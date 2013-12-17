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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Pages Manager, iOS 7 için güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
424
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Facebook Pages Manager, iOS 7 için güncellendi

Facebook, yöneticilere sayfa kontrolü ve yönetiminde büyük kolaylık sağlayan Pages Manager uygulamasını güncelledi.

iOS 7 için özel olarak optimize edilen yeni Pages Manager, tasarım itibarıyla Facebook'un mail uygulamasına biraz daha benzerken; yöneticilere diğer sayfaları ve yorum yapan kullanıcıları etiketleme imkanı veriyor.

App Store'da ücretsiz olarak yer alan Facebook Pages Manager'ın mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Facebook Pages Manager 


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GunslingeR085 5 yıl
İyi olmuş
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Shady 5 yıl
Arkadaşlar merhabalar,
Haberde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sorun için özür dilerim.
Ayrıca geri bildirimde bulunan arkadaşlara teşekkürler.
İyi forumlar.
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sercantr10 5 yıl
Bunu editör yapanda suç FAİL ;)
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Guest-9D9369ED2 5 yıl
Translate haber
1 Yanıt Yanıtla +1
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Extreme Victory 5 yıl Guest-9D9369ED2
o bile değil, copy - paste haber
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acesinty 5 yıl
optiğine ne edilen :D :D :D :D
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