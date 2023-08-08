Facebook Messenger çok yakında SMS desteğini sonlandıracak

Messenger, SMS özelliğini kaldırıyor
Eylül ayı itibariyle kullanıcıların Facebook Messenger’ı bir SMS uygulaması olarak kullanmalarını sağlayan özellik ortadan kaldırılıyor. Bu özellik 2016 yılında kullanıma sunulmuştu ancak Eylül 2023'te kullanımdan kalkacak. Facebook'tan gelen resmi bir destek belgesinde kullanıcıların "28 Eylül 2023'ten sonra uygulamayı güncellediklerinde hücresel ağ tarafından gönderilen SMS mesajlarını göndermek ve almak için Messenger'ı artık kullanamayacakları” belirtiliyor.
Meta ayrıca kullanıcılara telefonlarının varsayılan mesajlaşma uygulamasını Facebook Messenger'dan Google Mesajlar veya ilgili başka bir SMS uygulamasıyla değiştirmelerini tavsiye ediyor. Varsayılan mesajlaşma uygulamasını değiştirmek için Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan uygulamalar > SMS uygulaması yolunu izleyin ve farklı bir mesajlaşma uygulaması seçin. 28 Eylül 2023 tarihinden önce varsayılan mesajlaşma uygulamasını değiştirmeyi unutursanız telefonunuz otomatik olarak varsayılan mesajlaşma uygulamasına geçecektir.
2012'de Facebook Messenger kullanıcıların uygulamayı SMS uygulaması olarak kullanmasına izin veriyordu. Ancak bu özellik 2013 yılında kaldırılmış ve ardından 2016'da yeniden yayınlanarak bağımsız bir uygulama haline sokulmuştu. Resmi destek belgesinde Facebook, kullanıcıların SMS geçmişlerine telefonun yeni varsayılan mesajlaşma uygulaması üzerinden de erişebileceklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: