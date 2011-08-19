Facebook yenilenmiş sol el gezinti özelliğini başlatıyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak konu grupları özelliğini devreye sokan Facebook şimdi de yeniden yapılandırılmış sol el gezinti düzenini kullanıcılarına sunuyor.





Değişiklik geçtiğimiz hafta duyurulmuştu ve firmanın Facebook Uygulamaları’nın daha fazla ilgi çekmesini sağlamak çabasının bir parçası. Kapsamında ise yenilenmiş yer imleri, Sayfalar, Gruplar ve Uygulamalar için bildirimler bulunuyor.





Yenilenmiş gezinti dört gruba ayrılmış : Favoriler, Sayfalar, Gruplar ve Uygulamalar. Favoriler içerisinde Haber Kaynağı ve Etkinlikler gibi popüler özelliklere direkt linkler bulunuyor. Sayfalar ve Gruplar bölümü ise en çok kullandığınız iki grup ve sayfayı yanlarında bildirim sayıları ile birlikte bulunuyor. Oyun İstekleri ve Uygulama İstekleri eski menüye benzer şekilde bırakılmış.





“Daha Fazla” menü satırı ise kaldırılmış. Normalde Gruplar’ın tam listesini “Daha Fazla” butonuna tıklayarak görebiliyordunuz. Yeni versiyonda sol el gezinti üzerine gelmeden bu buton gösterilmiyor. Buton tıklandığında ise farklı sayfa ve grupların eklenebileceği Favoriler sayfası ekrana geliyor.





Daha önceki değişiklik 2010 Şubat ayındaki büyük Facebook güncellemesi esnasında yapılmıştı. Oyun ve Uygulamalar ise bir kaç ay önce revizyona uğramıştı.