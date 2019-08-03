Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor

Facebook, beyin sinyallerini okuyabilen ve düşündüğünüzü gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilen yapay zeka odaklı bir arayüz yaratma konusundaki planlarını kamuoyu ile paylaştı.

Teknoloji beynimizi okuyor

California Üniversitesi'ndeki Facebook Reality Labs tarafından desteklenen bir bilim adamı ekibi sayesinde, araştırmacılar kafatasına yerleştirilen elektrotları kullanarak, insan beynindeki kelimelerin kodunu çözme deneyinin sonuçlarını yayınladılar. Yapılan açıklamalar, Facebook'un yapay zekasının artık tüm kelimeleri ve cümleleri zihninizden tam anlamıyla okuyabileceğini ortaya koyuyor.

https://www.theverge.com/2019/7/30/20747483/facebook-ucsf-brain-computer-interface-typing-speech-recognition-experiment

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Bilgisayar üzerinde bir, sadece düşünülerek yapılabileceği bu teknolojinin gelecektekiürünlerinde ve felç veya diğer hastalıklar nedeniyleinsanların iletişim kurabilmeleri için kullanılması planlanıyor. Ancak bunun çok dagerçekleşeceğini söylemek mümkün değil. Zira bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesinin önündebir yol var.