona onu almak filan.. hepsi çok saçma isteyen alsın isteyen almasın ama güzel cihaz :D
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BuRock 2010... 9 yıl

DH Misafiri

bende 3. nesil ipod touch var o bile süper bence, şimdi bide bunu çıkarmışlar biraz gıcık oldum açıkçası bende kamera yok diye ama üzülmedim çünkü şimdi alırsam nasılsa daha sonra daha gelişmişi çıkacak sona onu almak filan.. hepsi çok saçma isteyen alsın isteyen almasın ama güzel cihaz :D


Hocam Vallahi Cok Pahalı Olursa 3G Aldıracagım O Kadarda Zengin Degiliz Yanı :D Olmadı Nano :D Olmadı Shuffle :D
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pea. 9 yıl
bi kac kilo olsaydi kargo o kadar tutabilirdi evet.ama bavulda geliyolar genelde
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huseceti 9 yıl
bavulda kime getirteceksin ki profosyonel anlamda satış yapanlar herhalde bavullarla getirmiyorlar...
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whtswrongstupid 9 yıl
4.0 - 4.0.1 yukluyse telde bi uygulamayi surukle baska bi uygulamnin ustune birak kendisi acilir klasor :)
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A_R_D_A 9 yıl
Acaba bunda msn'den görüntülü knuşma programı koyarlar mı?? Koyarlarsa süper olur yha

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whtswrongstupid 9 yıl
Abd de cikis tarihi ne zamandi
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wilkommen 9 yıl

EdinDžeko

Abd de cikis tarihi ne zamandi



21 eylüldü yanlıs hatırlamıyorsam
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EnemyTerritory 9 yıl
neden ipod touch a 3g desteği koymazlarki 3g desteği olsa alınacak bir cihaz olur.
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djinn_inc 9 yıl
EnemyTerritory

neden ipod touch a 3g desteği koymazlarki 3g desteği olsa alınacak bir cihaz olur.

O zaman iphone olur zaten.
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whtswrongstupid 9 yıl

EnemyTerritory
neden ipod touch a 3g desteği koymazlarki 3g desteği olsa alınacak bir cihaz olur.

Hangi sebekeden alicak 3Gyi
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vidoko 9 yıl
bunların mikrofonsorunu düzeldimi:))
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cagriii 9 yıl

cagriii

Burada iphone nun retina ekranı daha karanlık olarak gözüküyor itouch ın yeni ekranına göre, diğeri ise daha farklı bir renkte. acaba retina olmayacak mı diye şüphelendim doğrusu




sanıyorum bu video biraz olsun ekranların farklı olmasına kanıt gösterilebilir
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