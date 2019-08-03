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Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor

Sosyal medya devi Facebook, bir süredir insan beynindeki sinyalleri okuyabilen ve yazıya dökebilen bir yapay zeka modeli geliştiriyordu. Şirket bu teknoloji ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, beyin sinyallerini okuyabilen ve düşündüğünüzü gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilen yapay zeka odaklı bir arayüz yaratma konusundaki planlarını kamuoyu ile paylaştı.

Teknoloji beynimizi okuyor

California Üniversitesi'ndeki Facebook Reality Labs tarafından desteklenen bir bilim adamı ekibi sayesinde, araştırmacılar kafatasına yerleştirilen elektrotları kullanarak, insan beynindeki kelimelerin kodunu çözme deneyinin sonuçlarını yayınladılar. Yapılan açıklamalar, Facebook'un yapay zekasının artık tüm kelimeleri ve cümleleri zihninizden tam anlamıyla okuyabileceğini ortaya koyuyor.
Bilgisayar üzerinde bir metin yazmanın, sadece düşünülerek yapılabileceği bu teknolojinin gelecekteki Facebook ürünlerinde ve felç veya diğer hastalıklar nedeniyle konuşamayan insanların iletişim kurabilmeleri için kullanılması planlanıyor. Ancak bunun çok da yakın bir zamanda gerçekleşeceğini söylemek mümkün değil. Zira bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesinin önünde uzunca bir yol var.


https://www.theverge.com/2019/7/30/20747483/facebook-ucsf-brain-computer-interface-typing-speech-recognition-experiment Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 gün
Neden ki? Hep hükümetler için çalışan kurum. Face, Instagram, WhatsApp büyük sorun.
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SeniorGrandMaster 4 gün yeni yorumcu
bence kafaya elektrod takmadan da bu teknolojiyi uzun zamandır kullanıyorlardı. ipad gibi bir takım cihazlarimin düşüncemle etkileşim kurduğunu hep hissetmisimdir. hastalara derman olacak deyip işi şirin gösteriyorlar. hangi pis işlere kullanılacak onu da deyin.
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Amd64x2 4 gün
Okuyacak bir beyin bulursa okur, mal ettiler milleti sosyal medya ayağına
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partyboy 4 gün
Şimdi ben beynimi nasıl read-only yapıcam.Okuyosa yazıyordurda.Arkadan backgroundan sesiz sesiz reklamlar..Güzel iş valla.Sonra bi bakmışsın yeni anıların olmuş.Kendini markalarınm mağzalarında bulmuşsun.
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