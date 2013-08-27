Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, farklı kullanıcılar arası ortak albüm oluşturma desteğine kavuştu

5 yıl
431
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, farklı kullanıcılar arası ortak albüm oluşturma desteğine kavuştu
Oluşturulduğu ilk andan itibaren çok ciddi anlamda geliştirilen ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni özellikler eklenen sosyal medyanın öncü ismi Facebook, farklı kullanıcılar arası ortak albüm oluşturma desteğine kavuştu.

Shared Photo Albums isimli bu yeni özellik ile 50 farklı Facebook kullanıcısı tek bir albüm içerisine fotoğraflar ekleyebiliyor. Her kullanıcıya 200 fotoğraf yükleme hakkı veren, ayrıntılı düzenleme seçenekleri sunan ve genel, sadece katkıda bulunalar ve katkıda bulunanların arkadaşları gibi üç farklı özel gizlilik ayarları sağlayan servis, özellikle ortak yapılan düğün, doğa gezisi ya da parti gibi farklı etkinlikler için oldukça faydalı bir ortam sağlamış oluyor.
Facebook tarafından duyurulan "Shared Photo Album" özelliğinin yakın zamanda servisi kullanana herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor.


http://mashable.com/2013/08/26/facebook-shared-photo-albums/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor" 5 yıl Asus yeni nesil süper modemini tanıttı 5 yıl Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim