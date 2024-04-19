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    Anlık Bildirim

    Meta AI asistanı piyasaya sürüldü: Instagram, Facebook ve WhatsApp’a geliyor

    Meta, Llama 3 tarafından desteklenen yapay zekalı sohbet robotunu uygulamalarındaki arama çubuğuna ve sohbet pencerelerine ekliyor. İşte Meta AI asistanının detayları:
    Llama 3 destekli Meta AI yapay zeka asistanı piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Meta’nın ChatGPT ile savaşı resmen başlıyor. Meta'nın geçtiğimiz eylül ayında duyurulan yapay zeka asistanı Meta AI, Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta her yere yerleştiriliyor. Bununla birlikte şirket Meta AI’ı yeni tanıtılan yapay zeka modeli Llama 3 ile destekliyor. Bunun yanı sıra şirket, daha hızlı görüntü oluşturma ve web arama sonuçlarına erişim gibi diğer yeni özellikleri de kullanıma sundu.

    Meta AI tüm Meta uygulamalarına geliyor

    Meta AI asistanı artık Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın arama kutusuna entegre edilecek. Meta AI ayrıca doğrudan Facebook’un ana akışında da boy göstermeye başlayacak. Bununla birlikte Meta'nın uygulamalarındaki (Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger) gelen kutusunda Meta AI ile sohbet edilebilecek. Ek olarak artık Meta.ai adresinde bağımsız bir web sitesi de kullanıma açıldı.

    Meta AI, ilk olarak geçen yıl ABD'de kullanıma sunulmuştu ve şimdi, Avustralya, Kanada, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye açılıyor. Ancak dil seçeneği halen İngilizce. CEO Mark Zuckerberg, Meta AI'ın insanların tüm dünyada özgürce kullanabileceği en akıllı AI asistanı olmasını hedeflediklerinin de altını çiziyor.

    Meta AI özellikleri

    Meta AI zaten yazı, kod, özetleme veya yemek tarifi önerileri gibi istemlere cevap verebiliyordu. Şimdi ise Google ve Bing tarafından desteklenen gerçek zamanlı arama sonuçlarını kullanabiliyor. Daha öne her iki arama motorunu da kullanan başka bir AI asistanı görmemiştik.

    Şirket, görüntü oluşturmayı da daha hızlı hale getirdiğini belirtiyor. Görüntü oluşturma tarafında kullanıcılar ek olarak oluşturdukları görüntüyü animasyona, daha doğrusu GIF’e dönüştürebilecekler. Meta AI’ın görüntü oluşturma yetenekleri de çok ilgin. Kullanıcılar yazarken yapay zeka aracının görüntüyü gerçek zamanlı olarak değiştirdiği belirtiliyor. Yani örneğin, “Sokak lambası ama Mars yüzeyinde” gibi bir istem yazarken Meta AI, ilk olarak size sokak lambasını gösterecek ve siz yazmaya devam ettikçe görsel Mars’ta bulunan bir sokak lambasına evrilecek. Bu arada görüntü kalitesi de daha kesik ve kaliteli hale getirildi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/18/24133808/meta-ai-assistant-llama-3-chatgpt-openai-rival https://about.fb.com/news/2024/04/meta-ai-assistant-built-with-llama-3/ https://www.meta.ai/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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