Facebook Messenger 800 milyonu geçti

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Sosyal medyanın merkezini oluşturan Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, aylık çok büyük bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.
Şirket tarafından verilen bilgiye göre Facebook'un harici olarak kullanılabilen anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, 2015 sonu itibariyle aylık tam 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu rakamı iyi olarak değerlendiren Facebook, Messenger'n henüz ilk aşamalarında olduğunu ve önlerinde çok daha büyük bir potansiyelin bulunduğunu açıkladı. Günde 45 milyardan fazla mesajın atıldığı servis ile ay bazında paylaşılan fotoğraf sayısı ise tam 9.5 milyar seviyesinde.
Facebook Messenger'ın 2016 yılında aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor.
http://mashable.com/2016/01/07/facebook-messenger-users/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#33fwzw.uRSq5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Program inanilmaz ram tuketiyor tam bir ajan gibi. Ne yaptigi belli degil. Ne facebook ne de messenger i yuklemedim yuklememde.
aynen bende bunu yapıyorum
sildim facebook u messenger ı,resmen pili sömürüyor telefonu kasıyor
İsteğe bağlı olmayan bir şey tabii ki zorlamadır.
Zorla yükletilmesi sonucu böyle bir rakam çıkar tabii.
Hocam ucden artık atılmıyor mesaj bilginiz var mı acaba?
Watassp kullanma imkanı olup da bundan mesaj atanlara da ayrıca ayar oluyorum.
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