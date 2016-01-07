Facebook Messenger 800 milyonu geçti

Sosyal medyanın merkezini oluşturan Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, aylık çok büyük bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Şirket tarafından verilen bilgiye göre Facebook'un harici olarak kullanılabilen anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, 2015 sonu itibariyle aylık tam 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu rakamı iyi olarak değerlendiren Facebook, Messenger'n henüz ilk aşamalarında olduğunu ve önlerinde çok daha büyük bir potansiyelin bulunduğunu açıkladı. Günde 45 milyardan fazla mesajın atıldığı servis ile ay bazında paylaşılan fotoğraf sayısı ise tam 9.5 milyar seviyesinde.

Facebook Messenger'ın 2016 yılında aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor.

http://mashable.com/2016/01/07/facebook-messenger-users/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#33fwzw.uRSq5