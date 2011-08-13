Facebook diğer sosyal ağlar ile etkileşim konusunda kuralları sertleştiriyor

Sosyal ağların tek hakimi şu an için Facebook olsa da Google+ büyümeye devam ediyor ve gelecekte en büyük rakibi olacak. Buna karşılık olarak Facebook görüntülü sohbet, konu grupları gibi yeniliklere imza atmış olsa da kullanım politikalarını sertleştimeyi de ihmal etmiyor.





27 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Facebook platform politikalarında bazı önemli değişikliklere gitti. Özellikle platforma uygulama yazan geliştiricilerin dikkat etmesi gereken yeni politikalar hakkında Facebook hiçbir şekilde duyuru yapmadı. Değişiklik bazı dikkatli kullanıcılar tarafından farkedildi.





Yapılan değişikliklerin ilki sanal eşya satışlarıyla ilgili. Uygulamalar kullanıcıları üçüncü tarafın dahil olmadığı sanal eşyalarla ödüllendirebiliyor. Ancak üçüncü tarafın dahil olduğu ödüller bundan böyle Facebook kredileri ve teklifleriyle ödüllendirebilecek. Örneğin bir zil sesi, araç çubuğu gibi ödülleri vermek yasak. Kullanıcıları bir video izleme, mini bir oyunu oynama veya bir anket doldurma gibi eylemelere teşvik eden ödüller de yasaklandı. Böylece Facebook kredileri kullanımı artmış olacak.





Diğer bir değişiklik ise uygulamaların herhangi bir rakip platformu öven, link veren, teşvik eden, entegre eden veya yönlendiren davranışlarının yasaklanması. Yani hiç bir uygulama Google+’a link veremeyecek. Bu kural reklam politikasından transfer edildi.





Oldukça geniş bir kapsamı olan bu kuralın içine sadece Google+ değil Twitter, Foursquare, hi5, Flickr ve diğer pek çok sosyal ağ servisleri de giriyor. Facebook şu an herhangi bir uygulamayı yasaklamış değil. Ancak ileride ne olabileceği kestirilemiyor.





Bir Facebook sözcüsü her firma gibi kendilerinin de rakip firmaları reklam yapan uygulamaları yasaklamaları gerektiğini, geliştiricilerin sadece kendi platformları içinde uygulama geliştirmelerini sağlamak istediklerini açıkladı.





Ancak Facebook’un hiç bir geliştirici forumunda değişikliklerden bahsetmemesi ve geliştiricilerin bu konudaki hassasiyetini göz ardı etmesi eleştiri konusu oldu.





En büyük eleştiri uygulama geliştirirken neye göre geliştirileceği konusunda bir açıklık yok. Hi5 ağının başkanı Alex St. John ise bu değişikliğin Facebook’un en büyük korkusunu ortaya çıkardığını belirtiyor. Rakip sosyal ağlar artık daha başarılı olmaya başladı ve uygulamalar para kazanma konusunda büyük adımlar atıyorlar. Facebook bu başarıların hiç bir şekilde platformun dışına çıkmasını istemiyor.