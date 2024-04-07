Meta, yapay zeka ile oluşturulan daha fazla içeriğe etiket ekleyecek

Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik politikasını güncelledi. Şirket, Mayıs ayından itibaren Instagram, Facebook ve Threads'de paylaşılan bu tür içeriklere "Made with AI" (yapay zeka ile oluşturuldu) etiketi ekleyecek.

İçerikler tespit edilip etiketlenecek

Mevcut politikasının kapsamının çok dar olduğunu belirten Meta, daha fazla video, ses ve görüntüyü yapay zeka tarafından oluşturuldu etiketiyle işaretleyecek. Kullanıcılar, yapay zeka araçlarını kullandığını belirttiğinde veya Meta, yapay zeka işaretlerini algıladığında etiketler eklenecek. Ancak şirket bu tür içerikleri nasıl tespit edeceğine dair açıklamada bulunmadı.

Meta'nın eski politikası, bir kişinin söylemediği bir şeyi söyleten yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan veya düzenlenen videoları yasaklıyor ancak son zamanlarda web'i istila eden geniş kapsamlı yapay zeka ürünlerini kapsamıyor.

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Meta aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan materyalleri denetleme biçimini de değiştiriyor. Temmuz ayından itibaren, diğer topluluk kurallarına aykırı olmayan, yapay zeka tarafından oluşturulan materyaller kaldırılmayacak. Zorbalık, seçimlere müdahale ve taciz gibi kuralları ihlal eden materyaller ise yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş olup olmadığına bakılmaksızın kaldırılacak.

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Meta, yapay zeka ile oluşturulan içeriğe etiket ekleyecek