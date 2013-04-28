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Facebook, bulut tabanlı uygulama geliştirme platformu Parse'ı satın aldı

6 yıl
398
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, bulut tabanlı uygulama geliştirme platformu Parse'ı satın aldı

Dünyanın en büyük sosyal ağı konumundaki Facebook, şirket satın alma hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak bulut tabanlı uygulama geliştirme platformu olan Parse'ı satın aldı.

Daha önce Facebook ve Parse belirli projelerde işbirliği içerisinde olmuştu. Ancak satın alma ile Parse sosyal ağa tamamen entegre olacak. 

Parse, bugüne kadar onbinlerce uygulama geliştirilmesine katkıda bulunmuştu. Facebook entegrasyonu ile mobil platformlara ve cihazlara yönelik olarak daha hızlı uygulama geliştirilmesi sağlanacak. Parse'ın sunduğu veri depolama, kullanıcı yönetimi ve bildirimler gibi pek çok özellik Facebook geliştiricilerine de açılacak.

Her iki firma da satın almayı bloglarından duyururken, Parse'ın eski faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.


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