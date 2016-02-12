Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor

Son raporlar Facebook Messenger'ın kapsamlı bir değişime gireceği ve görsel yeniliğin yanında bazı fonksiyonel özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta uygulama arayüzünün Materyal Tasarım öğeleriyle makyajlanacağını duymuştuk ancak görünen o ki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak. Android Police web sitesine göre Facebook, sohbet uygulamasına SMS entegrasyonunu geri getirecek ve çoklu hesap desteği sunacak.

Facebook Messenger'ın beyaz eylem ve durum çubuğu, yerini derin mavi renge sahip bir zemine bırakırken ikonlar beyaz renge dönüşecek. Uygulamanın görsel revizyonu dışındaki en büyük yeniliği ise daha önce var olan ancak daha sonradan kaldırılan SMS entegrasyonunun geri getirilmesi.

Böylece kullanıcılar Messenger'ı SMS istemcisi olarak da kullanıp kısa mesaj gönderebilecekler. Bu bölümde konuşma balonları mor renkle vurgulanırken, kullanıcıya kısa mesaj gönderimi yaptığını hatırlatan "SMS mesajı yazılıyor" şeklinde bir uyarı görüntülenecek. Ayrıca aynı kullanıcıdan gelen mesaj ve SMS'lerin tek bir başlık altında değil de ayrı bölümlerde görüntülenebileceği belirtiliyor. Bu, karışıklığı önlemek adına yapılmış bilinçli bir hamle veya test sürümünün eksik bir özelliği de olabilir.

Son olarak Messenger'a eklenmesi beklenen potansiyel özelliklerden birisi de çoklu hesap desteği. Kullanıcılar artık Hesaplar bölümünü kullanarak sohbet uygulamasına birden fazla hesap ekleyerek kullanabilecekler. Eğer bu değişiklikleri görmüyorsanız, maalesef şu an için beklemekten başka yapabileceğiniz birşey yok. Messenger ekibi yenilikleri sınırlı bir kullanıcı üzerinde test etmeye devam ediyor. Şimdilik sadece Materyal Tasarım dizaynı son aşamaya geldiği ve tüm kullanıcılara sunulacak ilk seçenek olabileceği bildiriliyor.

http://www.androidpolice.com/2016/02/11/facebook-messenger-might-soon-get-sms-integration-multiple-accounts-and-a-blue-action-bar/