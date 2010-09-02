FaceTime, A4, HD Video kaydı; Karşınızda 4.Nesil iPod Touch

iPod ailesinin en güçlü ve kullanıcılar arasındaki en popüler üyesi iPod Touch'ın merakla beklenen 4.nesili sonunda gün yüzüne çıktı. Apple'ın düzenlediği Eylül etkinliğinde resmiyet kazanan 4.Nesil iPod Touch, dedikodulardaki gibi iPhone 4 ile paralel özellikler gösteriyor; retina ekranıyla önceki nesillere göre ekranıyla büyük üstünlük kuruyor, FaceTime ile insanların yüz yüze iletişim kurmasını da sağlıyor, jiroskop sensörüyle uygulamalarda kullanıcılara daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor.

111x58.9x7.2 mm boyutlarındaki yeni iPod Touch, 110 gramf ağırlığında

"En gelişmiş teknolojilerimizi yeni iPod Touch'a koyduk" diyen Steve Jobs sözlerine şöyle devam ediyor; "İster müzik dinleyin, ister oyun oynayın, ister FaceTime ile görüntülü konuşun, ister internette dolaşın, ister yüksek çözünürlük video kaydedin, isterseniz film izleyin; Retina ekranlı, A4 yongalı ve 3 eksenli jiroskop sensörü ile bu deneyimlerin hepsi şimdiye dek olmadığı kadar eğlenceli..."

Steve Jobs'un sözlerinden de anlayabileceğiniz gibi yeni nesil iPod Touch gücünü Apple'ın silikon çözümü A4 yongasından alıyor. Bu sayede 4.Nesil iPod Touch, 3.Nesile göre daha yüksek grafik ve işlem performansını daha uzun batarya ömrüyle sunuyor. Apple'ın açıklamalarına göre yeni iPod Touch 40 saat kesintisiz müzik ve 7 saat kesintisiz video izleme deneyimi sunuyor. Cihazın ekranı boyut olarak aynı kalırken (3,5 inç) sunduğu çözünürlük olarak kardeşlerine ve iPhone 4 dışındaki iPhone'lara büyük üstünlük kuruyor. Apple'ın iPhone 4'de de kullandığı Retina Ekran'da 3,5 inçlik ekranda 960x640 piksellik görüntü sağlanıyor. İnç başına 326 piksel sunan Retina ekran ile 4. Nesil iPod Touch; oyunlardan video izlemeye kadar birçok deneyimde kullanıcılara daha keskin, daha pürüzsüz ve gerçeğe yakın görüntü sunuyor.

iPod Touch'ın, geçtiğimiz sene kesin gözüyle bakılırken, üretim hattında farkedilen bir hatadan dolayı son anda çıkartıldığı düşünülen kamerayla buluşması da bu sene gerçekleşti. Dedikodulardaki gibi iPod Touch arkada ve önde olmak üzere iki kamerayla geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ön kamera FaceTime ile Wi-Fi üzerinden kullanıcıların diğer 4.Nesil iPod Touch ya da iPhone 4 kullanıcılarıyla görüntülü görüşmesine ve 30 kare/saniye hızında VGA çözünürlüğünde video kaydı yapılmasın imkan veriyor. Arka kameraysa 720p yüksek çözünürlüğünde 30 kare/saniye hızında video kaydı yapabilirken, 960x720 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimine imkan veriyor. Kullanıcılar çektikleri videoları elektronik posta, MobileMe ya da YouTube üzerinden paylaşabilirken; AppStore'dan satılan iMovie uygulamasıyla da herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan iPod Touch'ları üzerinden düzenleyebiliyorlar.

Yeni iPod Touch, yukarıda kısaca deyindiğimiz özelliklerinin yanı sıra, iOS 4.1 işletim sisteminin sahip olduğu çoklu işlem yapabilme yeteneği, klasörleme ve GameCenter gibi yenilikleri de kullanıcılarına sunuyor.

GameCenter ve Multi-Tasking

4.Nesil iPod Touch, 3.Nesil'de olduğu gibi 8, 32 ve 64GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla geliyor. Sırasıyla 229 dolar, 299 dolar ve 399 dolar olarak belirlenen satış fiyatlarıyla birlikte yeni iPod Touch, bugün tanıtılan diğer iPod'lar gibi, hafta satışa sunulacak.