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Facebook Google+ kişi aktarım aracını engelledi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yeni sosyal ağı Google+’ın büyük bir ilgi görmesi ve davetiye sistemini kilitleyecek kadar yoğunluk yaşanması firmayı sevindirirken, atağa geçen Facebook da yarın yapacağı bir etkinlikle tarayıcı içi videolu görüşme özelliğini duyurma kararı almıştı. Ancak Facebook’un gelişmelerden fazlaca tedirgin olduğu ve perde arkasında da bir takım tedbirlere başvurduğu ortaya çıktı.

Google+ hizmetini Chrome üzerinden kullananlar Mohamed Mansour tarafından geliştirilen Facebook Arkadaş Aktarma Aracı’nı (Facebook Friend Exporter) iyi bilirler. Bu araç linklenen arkadaşın Facebook profilinden e-posta adresini çekerek Google+’a aktarıyor ve işleri daha da hızlandırıyor. Son günlerde bu araç oldukça popüler olmuştu.

Ancak Mansour bugün sabahtan itibaren Facebook profillerindeki e-posta adreslerinin kaldırılmaya başladığını farketti. Dolayısıyla aktarım aracı da işlevini kaybetmişti. Bu girişimin Facebook’un yenilenen Kullanım Koşulları’na dayanarak yapıldığı tahmin ediliyor.

Mansour henüz pes etmiş değil. Aracını geliştirmekle uğraşan Mansour daha farklı bir mekanikle Facebook arkadaşlarını Google+’a aktarmaya başlayacağını duyurdu. Ancak buna karşı da Facebook bir önlem alacak mı zaman gösterecek.
İki firma daha önce de senkronize konusunda karşı karşıya gelmişti. Şubat ayında Google, Nexus S modelinden Facebook kişi senkronize desteğini kaldırmıştı. Sebep olarak ise Facebook’un, arkadaş listesinin aktarımına engel olması gösterilmişti.

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fatihcanery 7 yıl
facebookun tahtını sallar demedi demeyin,google tükürse tutturur onu :)
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Rajeesh 7 yıl
myspace'i yok etmiş, ergenler arasında sms olayını tamamen bitirmiş, msn'i yok etmek üzere, youtube'un ekmeğini çalmaya başlamış.
evet ama 1 2 yıla çöker facebook hıhı tamam


google a bakalım; wave yaptılar betadan çıkmadan patladı. buzz'a giriştiler sadece tanıtımını gördük, google+ davetiye geyiği bitsin o da patlıcak.
casual kullanıcıların % kaçı wave, buzz duymuş acaba? yada google+
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khaos 7 yıl
Su bazı arkadaslardaki Facebook saplantısını anlamak mümkün değil dyeceksinizki Google icinde aynı saplantı geçerli Google nihayetinde tüketiciye bir artı deger katıyor chrome,android, Google maps ve daha sayamayacagim birçok faaliyetle
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Holy-Ghost 7 yıl
Miasmus sen türkiyede teknolojide danışılacak en ileri gelenlerdensin heralde senin bilmemen önemsiz yapıyo hemen google+'ı, google facebookdan daha aktif bir şirket olduğu için sürekli yenilik peşinde olup yapcaklarını düşünüyorum
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sadtneverdie 7 yıl
neden tuhaf bir haber gibi veriliyor? Adam elleriyle sunacak değil. google+ ya 3 gündür üyeyim toplasan 10 dakika vakit geçirdim. neyini abartıyorsunuz bir anlasam.
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MeT06. 7 yıl
zaten facebook artık sıkmaya başlamıştı seviyesi düşmüştü iyi oldu google+ hizmeti.
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alito 7 yıl
bence 1-2 yıl içinde facebook çöküş dönemine geçecek. google+ popülaritesini dahada artıracak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya sosyal ağ sistemini domine etmeye başlayacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Miasmus
donanımhaber olmasaydı google+ diye bişeyden hiç haberim olmayacaktı. Demek ki öyle sanıldığı gibi önemli bir proje değil. Çünkü sadece donanımhaber bu kadar üzerine düşüyor. Facebook ilerde donanımhabere gelip ne verdiyseler 2 katı diyebilir orası ayrı mesele.

Cehalet parayla değil. Marck Zuckberg babanızın oğlu herhalde..
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Volkanbaba 7 yıl
Yurdumun bilgisiz bilgisayar kullanıcılarının bu tür şeylerden haberdar olmaması normal.Birçok deneyimli kullanıcı en azından denemek için olsa bile katılıyor google+ ya.
Bilinçsiz ve yeniliklere kapalı insanlarında ya haberi yok olsada yae ne gerek var gibi şeyler diyorlar facebook'a o kadar çok bağlanmışlar artık hayatlarının bir parçası olmuş ki facebooka birşey olması onların sonu olacak gibiler.Şuanda google+ nın facebook yerine geçmesi kısa dönemde imkansıza yakın ancak bu sefer belirli bir kullanıcı kitlesi oluşturacak gibi.
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Rimush 7 yıl
Google+ ın facebook un yerine geçmemeli.Ne kadar popülerleşirse o kadar seviye düşecektir.Bu yüzden google+ seviyeli ve bilinçli kullanıcıların mekanı olmalı.
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H34RTL3SS 7 yıl
Miasmus
donanımhaber olmasaydı google+ diye bişeyden hiç haberim olmayacaktı. Demek ki öyle sanıldığı gibi önemli bir proje değil. Çünkü sadece donanımhaber bu kadar üzerine düşüyor. Facebook ilerde donanımhabere gelip ne verdiyseler 2 katı diyebilir orası ayrı mesele.

bikaç kuruluşla anlaşmalar uzlaşmalar olmuş olabilir ama senin abarttığın kadar
paragöz bi site deil en azından site üstündeki sayfaların gezerken bizi bezdirmiyor bilgileri doğru şekilde alıyoruz çamur atmanın luzumu yok
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gallagher2001 7 yıl
Facebook un populerligi en fazla 1 bilemedin 2 yil daha surer ...
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ogameci 7 yıl gallagher2001
gallagher2001
Facebook un populerligi en fazla 1 bilemedin 2 yil daha surer ...

abi adam siteyi kapatsa bile milyarder oldu zaten
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