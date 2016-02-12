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Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor

Yeni haberler Facebook Messenger'ın kapsamlı bir test aşamasında olduğunu gösteriyor. Sohbet uygulamasına makyajlanmış arayüz, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği gibi özellikler geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor
Son raporlar Facebook Messenger'ın kapsamlı bir değişime gireceği ve görsel yeniliğin yanında bazı fonksiyonel özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta uygulama arayüzünün Materyal Tasarım öğeleriyle makyajlanacağını duymuştuk ancak görünen o ki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak. Android Police web sitesine göre Facebook, sohbet uygulamasına SMS entegrasyonunu geri getirecek ve çoklu hesap desteği sunacak.
Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor
 
Facebook Messenger'ın beyaz eylem ve durum çubuğu, yerini derin mavi renge sahip bir zemine bırakırken ikonlar beyaz renge dönüşecek. Uygulamanın görsel revizyonu dışındaki en büyük yeniliği ise daha önce var olan ancak daha sonradan kaldırılan SMS entegrasyonunun geri getirilmesi.
Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor
 
Böylece kullanıcılar Messenger'ı SMS istemcisi olarak da kullanıp kısa mesaj gönderebilecekler. Bu bölümde konuşma balonları mor renkle vurgulanırken, kullanıcıya kısa mesaj gönderimi yaptığını hatırlatan "SMS mesajı yazılıyor" şeklinde bir uyarı görüntülenecek. Ayrıca aynı kullanıcıdan gelen mesaj ve SMS'lerin tek bir başlık altında değil de ayrı bölümlerde görüntülenebileceği belirtiliyor. Bu, karışıklığı önlemek adına yapılmış bilinçli bir hamle veya test sürümünün eksik bir özelliği de olabilir.
Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor
 
Son olarak Messenger'a eklenmesi beklenen potansiyel özelliklerden birisi de çoklu hesap desteği. Kullanıcılar artık Hesaplar bölümünü kullanarak sohbet uygulamasına birden fazla hesap ekleyerek kullanabilecekler. Eğer bu değişiklikleri görmüyorsanız, maalesef şu an için beklemekten başka yapabileceğiniz birşey yok. Messenger ekibi yenilikleri sınırlı bir kullanıcı üzerinde test etmeye devam ediyor. Şimdilik sadece Materyal Tasarım dizaynı son aşamaya geldiği ve tüm kullanıcılara sunulacak ilk seçenek olabileceği bildiriliyor.

http://www.androidpolice.com/2016/02/11/facebook-messenger-might-soon-get-sms-integration-multiple-accounts-and-a-blue-action-bar/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 1 yıl
2016 Yılında uygulamaya konulan bu özellik sanıyorum zamanında kimsenin ne olduğunu anlamamasından ötürü bakıyorum da kimseden tepki görmemiş.
SMS Engegrasyonu nedir ne değildir anlatımda sorun yok her detay anlatılmış ama tehlikenin kimse farkına varmamış.
Messenger Facebook dışındaki telefonunuzdaki kişisel mesajlaşmamıza niye karışıyor, niye bu mesajlajmayı da kendisi yapmaya çalışıyor buna ne gerek vardı kimse dememiş.
Yani biz kaşınmışız ve yıl 2018 olduğunda birden bire bütün SMS kayıtlarımızın facebook tarafından alınıdğına tanık olmuşuz.
Yani çok saf pasif ve aptalız dünya olarak. Başımıza bir şey gelmeden kimse harekete geçemiyor suratına ışık tutulmuş tavşan gibiyiz. Yüz kişi itiraz etse bu özellik anında kaldırılırdı zamanında.
Neden yapamadık?
Niye bu kadar aciz ve zavallıyız?

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IcyTea Lemon 3 yıl
Ne hoş
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Damenda 3 yıl
Arama geldi mi?
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alemburda34 3 yıl
Beta programindayim birden fazla hesap destegi gelmis.

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yoksulseytan22 3 yıl
Sikkofielde bir kişi daha katılmış anlaşılan. Bizi uykudan uyandırmaya mı çalışıyor bir üstteki vatandaş :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ana konu ile alakasız olduğunu düşüne bilirsiniz

ama " her şeyi gören bir göz" anlamıyla olaya bakmakta yarar var


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en.wikipedia.org/...

TR çevirisi =>> translate.google.com/...

https://tr.wikipedia.org/wiki/Horus'un_g%C3%B6z%C3%BC

hikayenin film yapılmış hali ! vv

Gods of Egypt



bu da farklı bir yorumu

X-Men: Apocalypse | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

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