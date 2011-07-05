Facebook Google+ kişi aktarım aracını engelledi

Google’ın yeni sosyal ağı Google+’ın büyük bir ilgi görmesi ve davetiye sistemini kilitleyecek kadar yoğunluk yaşanması firmayı sevindirirken, atağa geçen Facebook da yarın yapacağı bir etkinlikle tarayıcı içi videolu görüşme özelliğini duyurma kararı almıştı. Ancak Facebook’un gelişmelerden fazlaca tedirgin olduğu ve perde arkasında da bir takım tedbirlere başvurduğu ortaya çıktı.





Google+ hizmetini Chrome üzerinden kullananlar Mohamed Mansour tarafından geliştirilen Facebook Arkadaş Aktarma Aracı’nı (Facebook Friend Exporter) iyi bilirler. Bu araç linklenen arkadaşın Facebook profilinden e-posta adresini çekerek Google+’a aktarıyor ve işleri daha da hızlandırıyor. Son günlerde bu araç oldukça popüler olmuştu.





Ancak Mansour bugün sabahtan itibaren Facebook profillerindeki e-posta adreslerinin kaldırılmaya başladığını farketti. Dolayısıyla aktarım aracı da işlevini kaybetmişti. Bu girişimin Facebook’un yenilenen Kullanım Koşulları’na dayanarak yapıldığı tahmin ediliyor.





Mansour henüz pes etmiş değil. Aracını geliştirmekle uğraşan Mansour daha farklı bir mekanikle Facebook arkadaşlarını Google+’a aktarmaya başlayacağını duyurdu. Ancak buna karşı da Facebook bir önlem alacak mı zaman gösterecek.

İki firma daha önce de senkronize konusunda karşı karşıya gelmişti. Şubat ayında Google, Nexus S modelinden Facebook kişi senkronize desteğini kaldırmıştı. Sebep olarak ise Facebook’un, arkadaş listesinin aktarımına engel olması gösterilmişti.