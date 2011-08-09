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Facebook haber beslemelerini konu gruplarıyla zenginleştiriyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+’ın henüz ilk ayında yakaladığı muazzam büyüme ve başarı rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Twitter’ın Bagcheck şirketini satın almasından sonra Facebook’da başka bir yenilikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Kullanıcıların arkadaşlarının paylaşımlarını ve durum güncellemelerini görebildiği haber kaynağı ögesini daha da zenginleştirmek isteyen Facebook şimdi bu durum güncellemelerini konular altında toplamaya başladı. 

Aynı tema altında paylaşımlar yapan arkadaşlarınızı haber kaynağı artık tek bir hikaye altında toplayacak. Bu bir sinema filmi veya gelişen bir toplumsal olay olabilir.

Facebook kendi haber blogu Pag Monday’den yaptığı duyuruda kullanıcıların haber kaynağı hikayelerinin artık başlıklar altında toplandığını bunun amacının arkadaşlar arasında konuşulan trendlerin neler olduğunu göstermek için bir test aşaması olacağını belirtti. 

Facebook’ta zaman zaman yaşanan değişimler kullanıcılardan hep olumlu tepkiler almıyor. Algoritmik değişimler pek çok kez eleştirilere sebep oluyor. Bu adımla Facebook kullanıcıların daha fazla arkadaşları ile ilgili olacağını düşünüyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Wow, I can’t imagine a lugaange with no numbers or colors. In order for this to work they must have a completely different way of thinking. I doubt I could get through just one hour without numbers and colors coming up in my thoughts, it’s just ingrained.
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Besiktask34 7 yıl
face book önce şu altın çilek ve kel ilaç reklamlarını durdursun miğde bulandırıcı artık sürekli ahmet altın çilek yedi sende ye , mehmet kcna kel kremi sürdü sende sür bu nedir ya
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Adam Lallana 7 yıl
Şu olay gerçekte güzel.Önceden 15 kişi grupla toplanıp filme gidiyoruz.Bi geliyorum eve pcyi açıyorum Face girince full bunlarla dolu.
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HAAltuntas 7 yıl
Güzel bir ekleme daha.. İyi ki Google+ var. Hep belirttiğim gibi sosyal ağ rekabeti biz kullanıcılara çok iyi yansıyor. :)
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turgay_2 7 yıl
google+ facebook a soguk duş etkisi yaptı...
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Bl00dyHell 7 yıl
Nedense(!) Google+ çıkar çıkmaz Facebook sürekli yenilikler duyurmaya başladı
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