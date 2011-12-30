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Facebook, Windows için resmi sohbet uygulamasını yayınladı

7 yıl
9,1b
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22
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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800 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook geliştirdiği mobil uygulamalarla da büyük ziyaretçi kitlesine hitap ediyor. Bugüne kadar Windows platformu için resmi bir istemci uygulaması yayınlamayan Facebook bu alışkanlığını sohbet uygulaması ile değiştirdi.

Kısa süre önce görselleri internete sızan ve deneme sohbet uygulaması resmi olarak Facebook yardım merkezinden indirmeye sunuldu. Facebook Messenger for Windows adındaki uygulama aslında Facebook'un asıl uygulamasının dışında ayrı olarak bir sohbet uygulamasını farklı platformlarda yayınlama çalışmasının sonucu. Android ve iOS platformlarında hali hazırda mobil Facebook sohbet uygulaması yayınlanmış durumda.

Sohbet uygulaması ile Facebook arkadaşlarınız arasında sohbet yapabiliyorsunuz. Bunun yanında web uygulamasında sağ tarafta bulunan anlık güncelleme bölümü Ticker, Windows uygulamasında da yerini almış. Buradaki tıklamalar sizi tarayıcı üzerinden Facebook sayfanıza yönlendiriyor. Sıklıkla etkileşimde bulunduğunuz arkadaşlarınız zamanla üstlere doğru çıkmaya başlıyor.

Uygulamada arkadaşlık isteklerinize, gelen mesajlarınıza ve anlık bildirimlere en üst çubuktan ulaşabiliyorsunuz. Ancak tıkladığınızda yine Facebook sayfanıza yönlendiriliyorsunuz. Ayrıca beğenileri de buradan takip edebiliyorsunuz. Tarayıcınızdaki Facebook sayfanızdan çıkış yapsanız bile uygulamadaki oturumunuz devam ediyor.

Facebook'un sohbet uygulaması ile artık kullanıcılar sosyal ağla daha fazla içli dışlı olacak. Arkadaşlarla sohbet ve bildirimleri takip etmek için tarayıcının açık olmasına ihtiyaç duyulmaması ilgiyi artıracak gibi görünüyor. 

AOL Messenger veya Windows Live Messenger ile masaüstünde Facebook arkadaşlarıyla sohbet etmek mümkün oluyor. Ancak Facebook yeni hamlesiyle pazar payını üçüncü parti yazılımlardan uzaklaştırmak istiyor. Yayına henüz başladığı için sohbet uygulamasında bağlantı sorunları yaşanabiliyor.

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Virinom 7 yıl en beğenilen
windows live messenger'i tarihten sillmek istiyorlar
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OverClocK1ng 7 yıl
Galiba artık yüklenmiyor. Ben 1-2 pc de daha denedim ama yükleniyor fakat çalışmyır. Açılırken kapanıyor...
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TaLeNDiL 7 yıl
windows live messenger'i tarihten sillmek istiyorlar
zaten çoktan silinmedi mi?
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RaggedyDoctor 7 yıl
Windows Live varken pek birşey yapabiliceklerini sanmıyorum yaparlarsada gereksiz olur bana göre.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar,facebook da cok fazla vakit geciren birisiiym, mobilden de girmek istiytorum, bu cihaz sizce bunun için uygun mudur? Yada hangi cihazı kullanmalıyım?
mobixir.com/...
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Devrimci Penguen 7 yıl
Visual Basic'de yapardık bunları. İE Sayfasını kırpmış koymuş önümüze.
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Yossi Kohen 7 yıl
boş iş
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Recharged 7 yıl
Zaten WLM kullanan artık bir elin beş parmağını geçmezken bununla birlikte dahada düşecek.Gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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BİLEKGİBİ 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Zaten WLM kullanan artık bir elin beş parmağını geçmezken bununla birlikte dahada düşecek.Gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum.

sadece mail lere bakıyorum sildim pcden. web üzerinden kullanım var ama öldü artık.
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DH Misafiri 7 yıl
insanları bilgisayar başında saatlerce tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence en iyisi fTalk. Ben aylardan beri Face i zaten öyle kullanıyorum.
www.ftalk.com girin indirin. Hem de daha estetik.
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34istanbul34 7 yıl
Ugulama olarak Windows live messenger hala bir numara bana kalırsa.
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Prequel 7 yıl
Diğer mesajlaşma programlarına şu haliyle alternatif olamaz çünkü onlarca opsiyonu sağlamayacak. Sağlaması da zaten Facebook'u olduğundan başka birşeye dönüştürür. Dolayısıyla bence sayfayı açmadan chatleşmek dışında bir iş başarmaz. Dolayısıyla Microsoft ile daha iyi bir ilişki kurup MSN üzerinden chatleşmede oluşan hataları giderseler yeterli olurdu. Anlamsız buldum.
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BİLEKGİBİ 7 yıl
normal mesajlarımın gitmesi zorlaşırken bununla hiç gitmez, bu sabah denedim 10 dk dayanabildim.
Çok gereksiz
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