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    Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor

    Meta, kötü giden dönemleri geride bırakarak kârlı dönemlere geçmiş durumda. Öte yandan CEO Mark Zuckerberg ise yapay zekadan yıllarca para kazanmayı beklemediğini söyledi.
    Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor Tam Boyutta Gör
    Meta, geride bıraktığımız çarşamba günü 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Meta, ilgili çeyrekte 36,5 milyar dolar gelir elde ederek net gelirini 12,3 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Bununla birlikte firma, gelecek dönemlerde gelir artışının yavaşlamasını, yapay zeka ve metaverse için her zamankinden daha fazla harcama yapılmasını bekliyor. Meta’nın yapay zeka atılımı hızlanarak devam etse de CEO Mark Zuckerberg’e göre bu işlerden kâr elde etmek için birkaç yıl beklemek gerekecek.

    Meta, yapay zekadan bir süre para kazanamayacak

    Meta AI asistanının geçen hafta yaygın olarak kullanıma sunulduğundan bu yana on milyonlarca kişi tarafından denendiğini söyledi. Hatırlanacağı üzere ChatGPT rakibi Meta AI, bir süre önce Instagram, Facebook ve WhatsApp’a entegre edilmeye başlanmıştı. Meta’nın uygulamalarını kullanan kişi sayısı düşünüldüğünde bu “on milyonlar” söylemi normal geliyor ancak asıl test, bu kişilerin Meta AI’ı kullanmaya devam edip etmeyeceği.

    Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi Meta AI’ı kullanmak da ücretsiz. Dolayısıyla buradaki gelir kaynağı tüketicilerin kendileri olacak. Meta, yapay zekayı gelire dönüştürmek için yapay zeka etkileşimlerine reklamlar veya ücretli içerikler eklemek gibi seçenekler üzerinde duruyor. Meta, önümüzdeki yıllarda Meta AI’ın reklamların kalitesini de artırabileceğini düşünüyor. Bunun anlaşılabilir bir dilde farklı bir söylemi ise şu; Şirket, yapay zeka asistanıyla etkileşimini analiz ederek reklamlarını size göre optimize edecek.

    Zuckerberg, yıllarca yapay zekadan para kazanmayı beklemiyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada Zuckerberg, şirketin Ray-Ban ile yaptığı akıllı gözlükler konusunda da umutlu olduğunu söylüyor. Meta Ray-Ban gözlükler yakın geçmişte çok modlu yapay zekaya kavuşarak yeteneklerini artırmıştı. Zuckerberg, holografik ekranlara sahip AR gözlükleri çıkmadan burada ürünlerin başarılı olacağını geçmişte düşünmediğini ancak şimdi, Meta Ray-Ban gibi şık AI gözlükleri için de anlamlı bir pazarın olduğunu belirtti.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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