Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook işletme sayfaları ve takipçileri arasında özel mesaj uygulamasına başlıyor

7 yıl
2,4b
1
3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook üzerinde kişisel profillerin yanında açılan hayran sayfaları on milyonları bulan takipçi sayılarıyla bir nevi markanın güç gösterisi haline geldi. Ancak son dönemlerde işletmeler, hayran sayfalarında müşterilerin sorunlarına çözüm bulma stratejisi izlemeye başladılar ve çağrı merkezlerinden sonra en yoğun başvurulan alan Facebook haline geldi.

Facebook işletmeler ve müşterileri arasında yaşanan problem çözümü sürecine katkı yapması amacıyla özel mesaj uygulamasına başladığını duyurdu. Hayran sayfalarında normal olarak ismi bilinmediği takdirde yöneticilere özel mesaj gönderilemiyor. Yeni uygulamayla bu mümkün olabilecek.

Uygulama şu an sadece Asya kaynaklı firmaların hayran sayfalarında pilot olarak devreye alındı. Özel mesaj uygulamasıyla firmalar müşteriler ile daha yakın olarak iletişime geçebilecek. Ayrıca sayfalardaki binlerce yorum arasından kaybolup giden şikayetleri bulabilmek için harcanan çaba da azalmış olacak. Kullanıcılara daha sağlıklı ulaşılabilecek. Böylece Facebook'ta ve muhtemelen diğer sosyal ağlarda bir müşteri hizmetleri bölümü kurulmuş olacak.

Uygulamada yönetici doğrudan müşteriyle temasa geçmiyor. Diyaloğun önce müşteri tarafından başlatılması gerekiyor.Ardından görüşme başlıyor. Uygulamanın dezavantajı olarak daha çok özel mesaja yönelen takipçilerin genel yorumlardan uzak kalması ve sayfanın büyümesinin yavaşlaması gösteriliyor.

Sosyal ağlarda müşteri-firma ilişkisinin doğrudan kanallarla yapılması müşteri hizmetleri anlayışına şüphesiz yeni bir bakış açısı kazandıracak. Google'ın sosyal ağı Google+ da bünyesinde açtığı işletme sayfaları konseptini geliştirerek müşteri hizmetleri alanına katkı yapmayı planlıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bilmiyorum ne olacak şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Daha güzel bir uygulama olacak böylelikle.Çoğu bilindik firma zaten Facebook üzerinden yayın yapıyor,haberler veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Zaten avea vatan ve samsung a facebook twitterdan ulaşıyordum arıyorlardı hemen ama şimdi aramazlar sanırım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD Radeon HD 7970 için resmi test sonuçları 7 yıl PowerColor Radeon HD 6870 X2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim