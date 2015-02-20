Facebook, fotoğraflar için hazırladığı eğlenceli çıkartmaları mobil uygulamalarına dahil edecek

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, iOS ve Android uygulamalarında eğlenceli çıkartmaları fotoğraflara da dahil edecek.

Daha önce Messenger için Stickered isimli harici bir çıkartma uygulaması yayınlayan Facebook, fotoğrafları çıkartmalar ile süslemeyi bu şekilde sunmuş ancak bu altyapıyı Messenger dışına almamıştı. Şimdi ise direkt olarak Facebook'un iOS ve Android uygulamalarına dahil edilen çıkartma sistem, kişilerin fotoğrafları paylaşmadan önce çıkartmalar ile süslemesine imkan tanıyor ve böylece oldukça ilginç içerikler oluşturulabiliyor.

Bu çıkartmalar için boyutlandırma, döndürme ya da istenilen herhangi bir noktaya taşıma desteklerini de veren Facebook, gelen bilgilere göre bu yeni olanakları yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açacak.

http://www.engadget.com/2015/02/19/facebook-mobile-photo-stickers/