Facebook haber beslemelerini konu gruplarıyla zenginleştiriyor

Google+’ın henüz ilk ayında yakaladığı muazzam büyüme ve başarı rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Twitter’ın Bagcheck şirketini satın almasından sonra Facebook’da başka bir yenilikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.





Kullanıcıların arkadaşlarının paylaşımlarını ve durum güncellemelerini görebildiği haber kaynağı ögesini daha da zenginleştirmek isteyen Facebook şimdi bu durum güncellemelerini konular altında toplamaya başladı.





Aynı tema altında paylaşımlar yapan arkadaşlarınızı haber kaynağı artık tek bir hikaye altında toplayacak. Bu bir sinema filmi veya gelişen bir toplumsal olay olabilir.





Facebook kendi haber blogu Pag Monday’den yaptığı duyuruda kullanıcıların haber kaynağı hikayelerinin artık başlıklar altında toplandığını bunun amacının arkadaşlar arasında konuşulan trendlerin neler olduğunu göstermek için bir test aşaması olacağını belirtti.





Facebook’ta zaman zaman yaşanan değişimler kullanıcılardan hep olumlu tepkiler almıyor. Algoritmik değişimler pek çok kez eleştirilere sebep oluyor. Bu adımla Facebook kullanıcıların daha fazla arkadaşları ile ilgili olacağını düşünüyor.