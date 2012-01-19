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Facebook, TimeLine Uygulamaları platformunu resmi olarak hayata geçirdi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılı içinde 1 milyar civarında kullanıcı sayısına sahip olması beklenen dünyanın en kalabalık sosyal ağı Facebook, çevrimiçi müzik ve video hizmetlerini sisteme entegre etmesinin ardından daha büyük bir entegrasyonu daha kullanıcılarına sunuyor.

TimeLine Uygulamaları adı verilen platform sayesinde Open Graph standardını kullanarak, üçüncü taraf uygulama geliştiriciler uygulamalarını Facebook'un TimeLine özelliği ile entegre edebilecekler. Platform ilk kez Eylül ayındaki f8 konferansında tanıtılmıştı.

Gezi, eğlence, seyahat, yemek, alışveriş ve sağlık gibi pek çok kategoride üçüncü taraf uygulamalar entegre ettiği takdirde kullanıcının TimeLine sayfasında görünmeye başlayacak. Bu uygulamalarla etkileşime geçen kullanıcıların hareketleri de Ticker alanında arkadaşları tarafından takip edilebilecek. Böylece Facebook kullanıcıları daha kalabalık bir TimeLine ve Ticker ile karşılaşacaklar. Bunun yanında kullanıcılar ekledikleri uygulamanın bildirimlerinin arkadaşlarına görünmemesini sağlayabiliyor 

Foursquare, TripAdvisor, Wipolo, Foodspotting, Pinterest, Fab.com, eBay, Runkeeper, DailyMotion, Metacafe, Zynga, Monster, Color, Kobo ve Spotify gibi 60 farklı uygulama platformda yerini aldı. Pek çok uygulamayı zaten kullanıcılar profillerinde paylaşıyordu ancak bu artık daha kapsamlı ve Facebook içinden yapılabilir hale geliyor. Örneğin Rockmelt internet tarayıcısını kullanırken profilinizde, açmış olduğunuz sekmeler görülebiliyor ve arkadaşlarınızla paylaşılıyor.

Uygulamalar kullanıcıları etkilemek için şimdiden farklı kampanyalara başladı bile. Fab.com uygulaması aktivasyon yapan Facebook kullanıcılarına aylık 5$ ödeme yaparken, kullanıcı alışveriş yaptığında arkadaşlarının da kendisini görmesine izin verirse 5$ daha ödüyor. 

Ancak bu sisteme karşı çıkanlar da var. İtirazın odak noktası ise Facebook'un kullanıcıların özel hayatı üzerinde bu şekilde daha fazla kontrol elde etmeye çalışması. Zaman Tüneli'ne uygulama eklemek isteyenler https://www.facebook.com/about/timeline/apps adresini kullanabilir.

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E_Aydin35 7 yıl
kassatura
Al işte ya. Biz TimeLinedan kaçmaya çalışıyoruz adamlar yamadıkça yamıyor. İstemiyorum tl falan ya.

İlla platforma bi şıklık yapıcam diye içine ediyorlar.Bu kaçıncı facebook değişimi ben sayamadım!Bir seferinde yanlar değişir bir seferinde albümler tasarım,oyunlar şimdide TimeLine denilen vızıltı. :S
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kassatura 7 yıl
Al işte ya. Biz TimeLine'dan kaçmaya çalışıyoruz adamlar yamadıkça yamıyor. İstemiyorum tl falan ya.
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E_Aydin35 7 yıl
Hadiya zorunlumu olucak şimdi??
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neXXen 7 yıl
Timeline çok karışık bana göre. Zaten geçenler de pişman, geri dönemiyorlar. Böylesi güzel bence, eksik olsun Timeline.
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Recharged 7 yıl
Neden bunu isteyen kullanamıyor ? Bir kez geçiş yapıldığında geri dönüş yok.Dolayısıyla geçiş yaptıktan sonra beğenmezseniz kullanmak zorunda kalıyorsunuz.
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Farwynd 7 yıl
Bir türk firmasını görmek -Nokta- güzel.
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FX4100 7 yıl
zamanla dünyayı kontrol edecekler haberleri yok
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