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Facebook Messenger 800 milyonu geçti

Sosyal medya denildiği zaman akıllara gelen ilk platformlardan Facebook'un uzun süre önce kendisinden ayırdığı anlık mesajlama uygulaması Messenger, 800 milyonu geride bıraktı.
3 yıl
4,5b
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27
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger 800 milyonu geçti

Sosyal medyanın merkezini oluşturan Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, aylık çok büyük bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.
Şirket tarafından verilen bilgiye göre Facebook'un harici olarak kullanılabilen anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, 2015 sonu itibariyle aylık tam 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu rakamı iyi olarak değerlendiren Facebook, Messenger'n henüz ilk aşamalarında olduğunu ve önlerinde çok daha büyük bir potansiyelin bulunduğunu açıkladı. Günde 45 milyardan fazla mesajın atıldığı servis ile ay bazında paylaşılan fotoğraf sayısı ise tam 9.5 milyar seviyesinde.
Facebook Messenger'ın 2016 yılında aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor.  

http://mashable.com/2016/01/07/facebook-messenger-users/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#33fwzw.uRSq5 Yorum Yaz
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strathmorea 3 yıl en beğenilen
İsterse o rakamın 5 katı olsun genede şişirme. Facebook uygulaması içinden mesaj göndermeye kalktığında sana zorla bunu indirmeye yönlendiriyor ve indiremezsen facebook içinden mjs atamıyorsun. Yani olay tamamen mecburi oluyor.
İsterse o rakamın 5 katı olsun genede şişirme. Facebook uygulaması içinden mesaj göndermeye kalktığında sana zorla bunu indirmeye yönlendiriyor ve indiremezsen ...
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~Lion King~ 2 yıl
Androidde chrome uzerinden mesaj atamiyorsun. Aninda messenger a yonlendiriyor. Bundan dolayi opera mini yukledim oradan mesajlasiyorum.

Program inanilmaz ram tuketiyor tam bir ajan gibi. Ne yaptigi belli degil. Ne facebook ne de messenger i yuklemedim yuklememde.
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Erreguay 2 yıl
Zorunlu kıldıkları için kullanmıyorum normanl face programını. Lite kurulu ama oda çok yavaş. Mobil siteden browser üstünden kullanıyorum. Kafam rahat valla
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Road.Runner 2 yıl
Facebook zaten Ram tüketiyor, hadi ona eyvallah da bu Messenger ne ayak bu kadar Ram tüketiyor?
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landmoon 2 yıl
androidde herhangi bir tarayıcıda m.facebook.com dan giriş yapıp sayfa ayarlarından mobile/android değilde desktop ı seçince sorunsuz girip kullanabiliyorum
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gael 2 yıl landmoon
landmoon

androidde herhangi bir tarayıcıda m.facebook.com dan giriş yapıp sayfa ayarlarından mobile/android değilde desktop ı seçince sorunsuz girip kullanabiliyorum

aynen bende bunu yapıyorum
sildim facebook u messenger ı,resmen pili sömürüyor telefonu kasıyor
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huseyinadukeeee 2 yıl
Zorlama ile indirttiler
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esmerbuyucu 3 yıl
Hala zorla diyen var. Whatsapp'ta zorla o zaman sms atın... Adamlar daha ayrıntılı bir mesajlaşma sistemi yapabilmek için ayrı bir uygulama yaptı.
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Dethagorf 2 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Hala zorla diyen var. Whatsapp'ta zorla o zaman sms atın... Adamlar daha ayrıntılı bir mesajlaşma sistemi yapabilmek için ayrı bir uygulama yaptı.

İsteğe bağlı olmayan bir şey tabii ki zorlamadır.
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9unkarekoku 3 yıl
Facebook içinden mesaj göndermeyi destekleyen tarayıcılar (opera mini ve UC Browser) varken ve bunlar push bildirimleri desteklerken gereksiz bir yazılım.
Zorla yükletilmesi sonucu böyle bir rakam çıkar tabii.
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Das Boot 3 yıl
Yüklemeyin arkadaşım sizde
Zaten WhatsApp varken neden halen kullanılıyor anlamış değilim.
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Dethagorf 2 yıl 9unkarekoku
9unkarekoku
Facebook içinden mesaj göndermeyi destekleyen tarayıcılar (opera mini ve UC Browser) varken ve bunlar push bildirimleri desteklerken gereksiz bir yazılım.
Zorla yükletilmesi sonucu böyle bir rakam çıkar tabii.

Hocam ucden artık atılmıyor mesaj bilginiz var mı acaba?
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gs09gs09 3 yıl
Sirf bu programi telefonumda istemedigim icin facebook hesabimi kapatmis adamim kimse bana zorla bisi yukletemez
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irish 3 yıl
Çok kullanışsız bir uygulama.
Watassp kullanma imkanı olup da bundan mesaj atanlara da ayrıca ayar oluyorum.
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nightdrive 3 yıl
zorla dayatınca insanlara olur tabiki.
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Mr xXx 3 yıl
Zorunlu olduğu için olmasın ama
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