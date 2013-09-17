Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger iOS uygulaması güncellendi: Artık çok daha hızlı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
518
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Messenger iOS uygulaması güncellendi: Artık çok daha hızlı

Facebook, iOS'deki popüler uygulamalarından Messenger'ı güncelledi.

Yayınlanan yeni güncelleme gözle farkedilir derecede performansı iyileştiriyor. Uygulama açılış ve mesajlar arasında geçişlerin bir önceki sürüme göre hızlandığı güncelleme, ekran kaydırma esnasındaki gecikmeleri de büyük ölçüde gideriyor. Bunların dışında bazı hata gidermeleri ve genel performans iyileştirmesi de sağlayan güncelleme ayrıca uygulamaya Hırvatça, Macarca, Slovakça dil desteklerini de kazandırıyor.

Facebook Messenger'ı App Store'daki sayfasından yükleyebilirsiniz:


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolgabjk 6 yıl
3gs de farketmiyo her zaman yavaş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokceonur 6 yıl
Suan yukledim, gercekten gozle gorulur degil bayagi ucuk hiz farki var 2 saniyeye dusmus acilis hizi akicilik gelmis oyle dona takila kullanmiyorsunuz, guzel ve faydali bir guncelleme olmus gercekten, bilgilendirmeniz icin tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[C_a_N_e_R] 6 yıl
iPhone 4'te de epey farkedildi. Darısı facebookun başına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Logitech Keyboard Folio Mini Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim