Facebook Messenger iOS uygulaması güncellendi: Artık çok daha hızlı

Facebook, iOS'deki popüler uygulamalarından Messenger'ı güncelledi.

Yayınlanan yeni güncelleme gözle farkedilir derecede performansı iyileştiriyor. Uygulama açılış ve mesajlar arasında geçişlerin bir önceki sürüme göre hızlandığı güncelleme, ekran kaydırma esnasındaki gecikmeleri de büyük ölçüde gideriyor. Bunların dışında bazı hata gidermeleri ve genel performans iyileştirmesi de sağlayan güncelleme ayrıca uygulamaya Hırvatça, Macarca, Slovakça dil desteklerini de kazandırıyor.

Facebook Messenger'ı App Store'daki sayfasından yükleyebilirsiniz: