Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Facebook, beyin sinyallerini okuyabilen ve düşündüğünüzü gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilen yapay zeka odaklı bir arayüz yaratma konusundaki planlarını kamuoyu ile paylaştı.
Teknoloji beynimizi okuyor
California Üniversitesi'ndeki Facebook Reality Labs tarafından desteklenen bir bilim adamı ekibi sayesinde, araştırmacılar kafatasına yerleştirilen elektrotları kullanarak, insan beynindeki kelimelerin kodunu çözme deneyinin sonuçlarını yayınladılar. Yapılan açıklamalar, Facebook'un yapay zekasının artık tüm kelimeleri ve cümleleri zihninizden tam anlamıyla okuyabileceğini ortaya koyuyor.Bilgisayar üzerinde bir metin yazmanın, sadece düşünülerek yapılabileceği bu teknolojinin gelecekteki Facebook ürünlerinde ve felç veya diğer hastalıklar nedeniyle konuşamayan insanların iletişim kurabilmeleri için kullanılması planlanıyor. Ancak bunun çok da yakın bir zamanda gerçekleşeceğini söylemek mümkün değil. Zira bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesinin önünde uzunca bir yol var.
https://www.theverge.com/2019/7/30/20747483/facebook-ucsf-brain-computer-interface-typing-speech-recognition-experiment Yorum Yaz Paylaş Tweetle