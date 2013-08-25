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Facebook, daha kaliteli içerik için "Haber Kaynağı" üzerinde çalışmalar yapıyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, daha kaliteli içerik için
Duyurulduğu günden itibaren ciddi oranda büyüme gösteren ve bu büyümeye paralel olarak teknolojik olarak geliştirilmeye devam eden Facebook, daha kaliteli içerik için "Haber Kaynağı" üzerinde çalışmalar yapıyor.
Kullanıcıların haber kaynakları içerisinde yer alan içeriklerin, doğru kişiye doğru zamanda iletilmesi ve önemli konuların kaçırılmaması adına yeni bir çalışma yürüten sosyal medya devi Facebook, konu hakkında dünya çapında binlerce kullanıcısı üzerinde önemli anket araştırmalarında bulundu. Kaliteli içeriğin ne olduğunu belirlemek ya da anlamak adına yapılan bu araştırmalardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda, haber kaynağı sıralama algoritması için yeni bir güncelleme gerçekleştiren servis, bu sayede kullanıcıları ilgilendiren önemli konuların ön sıralarda yer almasının sağlandığını belirtti.
Güncelleme sonrası haber kaynağı bünyesinde yapılan etkileşimin arttığı ve kullanıcıların daha az hikaye sakladığı söyleniyor. Bu yeni sistemin çok kısa bir zaman içerisinde ise bütün Facebook üyelerinin kullanımına açılacağı belirtiliyor.


https://www.facebook.com/facebookforbusiness/news/News-Feed-FYI-Showing-More-High-Quality-Content Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 5 yıl
Paylaştığınız durumu tüm arkadaşlarıız görmüyor. Sadece kiminle en cok etkileşime giriyorsaniz onlar görüyor..
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mehmetoguzderin 5 yıl
Facebook Toplantısı Sonucu:
Haber kaynağınızda daha fazla reklam ile kaliteye ulaşın!!!
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rockymarlboro 5 yıl
Facebook ne yaparsa yapsın Twitterı geçemeyecek çok geç kaldı...
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