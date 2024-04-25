Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor

Tam Boyutta Gör Meta, geride bıraktığımız çarşamba günü 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Meta, ilgili çeyrekte 36,5 milyar dolar gelir elde ederek net gelirini 12,3 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Bununla birlikte firma, gelecek dönemlerde gelir artışının yavaşlamasını, yapay zeka ve metaverse için her zamankinden daha fazla harcama yapılmasını bekliyor. Meta’nın yapay zeka atılımı hızlanarak devam etse de CEO Mark Zuckerberg’e göre bu işlerden kâr elde etmek için birkaç yıl beklemek gerekecek.

Meta, yapay zekadan bir süre para kazanamayacak

Meta AI asistanının geçen hafta yaygın olarak kullanıma sunulduğundan bu yana on milyonlarca kişi tarafından denendiğini söyledi. Hatırlanacağı üzere ChatGPT rakibi Meta AI, bir süre önce Instagram, Facebook ve WhatsApp’a entegre edilmeye başlanmıştı. Meta’nın uygulamalarını kullanan kişi sayısı düşünüldüğünde bu “on milyonlar” söylemi normal geliyor ancak asıl test, bu kişilerin Meta AI’ı kullanmaya devam edip etmeyeceği.

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Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi Meta AI’ı kullanmak da ücretsiz. Dolayısıyla buradaki gelir kaynağı tüketicilerin kendileri olacak. Meta, yapay zekayı gelire dönüştürmek için yapay zeka etkileşimlerine reklamlar veya ücretli içerikler eklemek gibi seçenekler üzerinde duruyor. Meta, önümüzdeki yıllarda Meta AI’ın reklamların kalitesini de artırabileceğini düşünüyor. Bunun anlaşılabilir bir dilde farklı bir söylemi ise şu; Şirket, yapay zeka asistanıyla etkileşimini analiz ederek reklamlarını size göre optimize edecek.

Tam Boyutta Gör Bu arada Zuckerberg, şirketin Ray-Ban ile yaptığı akıllı gözlükler konusunda da umutlu olduğunu söylüyor. Meta Ray-Ban gözlükler yakın geçmişte çok modlu yapay zekaya kavuşarak yeteneklerini artırmıştı. Zuckerberg, holografik ekranlara sahip AR gözlükleri çıkmadan burada ürünlerin başarılı olacağını geçmişte düşünmediğini ancak şimdi, Meta Ray-Ban gibi şık AI gözlükleri için de anlamlı bir pazarın olduğunu belirtti.

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Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor