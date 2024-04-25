Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor

Meta, yapay zekadan bir süre para kazanamayacak
Meta AI asistanının geçen hafta yaygın olarak kullanıma sunulduğundan bu yana on milyonlarca kişi tarafından denendiğini söyledi. Hatırlanacağı üzere ChatGPT rakibi Meta AI, bir süre önce Instagram, Facebook ve WhatsApp’a entegre edilmeye başlanmıştı. Meta’nın uygulamalarını kullanan kişi sayısı düşünüldüğünde bu “on milyonlar” söylemi normal geliyor ancak asıl test, bu kişilerin Meta AI’ı kullanmaya devam edip etmeyeceği.
Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi Meta AI’ı kullanmak da ücretsiz. Dolayısıyla buradaki gelir kaynağı tüketicilerin kendileri olacak. Meta, yapay zekayı gelire dönüştürmek için yapay zeka etkileşimlerine reklamlar veya ücretli içerikler eklemek gibi seçenekler üzerinde duruyor. Meta, önümüzdeki yıllarda Meta AI’ın reklamların kalitesini de artırabileceğini düşünüyor. Bunun anlaşılabilir bir dilde farklı bir söylemi ise şu; Şirket, yapay zeka asistanıyla etkileşimini analiz ederek reklamlarını size göre optimize edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.