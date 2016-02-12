Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor

Haber Editörü
Son raporlar Facebook Messenger'ın kapsamlı bir değişime gireceği ve görsel yeniliğin yanında bazı fonksiyonel özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta uygulama arayüzünün Materyal Tasarım öğeleriyle makyajlanacağını duymuştuk ancak görünen o ki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak. Android Police web sitesine göre Facebook, sohbet uygulamasına SMS entegrasyonunu geri getirecek ve çoklu hesap desteği sunacak.
Facebook Messenger'ın beyaz eylem ve durum çubuğu, yerini derin mavi renge sahip bir zemine bırakırken ikonlar beyaz renge dönüşecek. Uygulamanın görsel revizyonu dışındaki en büyük yeniliği ise daha önce var olan ancak daha sonradan kaldırılan SMS entegrasyonunun geri getirilmesi.
Böylece kullanıcılar Messenger'ı SMS istemcisi olarak da kullanıp kısa mesaj gönderebilecekler. Bu bölümde konuşma balonları mor renkle vurgulanırken, kullanıcıya kısa mesaj gönderimi yaptığını hatırlatan "SMS mesajı yazılıyor" şeklinde bir uyarı görüntülenecek. Ayrıca aynı kullanıcıdan gelen mesaj ve SMS'lerin tek bir başlık altında değil de ayrı bölümlerde görüntülenebileceği belirtiliyor. Bu, karışıklığı önlemek adına yapılmış bilinçli bir hamle veya test sürümünün eksik bir özelliği de olabilir.
Son olarak Messenger'a eklenmesi beklenen potansiyel özelliklerden birisi de çoklu hesap desteği. Kullanıcılar artık Hesaplar bölümünü kullanarak sohbet uygulamasına birden fazla hesap ekleyerek kullanabilecekler. Eğer bu değişiklikleri görmüyorsanız, maalesef şu an için beklemekten başka yapabileceğiniz birşey yok. Messenger ekibi yenilikleri sınırlı bir kullanıcı üzerinde test etmeye devam ediyor. Şimdilik sadece Materyal Tasarım dizaynı son aşamaya geldiği ve tüm kullanıcılara sunulacak ilk seçenek olabileceği bildiriliyor.
http://www.androidpolice.com/2016/02/11/facebook-messenger-might-soon-get-sms-integration-multiple-accounts-and-a-blue-action-bar/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SMS Engegrasyonu nedir ne değildir anlatımda sorun yok her detay anlatılmış ama tehlikenin kimse farkına varmamış.
Messenger Facebook dışındaki telefonunuzdaki kişisel mesajlaşmamıza niye karışıyor, niye bu mesajlajmayı da kendisi yapmaya çalışıyor buna ne gerek vardı kimse dememiş.
Yani biz kaşınmışız ve yıl 2018 olduğunda birden bire bütün SMS kayıtlarımızın facebook tarafından alınıdğına tanık olmuşuz.
Yani çok saf pasif ve aptalız dünya olarak. Başımıza bir şey gelmeden kimse harekete geçemiyor suratına ışık tutulmuş tavşan gibiyiz. Yüz kişi itiraz etse bu özellik anında kaldırılırdı zamanında.
Neden yapamadık?
Niye bu kadar aciz ve zavallıyız?
ama " her şeyi gören bir göz" anlamıyla olaya bakmakta yarar var
en.wikipedia.org/...
TR çevirisi =>> translate.google.com/...
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horus'un_g%C3%B6z%C3%BC
hikayenin film yapılmış hali ! vv
Gods of Egypt
bu da farklı bir yorumu
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