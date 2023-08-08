Facebook Messenger çok yakında SMS desteğini sonlandıracak

Tam Boyutta Gör Uzunca bir süredir Meta’nın çatısı altında bulunan ve Facebook ile ilişkili olan Messenger, Android işletim sisteminde SMS uygulaması olarak kullanılabiliyordu. Kullanıcılar Android’in veya örneğin Samsung’un kendi SMS uygulamasını kullanmak yerine Messenger’ı tercih edebiliyorlardı. Ancak alınan yeni bir kararla birlikte çok yakında Facebook Messenger, SMS desteğini sonlandıracak.

Messenger, SMS özelliğini kaldırıyor

Eylül ayı itibariyle kullanıcıların Facebook Messenger’ı bir SMS uygulaması olarak kullanmalarını sağlayan özellik ortadan kaldırılıyor. Bu özellik 2016 yılında kullanıma sunulmuştu ancak Eylül 2023'te kullanımdan kalkacak. Facebook'tan gelen resmi bir destek belgesinde kullanıcıların "28 Eylül 2023'ten sonra uygulamayı güncellediklerinde hücresel ağ tarafından gönderilen SMS mesajlarını göndermek ve almak için Messenger'ı artık kullanamayacakları” belirtiliyor.

Threads beğendiklerim nerede? 1 gün önce eklendi

Meta ayrıca kullanıcılara telefonlarının varsayılan mesajlaşma uygulamasını Facebook Messenger'dan Google Mesajlar veya ilgili başka bir SMS uygulamasıyla değiştirmelerini tavsiye ediyor. Varsayılan mesajlaşma uygulamasını değiştirmek için Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan uygulamalar > SMS uygulaması yolunu izleyin ve farklı bir mesajlaşma uygulaması seçin. 28 Eylül 2023 tarihinden önce varsayılan mesajlaşma uygulamasını değiştirmeyi unutursanız telefonunuz otomatik olarak varsayılan mesajlaşma uygulamasına geçecektir.

2012'de Facebook Messenger kullanıcıların uygulamayı SMS uygulaması olarak kullanmasına izin veriyordu. Ancak bu özellik 2013 yılında kaldırılmış ve ardından 2016'da yeniden yayınlanarak bağımsız bir uygulama haline sokulmuştu. Resmi destek belgesinde Facebook, kullanıcıların SMS geçmişlerine telefonun yeni varsayılan mesajlaşma uygulaması üzerinden de erişebileceklerini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Facebook Messenger çok yakında SMS desteğini sonlandıracak