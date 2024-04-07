Meta, yapay zeka ile oluşturulan daha fazla içeriğe etiket ekleyecek

İçerikler tespit edilip etiketlenecek
Mevcut politikasının kapsamının çok dar olduğunu belirten Meta, daha fazla video, ses ve görüntüyü yapay zeka tarafından oluşturuldu etiketiyle işaretleyecek. Kullanıcılar, yapay zeka araçlarını kullandığını belirttiğinde veya Meta, yapay zeka işaretlerini algıladığında etiketler eklenecek. Ancak şirket bu tür içerikleri nasıl tespit edeceğine dair açıklamada bulunmadı.
Meta'nın eski politikası, bir kişinin söylemediği bir şeyi söyleten yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan veya düzenlenen videoları yasaklıyor ancak son zamanlarda web'i istila eden geniş kapsamlı yapay zeka ürünlerini kapsamıyor.
Meta aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan materyalleri denetleme biçimini de değiştiriyor. Temmuz ayından itibaren, diğer topluluk kurallarına aykırı olmayan, yapay zeka tarafından oluşturulan materyaller kaldırılmayacak. Zorbalık, seçimlere müdahale ve taciz gibi kuralları ihlal eden materyaller ise yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş olup olmadığına bakılmaksızın kaldırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...