Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayıları ne kadar?

Hangi platformun ne kadar kullanıcısı var?
Verilere göre Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan platform YouTube olarak belirlendi. YouTube’un 57,50 milyon kullanıcısı bulunurken ikinci sırada 57,10 milyon ile Instagram takip ediyor. Facebook’un 34,35 milyon, TikTok’un 37,73 milyon, Twitter’ın (X) 20,67 milyon ve LinkedIn’in 16 milyon üyesi olduğu belirlendi.
- YouTube: 57,50 milyon
- Instagram: 57,10 milyon
- Facebook: 34,35 milyon
- TikTok: 37,73 milyon
- X (Twitter): 20,67 milyon
- LinkedIn: 16 milyon
Sirkhet Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz, Türkiye’deki bireylerin ve işletmelerin dijital dünyadaki varlığını güçlendirme arzusundan kaynaklı olarak sosyal medya kullanımının hızla arttığını ifade etti. Pandemi sürecinde sosyal medyanın, iletişim ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Başöz, "Özellikle salgın döneminde insanlar dijital platformlara daha fazla yöneldi ve bu da sosyal medya kullanımındaki artışı tetikledi" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)