Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayıları ne kadar?

Tam Boyutta Gör Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre Ocak 2024 itibarıyla Türkiye’de 57 milyon kişi sosyal medya platformlarını kullanıyor. Ülke nüfusunun büyük bir kısmının sosyal medya hesapları bulunuyor.

Hangi platformun ne kadar kullanıcısı var?

Verilere göre Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan platform YouTube olarak belirlendi. YouTube’un 57,50 milyon kullanıcısı bulunurken ikinci sırada 57,10 milyon ile Instagram takip ediyor. Facebook’un 34,35 milyon, TikTok’un 37,73 milyon, Twitter’ın (X) 20,67 milyon ve LinkedIn’in 16 milyon üyesi olduğu belirlendi.

YouTube: 57,50 milyon

Instagram: 57,10 milyon

Facebook: 34,35 milyon

TikTok: 37,73 milyon

X (Twitter): 20,67 milyon

LinkedIn: 16 milyon

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Sirkhet Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz, Türkiye’deki bireylerin ve işletmelerin dijital dünyadaki varlığını güçlendirme arzusundan kaynaklı olarak sosyal medya kullanımının hızla arttığını ifade etti. Pandemi sürecinde sosyal medyanın, iletişim ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Başöz, "Özellikle salgın döneminde insanlar dijital platformlara daha fazla yöneldi ve bu da sosyal medya kullanımındaki artışı tetikledi" dedi.

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Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayıları 2024