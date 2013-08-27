Oluşturulduğu ilk andan itibaren çok ciddi anlamda geliştirilen ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni özellikler eklenen sosyal medyanın öncü ismi Facebook, farklı kullanıcılar arası ortak albüm oluşturma desteğine kavuştu.





Shared Photo Albums isimli bu yeni özellik ile 50 farklı Facebook kullanıcısı tek bir albüm içerisine fotoğraflar ekleyebiliyor. Her kullanıcıya 200 fotoğraf yükleme hakkı veren, ayrıntılı düzenleme seçenekleri sunan ve genel, sadece katkıda bulunalar ve katkıda bulunanların arkadaşları gibi üç farklı özel gizlilik ayarları sağlayan servis, özellikle ortak yapılan düğün, doğa gezisi ya da parti gibi farklı etkinlikler için oldukça faydalı bir ortam sağlamış oluyor.

Facebook tarafından duyurulan "Shared Photo Album" özelliğinin yakın zamanda servisi kullanana herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor.





http://mashable.com/2013/08/26/facebook-shared-photo-albums/