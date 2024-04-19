Meta AI asistanı piyasaya sürüldü: Instagram, Facebook ve WhatsApp’a geliyor

Tam Boyutta Gör Meta’nın ChatGPT ile savaşı resmen başlıyor. Meta'nın geçtiğimiz eylül ayında duyurulan yapay zeka asistanı Meta AI, Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta her yere yerleştiriliyor. Bununla birlikte şirket Meta AI’ı yeni tanıtılan yapay zeka modeli Llama 3 ile destekliyor. Bunun yanı sıra şirket, daha hızlı görüntü oluşturma ve web arama sonuçlarına erişim gibi diğer yeni özellikleri de kullanıma sundu.

Meta AI tüm Meta uygulamalarına geliyor

Meta AI asistanı artık Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın arama kutusuna entegre edilecek. Meta AI ayrıca doğrudan Facebook’un ana akışında da boy göstermeye başlayacak. Bununla birlikte Meta'nın uygulamalarındaki (Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger) gelen kutusunda Meta AI ile sohbet edilebilecek. Ek olarak artık Meta.ai adresinde bağımsız bir web sitesi de kullanıma açıldı.

Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı 18 dk. önce eklendi

Meta AI, ilk olarak geçen yıl ABD'de kullanıma sunulmuştu ve şimdi, Avustralya, Kanada, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye açılıyor. Ancak dil seçeneği halen İngilizce. CEO Mark Zuckerberg, Meta AI'ın insanların tüm dünyada özgürce kullanabileceği en akıllı AI asistanı olmasını hedeflediklerinin de altını çiziyor.

Meta AI özellikleri

Meta AI zaten yazı, kod, özetleme veya yemek tarifi önerileri gibi istemlere cevap verebiliyordu. Şimdi ise Google ve Bing tarafından desteklenen gerçek zamanlı arama sonuçlarını kullanabiliyor. Daha öne her iki arama motorunu da kullanan başka bir AI asistanı görmemiştik.

Şirket, görüntü oluşturmayı da daha hızlı hale getirdiğini belirtiyor. Görüntü oluşturma tarafında kullanıcılar ek olarak oluşturdukları görüntüyü animasyona, daha doğrusu GIF’e dönüştürebilecekler. Meta AI’ın görüntü oluşturma yetenekleri de çok ilgin. Kullanıcılar yazarken yapay zeka aracının görüntüyü gerçek zamanlı olarak değiştirdiği belirtiliyor. Yani örneğin, “Sokak lambası ama Mars yüzeyinde” gibi bir istem yazarken Meta AI, ilk olarak size sokak lambasını gösterecek ve siz yazmaya devam ettikçe görsel Mars’ta bulunan bir sokak lambasına evrilecek. Bu arada görüntü kalitesi de daha kesik ve kaliteli hale getirildi.

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