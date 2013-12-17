Facebook Pages Manager, iOS 7 için güncellendi

Facebook, yöneticilere sayfa kontrolü ve yönetiminde büyük kolaylık sağlayan Pages Manager uygulamasını güncelledi.

iOS 7 için özel olarak optimize edilen yeni Pages Manager, tasarım itibarıyla Facebook'un mail uygulamasına biraz daha benzerken; yöneticilere diğer sayfaları ve yorum yapan kullanıcıları etiketleme imkanı veriyor.

App Store'da ücretsiz olarak yer alan Facebook Pages Manager'ın mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Facebook Pages Manager