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Facebook yenilenmiş sol el gezinti özelliğini başlatıyor

7 yıl
4,3b
1
20
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak konu grupları özelliğini devreye sokan Facebook şimdi de yeniden yapılandırılmış sol el gezinti düzenini kullanıcılarına sunuyor.

Değişiklik geçtiğimiz hafta duyurulmuştu ve firmanın Facebook Uygulamaları’nın daha fazla ilgi çekmesini sağlamak çabasının bir parçası. Kapsamında ise yenilenmiş yer imleri, Sayfalar, Gruplar ve Uygulamalar için bildirimler bulunuyor.

Yenilenmiş gezinti dört gruba ayrılmış : Favoriler, Sayfalar, Gruplar ve Uygulamalar. Favoriler içerisinde Haber Kaynağı ve Etkinlikler gibi popüler özelliklere direkt linkler bulunuyor. Sayfalar ve Gruplar bölümü ise en çok kullandığınız iki grup ve sayfayı yanlarında bildirim sayıları ile birlikte bulunuyor. Oyun İstekleri ve Uygulama İstekleri eski menüye benzer şekilde bırakılmış.

“Daha Fazla” menü satırı ise kaldırılmış. Normalde Gruplar’ın tam listesini “Daha Fazla” butonuna tıklayarak görebiliyordunuz. Yeni versiyonda sol el gezinti üzerine gelmeden bu buton gösterilmiyor.  Buton tıklandığında ise farklı sayfa ve grupların eklenebileceği Favoriler sayfası ekrana geliyor. 

Daha önceki değişiklik 2010 Şubat ayındaki büyük Facebook güncellemesi esnasında yapılmıştı. Oyun ve Uygulamalar ise bir kaç ay önce revizyona uğramıştı.

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escapethelife 7 yıl en beğenilen
dakka başı yeni özellikler çıkarıcaklarına birazda vakit ayırıp mevcut özelliklerdeki hataları giderseler daha çok sevinicem.
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HAAltuntas 7 yıl
havada Google+ kokusu var..
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CaGaga73 7 yıl
mustafam33
chp anayasamahkemesine mi gitti acaba sağ var sol neden yok diye , böyle gereksiz şeyleri onlar yapar genelde de





bu adam ne içtiyse aynından istiyorum.
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OvernightSensation 7 yıl
mustafam33
chp anayasamahkemesine mi gitti acaba sağ var sol neden yok diye , böyle gereksiz şeyleri onlar yapar genelde de





böyleleri hala forumda varmı ya şaka gibi.
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darkboyy 7 yıl
benim facebook https sorunu veriyor hesap ayarlarından güvenli gezinme açık olduğu halde bi fikri olan varmı??
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Virinom 7 yıl
Son zamanlarda Jen Friel ablamızın arkadaş sayısında çok büyük artış olmuştur :)
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hakanbekmez 7 yıl
da get be....! face kusura bakmasında isterse sosyal paylaşım ağına uçuş modu eklesin yine de kan kaybetmeye devam eder yorum yapmayı bilmeyen, ahlaksız ve seviyesiz insanları faceden uzak tutamadıkları sürece ne yapsalarda boşa çıkar...!
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northernlights 7 yıl
Alışıyoruz derken yeniden değişiyor.
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hberker 7 yıl
mustafam33
chp anayasamahkemesine mi gitti acaba sağ var sol neden yok diye , böyle gereksiz şeyleri onlar yapar genelde de





Ne saçma bir insansın
1 Yanıt Yanıtla +2
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SaatliBomba 7 yıl hberker
hberker

mustafam33

chp anayasamahkemesine mi gitti acaba sağ var sol neden yok diye , böyle gereksiz şeyleri onlar yapar genelde de






Ne saçma bir insansın



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escapethelife 7 yıl en beğenilen
dakka başı yeni özellikler çıkarıcaklarına birazda vakit ayırıp mevcut özelliklerdeki hataları giderseler daha çok sevinicem.
Yanıtla +8
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Besiktask34 7 yıl
chp anayasamahkemesine mi gitti acaba sağ var sol neden yok diye , böyle gereksiz şeyleri onlar yapar genelde de




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