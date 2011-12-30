Facebook, Windows için resmi sohbet uygulamasını yayınladı

800 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook geliştirdiği mobil uygulamalarla da büyük ziyaretçi kitlesine hitap ediyor. Bugüne kadar Windows platformu için resmi bir istemci uygulaması yayınlamayan Facebook bu alışkanlığını sohbet uygulaması ile değiştirdi.





Kısa süre önce görselleri internete sızan ve deneme sohbet uygulaması resmi olarak Facebook yardım merkezinden indirmeye sunuldu. Facebook Messenger for Windows adındaki uygulama aslında Facebook'un asıl uygulamasının dışında ayrı olarak bir sohbet uygulamasını farklı platformlarda yayınlama çalışmasının sonucu. Android ve iOS platformlarında hali hazırda mobil Facebook sohbet uygulaması yayınlanmış durumda.





Sohbet uygulaması ile Facebook arkadaşlarınız arasında sohbet yapabiliyorsunuz. Bunun yanında web uygulamasında sağ tarafta bulunan anlık güncelleme bölümü Ticker, Windows uygulamasında da yerini almış. Buradaki tıklamalar sizi tarayıcı üzerinden Facebook sayfanıza yönlendiriyor. Sıklıkla etkileşimde bulunduğunuz arkadaşlarınız zamanla üstlere doğru çıkmaya başlıyor.





Uygulamada arkadaşlık isteklerinize, gelen mesajlarınıza ve anlık bildirimlere en üst çubuktan ulaşabiliyorsunuz. Ancak tıkladığınızda yine Facebook sayfanıza yönlendiriliyorsunuz. Ayrıca beğenileri de buradan takip edebiliyorsunuz. Tarayıcınızdaki Facebook sayfanızdan çıkış yapsanız bile uygulamadaki oturumunuz devam ediyor.





Facebook'un sohbet uygulaması ile artık kullanıcılar sosyal ağla daha fazla içli dışlı olacak. Arkadaşlarla sohbet ve bildirimleri takip etmek için tarayıcının açık olmasına ihtiyaç duyulmaması ilgiyi artıracak gibi görünüyor.





AOL Messenger veya Windows Live Messenger ile masaüstünde Facebook arkadaşlarıyla sohbet etmek mümkün oluyor. Ancak Facebook yeni hamlesiyle pazar payını üçüncü parti yazılımlardan uzaklaştırmak istiyor. Yayına henüz başladığı için sohbet uygulamasında bağlantı sorunları yaşanabiliyor.