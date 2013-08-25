Duyurulduğu günden itibaren ciddi oranda büyüme gösteren ve bu büyümeye paralel olarak teknolojik olarak geliştirilmeye devam eden Facebook, daha kaliteli içerik için "Haber Kaynağı" üzerinde çalışmalar yapıyor.

Kullanıcıların haber kaynakları içerisinde yer alan içeriklerin, doğru kişiye doğru zamanda iletilmesi ve önemli konuların kaçırılmaması adına yeni bir çalışma yürüten sosyal medya devi Facebook, konu hakkında dünya çapında binlerce kullanıcısı üzerinde önemli anket araştırmalarında bulundu. Kaliteli içeriğin ne olduğunu belirlemek ya da anlamak adına yapılan bu araştırmalardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda, haber kaynağı sıralama algoritması için yeni bir güncelleme gerçekleştiren servis, bu sayede kullanıcıları ilgilendiren önemli konuların ön sıralarda yer almasının sağlandığını belirtti.

Güncelleme sonrası haber kaynağı bünyesinde yapılan etkileşimin arttığı ve kullanıcıların daha az hikaye sakladığı söyleniyor. Bu yeni sistemin çok kısa bir zaman içerisinde ise bütün Facebook üyelerinin kullanımına açılacağı belirtiliyor.





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