Meta AI asistanı piyasaya sürüldü: Instagram, Facebook ve WhatsApp’a geliyor

Meta AI tüm Meta uygulamalarına geliyor
Meta AI asistanı artık Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın arama kutusuna entegre edilecek. Meta AI ayrıca doğrudan Facebook’un ana akışında da boy göstermeye başlayacak. Bununla birlikte Meta'nın uygulamalarındaki (Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger) gelen kutusunda Meta AI ile sohbet edilebilecek. Ek olarak artık Meta.ai adresinde bağımsız bir web sitesi de kullanıma açıldı.
Meta AI, ilk olarak geçen yıl ABD'de kullanıma sunulmuştu ve şimdi, Avustralya, Kanada, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye açılıyor. Ancak dil seçeneği halen İngilizce. CEO Mark Zuckerberg, Meta AI'ın insanların tüm dünyada özgürce kullanabileceği en akıllı AI asistanı olmasını hedeflediklerinin de altını çiziyor.
Meta AI özellikleri
Meta AI zaten yazı, kod, özetleme veya yemek tarifi önerileri gibi istemlere cevap verebiliyordu. Şimdi ise Google ve Bing tarafından desteklenen gerçek zamanlı arama sonuçlarını kullanabiliyor. Daha öne her iki arama motorunu da kullanan başka bir AI asistanı görmemiştik.
Şirket, görüntü oluşturmayı da daha hızlı hale getirdiğini belirtiyor. Görüntü oluşturma tarafında kullanıcılar ek olarak oluşturdukları görüntüyü animasyona, daha doğrusu GIF’e dönüştürebilecekler. Meta AI’ın görüntü oluşturma yetenekleri de çok ilgin. Kullanıcılar yazarken yapay zeka aracının görüntüyü gerçek zamanlı olarak değiştirdiği belirtiliyor. Yani örneğin, “Sokak lambası ama Mars yüzeyinde” gibi bir istem yazarken Meta AI, ilk olarak size sokak lambasını gösterecek ve siz yazmaya devam ettikçe görsel Mars’ta bulunan bir sokak lambasına evrilecek. Bu arada görüntü kalitesi de daha kesik ve kaliteli hale getirildi.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/18/24133808/meta-ai-assistant-llama-3-chatgpt-openai-rival https://about.fb.com/news/2024/04/meta-ai-assistant-built-with-llama-3/ https://www.meta.ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)